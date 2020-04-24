Опрос: 85% московских бездомных приехали из других регионов

Сотрудники лаборатории "Социология религии" Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета (ПСТГУ) подвели итоги социологического исследования "Бездомные российского мегаполиса: социально-демографический портрет, траектории попадания на улицу и отношение к помощи благотворительных организаций". Согласно опросу, 85% людей, которые оказались на улице в столице — это приезжие. Всего 13% респондентов родились в Москве, сообщает пресс-служба лаборатории "Социология религии" ПСТГУ.

За шесть месяцев социологи опросили более 700 подопечных московского центра помощи бездомным "Ангара спасения".

"85% наших опрошенных — мужчины, 15% — женщины. Это приезжие люди трудоспособного возраста, образованные, в ряде случаев — имеющие семьи и жильё в разных уголках страны", — заявили исследователи.

По словам специалистов, ключевой для исследования стала гипотеза о том, что среди них есть те, кто хочет и может перестать бродяжничать, и вернуться в родной город.

"А это значит, что подход к помощи должен быть пересмотрен. Вместе с поддержкой жизни на улице нужна система реабилитации, позволяющая людям восстановить социальные связи, здоровье и способность обеспечивать себя", — подчеркнули они.

Как отметили социологи, большинство московских бездомных начали жить на улице после приезда в столицу.

"Основная причина приезда, конечно, — поиск работы или вполне конкретные предложения по работе. Половина бездомных — люди среднего возраста, одна треть — предпенсионного, порядка 9% — молодые от 19 до 30 лет", — констатируют учёные.

Согласно исследованию, по продолжительности жизни на улице и времени первого попадания на улицу бездомные разделились на три группы: "новички", "маятники" и "зависшие".

"Новички" (30% выборки) — люди, ставшие бездомными всего несколько месяцев назад.

Среди них практически нет москвичей (8%). В большинстве случаев (84%) они не хотят оставаться в столице. Половина могут проживать в собственном жилье, в отличие от большинства представителей других двух групп.

"Маятники" (34%) впервые оказывались без крыши над головой от двух до десяти лет назад.

Однако для всех с последнего попадания на улицу, на момент опроса, прошло от одного до семи месяцев. Как и с "новичками", это случилось в Москве. Треть "маятников" могут проживать в собственном жилье.

"Зависшие" (36%) — люди с самым большим бездомным стажем.

Половина оказалась без крыши над головой около пяти лет назад, четверть — находится на улице уже более 10 лет. В Москве они живут дольше остальных. 38% из них хочет остаться в столице. Но, проживать в своём жилье имеют возможность не более 15% "зависших". Представители этой группы менее социально защищены, чем остальные участники опроса: у них реже есть на руках документы, многие лишились жилья в результате мошенничества. "Зависшие" — это те, кому труднее всего уйти с улицы, кто нуждается в постоянной поддержке.

Три группы бездомных различаются настроениями, интенсивностью социальных связей, отношению к помощи и другими значимыми показателями. Авторы исследования полагают, что своевременная профессиональная поддержка тех, кто хочет и готов трудиться, чтобы изменить образ жизни, в перспективе способна сократить долю бездомных на улицах Москвы.

Подобная программа реабилитации для людей на улице запущена православной службой помощи "Милосердие" при поддержке Фонда президентских грантов РФ. Социологическое исследование стало частью этой программы, цель которой реабилитировать бездомных и вернуть их в нормальную жизнь.

"За 2019 год 19 участников программы возвратились в свои регионы, возобновили работу, вернулись в семьи или восстановили контакт с родственниками. С января этого года в программе участвуют 27 участников. К нормальной жизни уже вернулись 4 человека, 9 возвратились на улицу, а 14 человек продолжают реабилитацию. Процесс реабилитации может длиться от 1 месяца до 1 года. У каждого человека он проходит по-разному в зависимости от особенностей личности, времени проживания на улице и специфики той жизненной ситуации, в которую попал человек", — отметили руководители программы реабилитации.

Лаборатория "Социология религии" — научный проект действует на богословском факультете ПСТГУ с 2007 года. Научные сотрудники — социологи, богословы, философы, религиоведы и математики проводят непредвзятые социологические исследования религии, необходимые для принятия решений, касающихся важных вопросов жизни Русской Православной Церкви и светского общества.