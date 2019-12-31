Как задобрить Крысу в новогоднюю ночь

Маг, чародей и астролог Виктор Богданов рассказал Pravda.ru о том, как лучше накрыть стол, чтобы задобрить Крысу, и про какие ритуалы нельзя забыть в эту новогоднюю ночь.

Какие блюда должны присутствовать на праздничном столе в этом году?

2020 — год больших перемен и надежд, год Белой металлической крысы. Нужно не забывать, что с точки зрения астрологии и парапсихологии — это очень тяжелый год, високосный. Это год больших потерь, как правило, в такое время уходят великие личности, год всех-всех подметает — больных, с хроническими заболеваниями. Стоит особое внимание в 2020 году, конечно, обратить на здоровье.

Крыса — все-таки тайное животное. Есть два варианта встречи Нового года: дома или в каком-либо помещении, например, ресторане. Встреча Нового года в общественном месте не задобрит Крысу. Главное — находиться в кругу близких людей. Если выбирать наряды, то стальных, серых цветов, ничего вызывающего. Если платье, то в пол, если пиджак, то серый, обязательно наличие бабочки. Эти символы будут задабривать Крысу и нести удачу.

На столе должны присутствовать разного рода каши, крупы, любимое блюдо грызунов. Подойдут всякого рода сырные и колбасные нарезки. На столе может быть фаршированная гречкой курица, утка. Чего не должно быть на столе? Конечно, исключите мясо экзотических животных — бобра, нутрии. Иначе вы можете навлечь беду. Из алкоголя желательно красное вино, лучше отказаться от водки в пользу рома или виски. Помните, что Крыса любит людей, ушедших из-за стола с полным животом.

Какой ритуал за новогодним столом посоветуете?

Чтобы задобрить Крысу, есть определенный ритуал. На столе должна быть при этом горсть риса. Первый вариант — это когда бьют куранты, мы кидаем рисинку в шампанское, загадываем желание, выпиваем. Второй: чтобы было больше денег и удачи, держите горсть риса в руках в то время, пока бьют куранты. Желательно держать в левой руке. После выходите на балкон и выкидываете на улицу, четко в своей голове держа желание на следующий 2020 год.