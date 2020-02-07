Почему ветеранов из СНГ нет в указе Путина о пособиях ко Дню Победы

Почему указ о единовременной выплате к 75-летию Победы касается только ветеранов из Российской Федерации и стран Прибалтики, рассказывает депутат ГД РФ Ярослав Нилов.

"Мы стали забывать, за что мы воевали"

Россия, Литва, Латвия, Эстония

В честь 75-летия Победы президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам Великой Отечественной войны (ВОВ). Выплату получат россияне, проживающие в:

России,

Латвии,

Литве,

Эстонии

Как сказал "Правде.Ру" председатель комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, у нас есть соглашение, которое подписали президенты стран-участников СНГ: о мерах поддержки ветеранов войны, тружеников тыла.

"По-моему, это соглашение от 1994 года. Так как это касается СНГ, то там вопрос этот решен в рамках этого соглашения, а страны Прибалтики туда не входят", - отметил депутат.

По словам Ярослава Нилова, каждое государство самостоятельно определяет величину пособия.

Справедливость восторжествовала в отношении ветеранов Прибалтики

"Президент исходил из логики здравого смысла, чтобы справедливость восторжествовала, учитывая, что это все была одна страна — Советский Союз. Прибалтика входила в него, и те, кто там проживает, являются ветеранами Великой Отечественной войны. Это не первый случай. Это и раньше так было, учитывая, что в соглашении стран СНГ нет подписей представителей прибалтийских стран", — сообщил Ярослав Нилов.

В указе говорится, что единовременную выплату 75 тыс. руб. получат инвалиды и ветераны ВОВ, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы и вдовцы военных, погибших в Финской и Японской войнах, в ВОВ, а также вдовы и вдовцы инвалидов и участников ВОВ. 50 тыс. руб. получат труженики тыла и бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что по состоянию на 1 ноября 2019 года в России проживают 60 842 участника и инвалида ВОВ. На обеспечение всех выплат к юбилею Победы потребуется около 60 млрд руб.

Единовременные выплаты ветеранам в странах СНГ в 2019 году*

Страна пособие в долларах** Казахстан( выплата в столице) 1366 Узбекистан 888 Азербайджан 587 Молдавия 558 Киргизия 215 Таджикистан ( выплата в столице) 159 Россия 153 Украина 20 Туркмения*** 11

*источник: издание "Настоящее время"

** по курсу валют на 8 мая 2019 года

*** по неофициальному рыночному курсу

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