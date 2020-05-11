Кто пытается украсть у нас Великую Победу?

Впервые за десятилетия страна отметила День Победы в необычных условиях. Впрочем, необычность уже становится скверной традицией. Сначала отмечали этот праздник не в прежнем союзном составе, потом под национальными флагами, еще позже некоторые вообще от празднования Дня Победы стали отказываться. А как объяснить ставшие регулярными "погрешности" празднования Великой Победы в России?

"Праздник со слезами на глазах", но пахнет уже не порохом

Власти Башкирии попытались объяснить, почему во время праздничных мероприятий в Уфе пролетевшие над городом три самолета изобразили триколор французского флага. Цвета почти похожи, хотя и расположены немного иначе: у французского в вертикальном порядке, где белый — посредине между синим и красным, у российского горизонтальные полосы, где белую и красную полосы разделяет синяя.

"Самолеты летали не с флагом России, а с символами флага России, поэтому в небе был перекрестный роспуск, где они смешиваются в другом порядке, — сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу руководства Башкирии. — Это не ошибка и не случайность, самолеты во время пилотажа менялись местами".

Креатив?

Гораздо хуже, что на Театральной площади города Ростова-на -Дону среди плакатов с наглядной агитацией вывешен один, где отмеченное красной стрелкой направление атаки нарисовано слева направо. Одетые в советскую военную форму военнослужащие, согласно этому изображению, рвутся с запада на восток. Словно власовцы, примкнувшие к частям вермахта группы "Центр" или "Юг", наступающим на Москву.

Как справедливо записал в своем видеообращении ветеран боевых действий в Афганистане и ликвидатор последствий на Чернобыльской АЭС, заместитель председателя Ростовской областной общественной организации инвалидов войн и военных конфликтов Российского союза ветеранов войны в Афганистане Александр Шабалов, что он, чей отец и дядя воевали в годы Великой Отечественной войны, "с самого детства знал, что они рвались на запад, на Берлин, в логово фашистского зверя". Ростовчанин цитирует строки Владимира Высоцкого:

Но на запад, на запад ползёт батальон,

Чтобы солнце взошло на востоке.

"Данный макет состоит из следующих элементов: фон (карта боевых действий времен ВОВ), символика 75-летия Победы, документальная фотография наступления Советской армии и больших красных стрелок из брендбука. Следует отметить, все эти элементы являются составными частями брендбука, утвержденного Москвой", — прокомментировала ситуацию "Правде.Ру" начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Ростова-на -Дону Мария Петрова.

Как прикажете называть этих креативных деятелей?

Кстати, в этой же песне Высоцкого говорится о комбате, который оттолкнулся "ногой от Урала":

Нынче по небу солнце нормально идёт,

Потому что мы рвёмся на запад.

Вызубрившие маркетинг не выучили до конца ни географию, ни историю. Просто не хочется думать, что они совершенно иначе воспринимают слова "мы рвемся на запад" и прочитывают их в смысле "надо делать отсюда ноги".

Зачем фюрер сбрил усы

Кажется, куда уже дальше? Однако на сайте "Бессмертного полка" на странице полковника Василия Алексеева из Ростовской области было размещено фото Генриха Гиммлера. Координатор движения в Ростове-на-Дону утверждает, что это далеко не единичная попытка протащить снимки главарей Третьего рейха. "Правда.Ру" писала о том, как в торгово-развлекательном центре Челябинска среди снимков ветеранов проекта "Имена героев" пытались протиснуть фотографию Гитлера без характерных фюрерских усиков.

Пока следствие не называет имен тех, кто такими гаденькими способами очерняет память живых и павших героев.

"Правда.Ру" дозвонилась до автора видеоролика из Ростова-на-Дону, который, по его словам, он снял за три дня до Дня Победы. Александр Шабалов отметил небольшой "символический штрих": когда он в своем видеообращении упомянул Drang nach Osten ("Натиск на Восток" немецко-фашистских орд), то сзади него откуда-то слетела ворона и с карканьем полетела с востока на запад:

"Этот ролик, как при свете молнии, позволил символично эту поганую нечисть высветить, чтобы она убиралась".

Александр Шабалов сказал следующее:

"Я давно уже обратил внимание, что на каждый праздник 9 Мая идут фальсификации. Очень часто выставляют фашистов, фашистскую технику и поздравляют с 9 Мая. Это изощренное издевательство над нашей Победой. У либералов в средствах массовой информации засели фашисты. Выяснилось, есть такой сайт "Брендбук". Восьмого мая захожу на их страницу. Враги, которые рекомендовали для всей России свои мерзкие плакаты, сделали их зеркальное изображение, а кое-что убрали. Это величайшая степень ужаса у них. Их поймали на месте преступления. Это не отсутствие профессионализма, иначе бы они это не убрали. Нужно обязательно это дело расследовать. Я сделаю обращение ко всем партиям, пусть это будет парламентское расследование, чтобы следующий праздник нам встретить победой над современными либералами, этими негодяями.

Автор книги "Одиннадцатый удар товарища Сталина" Александр Шабалов возмущен еще одной выходкой негодяев из "Брендбука", которые обе цифры 75 на своем логотипе изобразили в виде красных стрелок, которые срисованы с военных карт ОКВ и ОКХ — сухопутных войск вермахта, которые планировали взять в "клещи", окружить и уничтожить в "котле" Красную армию.