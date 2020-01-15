Путин: Россия обязана сохранять и защищать правду о войне

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с традиционным ежегодным Посланием, напомнил, что одной из главных задач, стоящих сегодня перед Россией, является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.

"Мы, правопреемники страны-победителя, для которых самый священный праздник — День Победы, гордимся подвигом победителей. И наша обязанность перед ними и перед собой — защитить правду о победе над фашизмом", - сказал президент.

По словам Путина, для этого в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Доступ к нему будут иметь и россияне, и иностранцы.