Путин: Россия обязана сохранять и защищать правду о войне

Владимир Путин, обращаясь к Федеральному собранию с традиционным ежегодным Посланием, напомнил, что одной из главных задач, стоящих сегодня перед Россией, является сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне.
"Мы, правопреемники страны-победителя, для которых самый священный праздник — День Победы, гордимся подвигом победителей. И наша обязанность перед ними и перед собой — защитить правду о победе над фашизмом", - сказал президент.
По словам Путина, для этого в России будет создан крупнейший комплекс архивных документов, кино- и фотоматериалов по Второй мировой войне. Доступ к нему будут иметь и россияне, и иностранцы.
"Уверен, что документальные свидетельства оспаривать никто не будет. А значит, вранье, как зараза, расползающееся по миру, все попытки переиначить историю, переписать ее, встретят серьёзный отпор. Это наш долг как страны-победительницы", — обозначил президент направление работы.
Журналисты из кремлевского пула сообщили, что президент России Владимир Путин отменил все ближайшие мероприятия и не будет появляться на публике.