"Гринпис России": в лесных пожарах виноваты только люди

Приведет ли аномально жаркое лето к лесным пожарам и кто виноват в том, что горят леса и торфяники, рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

Прогноз на лето

— "Гринпис" и Фонд дикой природы сообщили, что лето в этом году будет аномально жарким. В связи с этим ожидаются большие лесные пожары. Уже сейчас стало известно, что за первые четыре месяца 2020 года общая площадь лесных пожаров в России превысила отметку в четыре миллиона гектаров, — впервые в истории наблюдений. Что нас ждет жарким летом 2020 года?

— Давайте я буду говорить как лесной пожарный, а не как предсказатель. Будем опираться на данные синоптиков, Росгидромета. Нам действительно прогнозируют очередное жаркое лето, очередные температурные рекорды. Это не значит, что леса у нас будут сильно гореть, потому что даже если летом температура воздуха достигает 30 или даже 35 градусов — это все равно холоднее, чем человеческое тело. У меня температура ладони сейчас явно выше 30 градусов. Я вас уверяю, что в моих ладонях трава не загорается сама, и дерево не воспламеняется от моего прикосновения.

Это значит, что 100% пожаров, которые были на сегодняшний день в России, вызваны деятельностью людей.

То есть виновата не погода, не солнце, не ветер, не жара — ни один из этих факторов не привел к возникновению пожаров. Летом у нас добавятся пожары от молнии, но это — мизерное количество. Их будет 1-3 %. Может быть, даже 10 %, на самых удаленных территориях. Получается, что четыре — пять миллионов гектаров, пройденных огнем, люди сожгли сами. Да, это произошло в условиях ветреной, сухой и солнечной погоды, благодаря которой у людей получается совершить поджог.

Но все равно виноват в ситуации человек.

Кто виноват в лесных пожарах

— Поджог леса — это сознательное и злонамеренное действие? Или люди просто жгут тополиный пух, а вспыхивает лес?

— Бывает по-разному. Сейчас наконец-то заканчивается весенний пик пожаров. Заканчивается он потому, что выросла зеленая трава, и у поджигателей уже не получается ее зажечь. Но 100 % всех пожаров, которые полыхают сейчас, вызваны деятельностью людей. В основном это были поджоги травы.

Многим людям кажется, что это зачем-то нужно делать, в этом есть польза: мол, так быстрее вырастет свежая трава, без этого солнце не взойдет и так далее — разные мифические представления. В основном мифические, потому что коммерческую пользу очень редко можно извлечь из этого.

В редких случаях агроном сэкономит литр солярки на том, чтобы борону не очищать, и легче было распахать поле. Иногда сборщики металлолома выжигают поле, для того чтобы им легче было копать землю в поисках металла. Но в большинстве случаев люди абсолютно бесцельно или из хулиганства, из любопытства поджигают траву.

Просто потому, что такая традиция: они всегда так делают, потому что видели, что раньше так делали родители. По сути, страна массово выжигает сама себя.

Уже есть много погибших в этом году. Есть пожарные, погибшие именно во время тушения пожара, связанного с банальным поджогом травы.

Поджег траву — считай себя убийцей.

Пока мы не справимся с традицией поджогов травы, у нас не закончатся пожары и связанные с ними ежегодные потери.

В этом году потери от весенних поджогов травы уже начались.

1. Погибло много людей:

поджигателей;

тех, кто погиб, пытаясь их спасти;

тех, кто погиб, просто не зная, что кто-то рядом поджигает траву.

2. Сгорело много домов.

3. Сгорело некоторое количество поселков и деревень.

Весенние пожары постепенно заканчиваются, но легче не стало. Уже загорелись от травы торфяники. Земля в цветочном горшке, которую мы покупаем как грунт для фиалок, — это смесь верхового и низинного торфа. Так вот, этот чистый торф не загорается от прикосновения ладошки, я вас уверяю. Еще раз скажу, что при 30-35 градусах (фактически это температура нашего тела) пожара не будет. От вашего прикосновения земля не загорается.

Земля загорается, если на ней жгут траву, мусор, лес. От этого уже загорелись торфяники.

Мы сейчас пытаемся эту проблему решить.

— Получается, поджог травы — это очень древняя традиция, которая глубоко укоренилась в массовом сознании людей. Можно ли избавиться от этого обычая?

— Мы с вами знаем, что есть много разных традиций, которые были в древности, но не перекочевали в XXI век.

Традиции подсечно-огневого земледелия, массового выжигания травы во все стороны от себя точно не должны существовать в XXI веке в развитой стране, ядерной державе.

По сути, человечество летит в космосе. Все люди находятся на поверхности планеты, которая летит в безжизненном космосе. Нас от смертельного излучения звезд, в том числе нашего Солнца, защищает только лишь тоненькая прослойка атмосферы и уникальная биосфера, которая создает нам кислород и остальные условия для жизни. Можно сказать, обитаемая станция (Земля) летит в пространстве.

На нашей космической станции, единственной в своем роде, способной нести многомиллиардное население, какие-то несознательные люди — в космосе, в страшных условиях — поджигают траву. Вот с этим надо заканчивать. Надо перестать жечь траву. Это очень просто и очень важно.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова