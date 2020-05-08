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Телеканалы насмехаются над Днем Победы
Автор Василий Амирджанов

Гитлер в героях войны и "Скакалки Победы"

Общество

На фоне масштаба и разнообразия юбилейного креатива, обращают на себя внимание отсутствие чувства меры и понимания исторической сути Дня Победы.

В Орле водолазы-спасатели поднялись из воды с портретами героев Великой Отечественной

Карнавальные конфетти убивают главное — восприятие Великой Отечественной войны как величайшей трагедии. Уже даже тридцатилетние все чаще ассоциируют День Победы с чем-то вроде Хэллоуина на государственном уровне, а про совсем юных и говорить не приходится.

Фюрер в героях Великой Отечественной

Меня лично очень тронула идея "Бессмертного полка". Я бы сказал, что даже проняла. Это, наверно, самая главная и человечная часть сложившегося формата празднования Дня Победы. То, что искренне и от людей — всегда аккуратно ложится на восприятие. Даже несмотря на то, что уже появились номенклатурные структуры, которые взяли под свое руководство общественную инициативу.

Разумеется, с введением ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 вся активность перешла в интернет, чтобы не нарушать режим самоизоляции. В виртуальном пространстве, помимо федерального "Бессмертного полка", появились и корпоративные.

Так в челябинском торгово-развлекательном центре запустили проект "Имена героев". Граждане присылали фото ветеранов с описанием их боевого пути, а специалисты по SMM размещали информацию в тематических блоках соцсетей.

За азартом процесса, среди героев войны оказался и Адольф Гитлер, портрет которого, как утверждают работники торгового центра, прислал неизвестный гражданин с соответствующим описанием:

"В 1942 году отправился на фронт, воевал под Курском и под Москвой. В 1945 умер в Висло-Одерской операции".

Сотрудники ТРЦ выложили фото немецкого фюрера в соцсеть "ВКонтакте" с подписью: "Пусть город знает своих героев!". Когда же поднялся шум, оправдались:

"Признаемся: мы просто не верили, что над этой священной темой у кого-то поднимется рука пошутить и что кто-то пришлет нам историю не про своего предка. Именно по этой причине мы не досмотрели, не допроверили — поверили людям".

Гитлер в героях войны и

Когда в стране идет такая массовая движуха по перепоручению мемориальных функций виртуальному пространству, то немудрено и Гитлера проглядеть. Возможно, это чья-то идиотская шутка или намеренная провокация, но вполне может быть и отчаянный троллинг. Попытка таким не самым щадящим и уместным образом обратить внимание, что уже вся активность переключена на форму и напрочь игнорируется содержание. Сам процесс и отчетность стали важнее смысловой нагрузки.

Виртуальные гвоздики и ветераны в воде

Родители учащихся и сами трудовые коллективы образовательных учреждений получили методички, в которых подробно рассказывается, как им надлежит почтить память героев:

"Коллеги, добрый день. Завтра 8 мая пойдет масштабная патриотическая акция … (название акции и образовательного учреждения — ред.). Мы с вами и все учительское сообщество школы должны присоединиться к акции, в комментариях к Посту возложить гвоздику (картинку с гвардейской лентой — ред.), поставить лайк, сделать репост своим друзьям с утвержденными хэштегами".

"Уважаемые коллеги, обучающиеся, воспитанники и родители! В честь празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов мы принимаем участие в муниципальной Акции "Дорогой войны — дорогой памяти". Наша миссия — дорога на город Вильнюс (780 км, 1114286 шагов). Старт мероприятия 4 мая, окончание 8 мая. В любой из указанных дней участники Акции могут пройти определенное количество шагов, зафиксировав это с помощью фитнес-браслета или приложения "Шагомер" (предварительно установленного на смартфон). Полученные данные и скрин отчета необходимо занести в опросник, пройдя по ссылке (указана активная ссылка — ред.). Великая Победа — гордость поколений!"

То есть, "уважаемые коллеги, обучающиеся, воспитанники и их родители" должны намотать определенное количество шагов по своему двору в пределах ста метров от дома, как предписывают нынешние санитарные ограничения.

На YouTube размещено видео (см. выше), на котором сотрудники МЧС города Орла, как пишут, "нашли свой оригинальный способ отдать дань уважения героям войны, и на свой лад поучаствовать в шествии Бессмертного полка — поднимаясь из глубин".

Спасатели в водолазных костюмах выныривают из воды, держа в руках портреты ветеранов Великой Отечественной. Какой "оригинальный способ" поучаствовать во всероссийском флешмобе изберут работники местного водоканала, прочищающие городскую канализацию, не сообщается.

Мемориальная вахта на гвоздях

  • Одиннадцатилетняя школьница Каролина Черных из Екатеринбурга установила на самоизоляции 18 мировых рекордов.

Помимо остальных достижений, девочка уверенно стоит на голове и удержала гирю весом в 16 кг в течение 22 минут и трех секунд, стоя при этом на гвоздях.

Каролина кандидат в мастера спорта по армлифтингу, но в ближайших ее планах почтить память героев. Юная спортсменка планирует установить новый рекорд — простоять на досках с гвоздями 75 минут, в честь 75-летия Победы.

  • В Березовском районе Красноярского края прошли соревнования среди воспитанников детских садов — "75 прыжков на скакалке к 75-летию Победы".

Весь процесс родители обязаны были снять на видео и организованно выложить в сеть "ВКонтакте" с хэштегом "СкакалкаПобеды75".

  • До "Скакалок Победы" сам глава Красноярска Сергей Еремин принял участие в спортивной акции с хэштегом "ГириПобеды75".

Те граждане, у кого иные увлечения, но вписываются в соревновательную парадигму, видимо, тоже разместят свои "горячие" фото и видео. Главное, чтобы планка не опускалась ниже 75-ти.

В этой связи, было бы желательно, чтобы никого не посетила мысль побиться головой об стенку. Семь с половиной десятков ударов о твердый предмет могут привести к необратимым последствиям.

Говорить о том, что ограничительные меры, введенные в стране, определили формат мемориальных мероприятий в юбилейный год, было бы лукавством. И без пандемии "почтить память" павших в боях за Родину кликом компьютерной мыши или тыком пальца в смартфоне было обычным делом.

Это куда проще, чем покрасить оградку на кладбище, прибраться или починить крыльцо у еще здравствующих ветеранов Великой Отечественной.

Смысловой вандализм

Карантинные меры не позволили именно 9 мая провести перфомансы с переодеванием в форму красноармейцев. Правда, власти обещают позднее отпраздновать День Победы в соответствии с заранее утвержденным планом и в согласии с нынешними трендами.

В одной из соцсетей появилось предложение о покупке тележки для людей, лишившихся ног. Аккурат такой же, какие показывают в фильмах про Великую Отечественную, когда инвалиды войны, отталкиваясь руками, перемещаются по неровным улочкам городов.

Автор иллюстрации предложил продавать инвалидные тележки в комплекте с формой красноармейцев, в которую сейчас нередко наряжают детей на 9 мая. Ну чтобы не отрываться от исторической правды, которой сейчас пытаются придать парадный лоск и элементы веселого карнавала.

К сожалению, за шумом флешмобов и бравурных речей в стиле "Можем повторить!" шепот сырых окопов Великой Отечественной сейчас едва уловим. Через пару-тройку поколений нынешние формы могут заставить перегореть в массовом сознании всю суть Дня Победы.

Историческая дата может начать восприниматься как нечто малозначимое на уровне развлекухи. Судя по градусу креативной мысли, все предпосылки для нивелирования смыслов уже сложились.

А помянуть солдат Великой Отечественной можно и просто по-русски, как это делали задолго до эпохи импортозамещения — без смыслового вандализма и креативного мародерства. Просто помолчать и попытаться мысленно представить весь тот ужас, через который пришлось пройти людям за годы лютой и беспощадной войны.

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Темы 9 мая флешмоб день победы бессмертный полк великая отечественная война
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