Ветеранов обеспечат бесплатными мобильными телефонами

Каждый ветеран и инвалид Великой Отечественной войны, проживающий в России, получит бесплатный мобильный телефон. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн. По его словам, ветеранам выдадут средства связи для поддержания контактов с волонтерами и профильными ведомствами.

"Очень важно, чтобы у пожилого человека в критическую минуту не было необходимости ничего искать, и, имея на руках телефон, он сможет нажать на тревожную кнопку", — заявил Хинштейн.

Хинштейн утверждает, что в выдаваемых телефонах будут записаны "необходимые и полезные номера, телефоны волонтеров".