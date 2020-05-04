Профессор Катасонов читает будущее в антиутопиях и Священном Писании

Доктор экономических наук, председатель Русского экономического общества имени Сергея Федоровича Шарапова, профессор Валентин Катасонов рисует недалекое будущее, опираясь на романы-антиутопии и Апокалипсис Иоанна.

Валентин Катасонов: Кукловоды. Что происходит в мире

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Электронный концлагерь

— В прошлом веке я профессионально занимался такими темами как экология, охрана окружающей среды. Появляются такие фейки как глобальные климатические изменения, разрушение озонового слоя, и так далее.

Это все дымовая завеса, за которой хозяева денег решают свои задачи.

Возвращаясь к либерализации движения капитала, рабочей силы, информации и товаров, хочу сказать, что все это делается для того, чтобы размывать основы национального суверенитета, ослаблять национальное государство. Еще важной задачей является создание того, что сейчас принято называть "электронный концлагерь". Это фактически система тотального контроля за всеми людьми планеты.

Я не буду сейчас подробно описывать эту систему, она еще не достроена, но она очень образно и красочно описана, скажем, в романе-антиутопии Джорджа Оруэлла "1984". Те, кто читал этот роман, помнят, что главные герои окружены телеэкранами. Самое интересное, что роман-то писался в 1948 году, 72 года тому назад. Герои окружены дисплеями, широкими экранами, на которых постоянно что-то мелькает, какие-то сюжеты, но эти плоские телеэкраны с обратной связью, они наблюдают за каждым человеком. Обратите внимание, что в 1948 году даже телевизоры с электронно-лучевыми трубками были большой редкостью, а Джордж Оруэлл уже рисует такие картины.

Сразу возникает две версии:

либо Джордж Оруэлл был действительно каким-то прозорливцем,

либо он был погружен в какие-то секреты мирового закулисья.

Думаю, вторая версия более очевидная, но это тема отдельного разговора. Эти планы родились не вчера и не позавчера, это планировалось до Джорджа Оруэлла, еще в 19-м веке.

Окончательная цель или последняя задача в этом списке — создание мирового правительства. Мировое правительство, которое будет управлять этим оставшимся одним миллиардом людей, который будет находиться в электронном концлагере.

Классический капитализм уже в прошлом. Сейчас происходит переход общества к новому мировому порядку. Новый мировой порядок футурологи, социологи, политологи описывают по-разному. Некоторые говорят, это новый феодализм, другие — что новый рабовладельческий строй. В классическом рабовладельческом обществе деньги играли вспомогательную роль. А в обществе электронного концлагеря деньги вообще не присутствуют. В концлагере происходит нормированное распределение продуктов для того, чтобы обитатели этого концлагеря могли как-то существовать и выполнять возложенные на них функции.

Фантастика и Священное Писание

— Я очень приближенно и эскизно нарисовал то, что содержится в докладах Римского клуба. Естественно, что в докладах Римского клуба все это облечено в наукообразные формы.

Кстати, первый роман-антиутопия "Мы" был написан нашим соотечественником Евгением Замятиным в 1920 году. Между прочим, там фигурирует человек нумер. Удивительно, да?

Еще даже и ламповых приемников-то не было толком, а уже вот такие вот вещи, связанные с цифровым обществом. Конечно, Олдос Хаксли и его "Дивный новый мир" начала 1930-х годов. Уже упомянутый Джордж Оруэлл, 1948 год, сюда же можно добавить его повесть-притчу под названием "Скотный двор". Наверное, еще Рэй Бредбери "451° по Фаренгейту".

Антиутопии, которые могут предсказывать наше будущее Название Автор Страна Год издания Процесс Франц Кафка Великобритания 1925 г. Мы Евгений Замятин СССР 1927 г. Записки о кошачьем городе Лао Шэ Китай 1932 г. О дивный новый мир Олдос Хаксли Великобритания 1932 г. Приглашение на казнь Владимир Набоков СССР 1935 г. 1984 Джордж Оруэлл Великобритания 1949 г. 451 градус по Фаренгейту Рэй Брэдбери США 1953 г. Заводной апельсин Энтони Бёрджесс Великобритания 1962 г. Улитка на склоне Аркадий и Борис Стругацкие СССР 1966 г. Всем стоять на Занзибаре Джон Баннер Великобритания 1968 г. Не отпускай меня Кадзуо Исигуро Япония 2005 г.

Если еще к этому добавить Священное писание, особенно последнюю книгу "Откровения апостола Иоанна Богослова", или Апокалипсис. Она у меня настольная книга. Как говорил святой Паисий Святогорец, почивший в бозе в 1994 году:

"Наступают такие времена, когда и газет не надо читать, читаешь Священное писание, а как будто газету читаешь".

Там и про чипирование сказано, и про Великую блудницу — современную Америку, и про десять царей, которые неожиданно нападут на эту Вавилонскую блудницу и уничтожат ее, а затем передадут власть Зверю, а Зверь — это Антихрист, так что очень рекомендую почитать последнюю книгу Священного писания. Так что вот тогда начнет складываться некая объемная картина того, чем может закончиться земная история человечества.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер