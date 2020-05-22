О статистике, эпицентрах и предпосылках лесных пожаров, а также о методах борьбы с ними рассказал главному редактору "Правды.ру" Инне Новиковой руководитель противопожарного отдела "Гринпис России" Григорий Куксин.
Читайте начало интервью:
— Григорий, как донести до людей, что нельзя поджигать траву? Нужна программа информирования, штрафы? Насколько эффективны законные меры борьбы с поджигателями?
— Безусловно, информацию доносить надо, и штрафы есть. На самом деле сделано уже довольно много и продолжает делаться. Я двадцать лет тушу пожары в России и других странах. У меня бы уже руки опустились, если бы я не верил в изменения к лучшему. Изменения заметны. Несмотря на то, что очень тяжелый год, много погибших, пострадавших, результаты в 2020-м на 30 % лучше, чем в среднем за предыдущие годы. У Московской области показатели почти вдвое лучше прошлогодних.
Люди стали меньше жечь траву, чем 10-15 лет назад, потому что есть:
1) социальная реклама;
2) кампания "Останови огонь";
3) специальные серии "Фиксиков", "Смешариков" против поджогов травы, где разъясняют:
4) штрафы;
5) полный запрет на поджог травы.
В центральных регионах России была аномальная зима, без снега. Торфяники абсолютно сухие, в летнем состоянии. Мы уже ищем воду, чтобы потушить первые очаги. Из-за карантина получились "майские праздники" длиной в месяц, когда люди на дачах жгут траву. Но в целом жечь стали меньше. Надеюсь, когда-нибудь мы будем, как в европейских странах, спокойно переживать весну, без огненной катастрофы.
На Калининград стыдно смотреть из космоса. Границы российского анклава видны, потому что они подсвечены пожарами. Никто в Европе не горит, даже Латвия и Эстония — постсоветское пространство.
У них не меньше нашего брошенных полей, сухой травы. Они не горят. Наши горят, и реально стыдно смотреть на границы России.
— Вспомните, как страшно горела Австралия, Америка, особенно Калифорния. На самом деле Европа тоже горит: например, Греция. Я не думаю, что мы более дикие, чем все остальные.
— В смысле поджогов травы мы такие же дикие, как австралийцы и американцы. Вы абсолютно точно перечислили страны, которые не избавились от традиции выжигания травы. Для них это тоже беда.
В Австралии поджоги — национальная идея: мол, давайте мы сами сожжем больше, чем способно сгореть по другим причинам. Это у них главный способ профилактики, но он уже не срабатывает в условиях меняющегося климата. То же самое в Штатах.
Американцы жгут траву повсеместно, потому что верят, что так регулируют количество топлива. Причем в Австралии и в Штатах традиции, которые белые переняли у аборигенов, не были природной нормой. Это были человеческие, дикие, древние традиции охоты, войны, когда племена боролись между собой или когда они загоняли животных посредством выжиганий. И ландшафт Соединенных Штатов и Австралии во многом сформирован пожарами. Так же сформировалась природа в некоторых регионах нашей страны. Например, забайкальские сопки с редкими, единичными обгоревшими деревьями, которые торчат из сухой травы.
Россия делает очень заметные шаги для выхода из этой ситуации. Нам есть чем гордиться.
Уникален опыт последних лет, когда государственные организации вместе с общественниками: "Гринпис", МЧС, Рослесхоз — объединили усилия в общей кампании "Останови огонь". Выпускают ролики, мультфильмы, социальную рекламу.
Условно говоря, специалисты "Гринпис" делают ролики, а МЧС и Лесохрана продвигают их на федеральные каналы. Сейчас на восьми федеральных каналах бесплатно крутится социальная реклама против поджогов травы.
Но есть проблемы на государственном уровне — лес на землях сельхозназначения. Например, у вас есть 2-3 гектара сельхозземли, и на ней вырос лес. Вы не просто не имеете права его использовать, вы обязаны его уничтожить, потому что иначе заплатите штраф 700 тысяч рублей либо у вас отберут землю. Самый простой способ избавиться от штрафа и леса — его сжечь, потому что вырубать и корчевать очень дорого.
Получается, мы одной рукой боремся с пожарами, а другой рукой подталкиваем собственников к тому, чтобы они лес выжигали. Сейчас горят леса на сельхозземлях, бывшие колхозные, совхозные леса. Это одна из причин весенних пожаров, которую легко изменить.
Очень не по-государственному заставлять уничтожать лес в России в XXI веке при таком дефиците всех ресурсов.
Лесам можно помочь.
Когда мы это делаем, видим изменения. Мы каждый год узнаем мнение россиян: как относятся к пожарам, какие у них заблуждения, верят ли в самовозгорание от солнца
Там, где работает социальная реклама, количество пожаров снижается. Это дает мне силы продолжать тушить там, где горит, и верить в то, что у нас, наконец, будет ситуация, как в Финляндии.
Сто лет назад Финляндия в составе Российской империи горела сильнее, чем многие российские регионы: сильно горели сосновые леса. За сто лет там полностью избавились от этой проблемы. Карелия горит, Финляндия не горит, потому что финны перестали жечь траву и порубочные остатки. Там чудовищные штрафы.
При этом развита шашлычная культура. Не избавляясь от жизненных радостей, они избавились от лесных пожаров. Возгорание в несколько гектаров — национальное бедствие, о котором пишут. Финские пожарные разучились тушить лесные пожары, потому что люди перестали их устраивать.
Вот к этому надо стремиться. И мы когда-нибудь к этому обязательно придем. Когда мы перестанем поджигать траву, мы перестанем тратить деньги на тушение, хоронить сгоревших, отстраивать новые населенные пункты.
Беседовала Инна Новикова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.