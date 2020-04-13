Москва дождалась пропускного режима, но степень опасности распространения коронавируса для некоторых граждан до сих пор не очевидна.
Разумеется, провоцировать панику никто не хочет. Но, помимо доброжелательных призывов через СМИ о соблюдении режима самоизоляции, стоило бы и показать сомневающимся хроники московских медработников.
Тяжесть ситуации в столице признали в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил обоснованность тревог последних недель:
"Наплыв больных очень большой. Больницы, мы видим, в Москве работают чрезвычайно напряженно, в героическом, авральном режиме".
В подобном тренде процесс развивается и в Санкт-Петербурге. На этом фоне министр здравоохранения России Михаил Мурашко посетовал на беспечность некоторых граждан:
"Мы видим, что население, к сожалению, не прочувствовало всю ответственность и всю полноту мер, которую нужно соблюдать для себя, к сожалению, пока мы видим, что в глобальном масштабе у населения России нет общего осмысления ситуации".
Одним словом, любители прогулок с шашлыками и просмотра видеороликов, рассказывающих о несостоятельности опасений по поводу пандемии COVID-19, сделали свое дело. Такой беспечности потворствуют и некоторые противоречивые посылы, в том числе федеральных телеканалов.
Рост фиксирования заболеваний, связанных с коронавирусом, обнаружил и серьезные противоречия в информационном поле. Важно заметить, что любая телевизионная картинка воспринимается зрителем как призыв к зеркальному действию.
С одной стороны, федеральное телевидение развернуло активную пропаганду мер профилактики COVID-19. С другой — параллельно подает пример обратному. Наблюдается эдакий коронавирусный коллаборационизм.
В студии телевизионных программ продолжают приходить гости, которые демонстрируют зрителям абсолютное пренебрежение генеральной линией санитарных властей страны:
Может быть, перчатки и маски не столь необходимы, но в кадре зрители должны видеть именно то, к чему призывают санитарные врачи и эпидемиологи. Сейчас телевидение — не только развлекуха, но и часть системы противостояния пандемии. Чем скорее эта простая истина дойдет до руководства телекомпаний, тем больше шансов не повторить печальный опыт Италии, Испании, Франции и США.
Недавнее сообщение о заражении коронавирусом Бориса Корчевникова, генерального директора телеканала "Спас" и ведущего программы "Судьба человека" на телеканале "Россия-1", нисколько не удивило.
Молодой организм Бориса Корчевникова, полагаю, имеет все шансы справиться с болезнью, но вот скольких людей он успел заразить — еще предстоит выяснить. Равно как и скольким продемонстрировал на своем личном примере, что никакие ограничения, призывы врачей и санитарных служб не смогут лишить желания очного общения.
Было бы предпочтительнее разъяснять гражданам всю степень опасности положения не через наигранность бодрячка развлекательных программ, а с помощью телевизионных хроник работы медиков столицы. Нагнетать, разумеется, не стоит, а спокойно рассказать о реальности — необходимо.
После того, как в соцсетях распространились видеоролики об огромных очередях из карет скорой помощи у московских больниц, федеральные телеканалы все-таки обратили внимание на эту проблему.
Водитель одной из карет сообщил, что простоял в нескончаемой очереди порядка девяти часов с больным на борту. Видео из приемного покоя (покой им только снится) впечатляет не меньше, и об этом люди тоже должны знать.
Хотя бы для того, чтобы лишний раз подумать, прежде чем выйти с семьей на прогулку, посетить детскую или спортивную площадку, устроить пикник или вечеринку, игнорируя настоятельные просьбы оставаться дома и соблюдать санитарные правила.
Произошло самое невероятное событие в новейшей истории Москвы — в столице объявлено о приостановлении до особого распоряжения всех работ по благоустройству. Начиная с 00:00 субботы 11 апреля 2020 года замена прошлогодней плитки и бордюров на материалы нового модельного года остановилась. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
Из-за новых ограничений, связанных с пандемией, о которых накануне объявил мэр Москвы Сергей Собянин, практически вся деятельность стройкомплекса столицы должна была замереть. Исключением стали строительство, обслуживание и текущий ремонт объектов:
Тем не менее социальные сети принесли лайками и репостами любопытную весть. В Бабушкинском районе Москвы граждане наблюдали работу бригады, занимающейся заменой бордюров вдоль проезжей части. Фотографии свидетельствуют, что строители строго выполняют меры безопасности, объявленные санитарными властями. Правда, с точностью до наоборот:
Представители стройкомплекса столицы либо игнорируют распоряжение мэра, либо рассказы про приостановку — очередная анестезия для публики. Возможно, номенклатура и в текущей ситуации продолжает самоизолироваться не только от действительности, но уже и от своих коллег.
В социальных сетях засверкали стразами видеоролики, в которых во всей красе представлена картина санитарной обработки Москвы. Да, улицы моют вереницы специальной техники, обрабатывают остановки наземного общественного транспорта. Но нередки и постановочные сюжеты, когда пара человек в защитных костюмах откровенно работает на камеру. Видимо, снимают духоподъемные сюжеты для федеральных новостей.
Интернет завален и видеосвидетельствами камерных спектаклей в подъездах жилых домов. Начались перформансы с переодеванием и реквизитом в виде каких-либо спреев или просто тряпок с ведрами, которыми пользуются уборщицы.
Приняли решительные позы, мол, "Смерть коронавирусу!", сделали селфи и ушли восвояси. Изумленные местные жители в ступоре, а дезинфекторы с номенклатурой погружаются в катарсис от осознания исполненного долга.
Тем временем на фоне развития эпидемии руководитель департамента торговли и услуг правительства Москвы Алексей Немерюк успокоил жителей столицы и придал им уверенности в завтрашнем дне. Чиновник заявил, что москвичам беспокоиться не о чем — городские крематории успешно справляются с существующей нагрузкой.
Заявление Алексея Немерюка может показаться неуместным на фоне победоносного настроя номенклатурной элиты. Оно, возможно, и несколько жестковато. Но может, именно в такой форме до кого-то все-таки дойдет, что сейчас не самое подходящее время для проявления политиканства, непрофессионализма, капризов и проявления невежественной беспечности.
Врач и телеведущий Александр Мясников не поверил в статистику, по которой 70% пациентов, подключенных к аппаратам ИВЛ, умирают.