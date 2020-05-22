"Гринпис России": где работает социальная реклама, пожаров меньше

О статистике, эпицентрах и предпосылках лесных пожаров, а также о методах борьбы с ними рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.

Главное о лесных пожарах в России: Как с ними борются?

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Пожаров стало меньше

— Григорий, как донести до людей, что нельзя поджигать траву? Нужна программа информирования, штрафы? Насколько эффективны законные меры борьбы с поджигателями?

— Безусловно, информацию доносить надо, и штрафы есть. На самом деле сделано уже довольно много и продолжает делаться. Я двадцать лет тушу пожары в России и других странах. У меня бы уже руки опустились, если бы я не верил в изменения к лучшему. Изменения заметны. Несмотря на то, что очень тяжелый год, много погибших, пострадавших, результаты в 2020-м на 30 % лучше, чем в среднем за предыдущие годы. У Московской области показатели почти вдвое лучше прошлогодних.

Люди стали меньше жечь траву, чем 10-15 лет назад, потому что есть:

1) социальная реклама;

2) кампания "Останови огонь";

3) специальные серии "Фиксиков", "Смешариков" против поджогов травы, где разъясняют:

как себя вести,

как вызывать помощь,

как не стать причиной пожара;

4) штрафы;

5) полный запрет на поджог травы.

В центральных регионах России была аномальная зима, без снега. Торфяники абсолютно сухие, в летнем состоянии. Мы уже ищем воду, чтобы потушить первые очаги. Из-за карантина получились "майские праздники" длиной в месяц, когда люди на дачах жгут траву. Но в целом жечь стали меньше. Надеюсь, когда-нибудь мы будем, как в европейских странах, спокойно переживать весну, без огненной катастрофы.

На Калининград стыдно смотреть из космоса. Границы российского анклава видны, потому что они подсвечены пожарами. Никто в Европе не горит, даже Латвия и Эстония — постсоветское пространство.

У них не меньше нашего брошенных полей, сухой травы. Они не горят. Наши горят, и реально стыдно смотреть на границы России.

Традиции или культура?

— Вспомните, как страшно горела Австралия, Америка, особенно Калифорния. На самом деле Европа тоже горит: например, Греция. Я не думаю, что мы более дикие, чем все остальные.

— В смысле поджогов травы мы такие же дикие, как австралийцы и американцы. Вы абсолютно точно перечислили страны, которые не избавились от традиции выжигания травы. Для них это тоже беда.

В Австралии поджоги — национальная идея: мол, давайте мы сами сожжем больше, чем способно сгореть по другим причинам. Это у них главный способ профилактики, но он уже не срабатывает в условиях меняющегося климата. То же самое в Штатах.

Американцы жгут траву повсеместно, потому что верят, что так регулируют количество топлива. Причем в Австралии и в Штатах традиции, которые белые переняли у аборигенов, не были природной нормой. Это были человеческие, дикие, древние традиции охоты, войны, когда племена боролись между собой или когда они загоняли животных посредством выжиганий. И ландшафт Соединенных Штатов и Австралии во многом сформирован пожарами. Так же сформировалась природа в некоторых регионах нашей страны. Например, забайкальские сопки с редкими, единичными обгоревшими деревьями, которые торчат из сухой травы.

Как помочь лесам

Россия делает очень заметные шаги для выхода из этой ситуации. Нам есть чем гордиться.

Уникален опыт последних лет, когда государственные организации вместе с общественниками: "Гринпис", МЧС, Рослесхоз — объединили усилия в общей кампании "Останови огонь". Выпускают ролики, мультфильмы, социальную рекламу.

Условно говоря, специалисты "Гринпис" делают ролики, а МЧС и Лесохрана продвигают их на федеральные каналы. Сейчас на восьми федеральных каналах бесплатно крутится социальная реклама против поджогов травы.

Но есть проблемы на государственном уровне — лес на землях сельхозназначения. Например, у вас есть 2-3 гектара сельхозземли, и на ней вырос лес. Вы не просто не имеете права его использовать, вы обязаны его уничтожить, потому что иначе заплатите штраф 700 тысяч рублей либо у вас отберут землю. Самый простой способ избавиться от штрафа и леса — его сжечь, потому что вырубать и корчевать очень дорого.

Получается, мы одной рукой боремся с пожарами, а другой рукой подталкиваем собственников к тому, чтобы они лес выжигали. Сейчас горят леса на сельхозземлях, бывшие колхозные, совхозные леса. Это одна из причин весенних пожаров, которую легко изменить.

Очень не по-государственному заставлять уничтожать лес в России в XXI веке при таком дефиците всех ресурсов.

Лесам можно помочь.

Подписать петицию на сайте "Гринпис" с просьбой узаконить леса на сельхозземлях и перестать заставлять собственников их выжигать. Найти материалы "Останови огонь" и распространять их. Найти детские мультфильмы, ролики со смешариками и фиксиками против пожаров и объяснять людям, почему жечь не надо.

Когда мы это делаем, видим изменения. Мы каждый год узнаем мнение россиян: как относятся к пожарам, какие у них заблуждения, верят ли в самовозгорание от солнца

Там, где работает социальная реклама, количество пожаров снижается. Это дает мне силы продолжать тушить там, где горит, и верить в то, что у нас, наконец, будет ситуация, как в Финляндии.

Сто лет назад Финляндия в составе Российской империи горела сильнее, чем многие российские регионы: сильно горели сосновые леса. За сто лет там полностью избавились от этой проблемы. Карелия горит, Финляндия не горит, потому что финны перестали жечь траву и порубочные остатки. Там чудовищные штрафы.

При этом развита шашлычная культура. Не избавляясь от жизненных радостей, они избавились от лесных пожаров. Возгорание в несколько гектаров — национальное бедствие, о котором пишут. Финские пожарные разучились тушить лесные пожары, потому что люди перестали их устраивать.

Вот к этому надо стремиться. И мы когда-нибудь к этому обязательно придем. Когда мы перестанем поджигать траву, мы перестанем тратить деньги на тушение, хоронить сгоревших, отстраивать новые населенные пункты.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Марина Севастьянова