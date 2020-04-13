Противоречивая антиCOVID-агитация путает граждан

Москва дождалась пропускного режима, но степень опасности распространения коронавируса для некоторых граждан до сих пор не очевидна.

Разумеется, провоцировать панику никто не хочет. Но, помимо доброжелательных призывов через СМИ о соблюдении режима самоизоляции, стоило бы и показать сомневающимся хроники московских медработников.

COVID все-таки клюнул

Тяжесть ситуации в столице признали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил обоснованность тревог последних недель:

"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме".

В подобном тренде процесс развивается и в Санкт-Петербурге. На этом фоне министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетовал на беспечность некоторых граждан:

"Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации".

Одним словом, любители прогулок с шашлыками и просмотра видеороликов, рассказывающих о несостоятельности опасений по поводу пандемии COVID-19, сделали свое дело. Такой беспечности потворствуют и некоторые противоречивые посылы, в том числе федеральных телеканалов.

Коронавирусный коллаборационизм

Рост фиксирования заболеваний, связанных с коронавирусом, обнаружил и серьезные противоречия в информационном поле. Важно заметить, что любая телевизионная картинка воспринимается зрителем как призыв к зеркальному действию.

С одной стороны, федеральное телевидение развернуло активную пропаганду мер профилактики COVID-19. С другой — параллельно подает пример обратному. Наблюдается эдакий коронавирусный коллаборационизм.

В студии телевизионных программ продолжают приходить гости, которые демонстрируют зрителям абсолютное пренебрежение генеральной линией санитарных властей страны:

Ни масок

Ни положенной дистанции

Ни резиновых перчаток

Соблазняют прекрасной весенней погодой

Может быть, перчатки и маски не столь необходимы, но в кадре зрители должны видеть именно то, к чему призывают санитарные врачи и эпидемиологи. Сейчас телевидение — не только развлекуха, но и часть системы противостояния пандемии. Чем скорее эта простая истина дойдет до руководства телекомпаний, тем больше шансов не повторить печальный опыт Италии, Испании, Франции и США.

Судьба нигилиста

Недавнее сообщение о заражении коронавирусом Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала "Спас" и ведущего программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", нисколько не удивило.

Молодой организм Бориса Корчевникова, полагаю, имеет все шансы справиться с болезнью, но вот скольких людей он успел заразить — еще предстоит выяснить. Равно как и скольким продемонстрировал на своем личном примере, что никакие ограничения, призывы врачей и санитарных служб не смогут лишить желания очного общения.

Приглашение к адекватности

Было бы предпочтительнее разъяснять гражданам всю степень опасности положения не через наигранность бодрячка развлекательных программ, а с помощью телевизионных хроник работы медиков столицы. Нагнетать, разумеется, не стоит, а спокойно рассказать о реальности — необходимо.

После того, как в соцсетях распространились видеоролики об огромных очередях из карет скорой помощи у московских больниц, федеральные телеканалы все-таки обратили внимание на эту проблему.

Водитель одной из карет сообщил, что простоял в нескончаемой очереди порядка девяти часов с больным на борту. Видео из приемного покоя (покой им только снится) впечатляет не меньше, и об этом люди тоже должны знать.

Хотя бы для того, чтобы лишний раз подумать, прежде чем выйти с семьей на прогулку, посетить детскую или спортивную площадку, устроить пикник или вечеринку, игнорируя настоятельные просьбы оставаться дома и соблюдать санитарные правила.

Пирровы бордюры

Произошло самое невероятное событие в новейшей истории Москвы — в столице объявлено о приостановлении до особого распоряжения всех работ по благоустройству. Начиная с 00:00 субботы 11 апреля 2020 года замена прошлогодней плитки и бордюров на материалы нового модельного года остановилась. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Из-за новых ограничений, связанных с пандемией, о которых накануне объявил мэр Москвы Сергей Собянин, практически вся деятельность стройкомплекса столицы должна была замереть. Исключением стали строительство, обслуживание и текущий ремонт объектов:

здравоохранения;

московского метрополитена;

железнодорожного транспорта;

наземного городского общественного транспорта;

аэропортов;

других критически важных объектов жизнеобеспечения мегаполиса.

Тем не менее социальные сети принесли лайками и репостами любопытную весть. В Бабушкинском районе Москвы граждане наблюдали работу бригады, занимающейся заменой бордюров вдоль проезжей части. Фотографии свидетельствуют, что строители строго выполняют меры безопасности, объявленные санитарными властями. Правда, с точностью до наоборот:

Установленная дистанция в полтора метра между людьми не соблюдается.

Защитных масок нет.

Защитных перчаток нет.

Представители стройкомплекса столицы либо игнорируют распоряжение мэра, либо рассказы про приостановку — очередная анестезия для публики. Возможно, номенклатура и в текущей ситуации продолжает самоизолироваться не только от действительности, но уже и от своих коллег.

Дезинфицирующее селфи

В социальных сетях засверкали стразами видеоролики, в которых во всей красе представлена картина санитарной обработки Москвы. Да, улицы моют вереницы специальной техники, обрабатывают остановки наземного общественного транспорта. Но нередки и постановочные сюжеты, когда пара человек в защитных костюмах откровенно работает на камеру. Видимо, снимают духоподъемные сюжеты для федеральных новостей.

Интернет завален и видеосвидетельствами камерных спектаклей в подъездах жилых домов. Начались перформансы с переодеванием и реквизитом в виде каких-либо спреев или просто тряпок с ведрами, которыми пользуются уборщицы.

Приняли решительные позы, мол, "Смерть коронавирусу!", сделали селфи и ушли восвояси. Изумленные местные жители в ступоре, а дезинфекторы с номенклатурой погружаются в катарсис от осознания исполненного долга.

Внезапно и сокрушительно

Тем временем на фоне развития эпидемии руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк успокоил жителей столицы и придал им уверенности в завтрашнем дне. Чиновник заявил, что москвичам беспокоиться не о чем — городские крематории успешно справляются с существующей нагрузкой.

Заявление Алексея Немерюка может показаться неуместным на фоне победоносного настроя номенклатурной элиты. Оно, возможно, и несколько жестковато. Но может, именно в такой форме до кого-то все-таки дойдет, что сейчас не самое подходящее время для проявления политиканства, непрофессионализма, капризов и проявления невежественной беспечности.