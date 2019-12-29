Как купить подарки на Новый год и не разориться

Новый год не за горами, однако многие еще не успели купить подарки своим близким. Редакция Pravda.ru подскажет вам, как можно экономно подойти к выбору подарков, порадовать своих близких и при этом не особо потратиться. А поможет в этом Михаил Симонов, вице-президент Российской ассоциации маркетинговых услуг, президент фестиваля креатива в маркетинговых коммуникациях Silver Mercury.

Как сэкономить при выборе подарков?

Все компании перед Новым годом проводят различные промоакции, потому что у людей денег мало, а товаров много. Кто сделает лучшее предложение, донесет людям информацию о том, что есть скидка, тот и получит денежки. Я на днях шел по улице, ко мне направилась очаровательная девушка, бросилась прямо на грудь и вручила листовку сети аптек "36,6" со словами "всем будет скидка".

Зачем это делается? С одной стороны, люди идут в аптеку тогда, когда заболевают. С другой стороны, ежели они сейчас наши денежки как-то не получат, то потом эти деньги уйдут, на кредит или покупку, и лекарства уже не купят. Им нужно план выполнять, своим сотрудникам новогодние премии платить, соответственно, они бьются за наши новогодние денежки. А у нас их немного. Поэтому мы их отдадим тому, кто сделает лучшую скидку, кто донесет до нас информацию об этой скидке. Очень важен вопрос коммуникации, чтобы люди узнали о том, что на эти сувениры есть скидки.

Как подойти экономно к покупке подарков, если нет денег, а порадовать хочется? Может, в интернете выгоднее?

В интернете вы точно так же можете заглядеться. Интернет-маркетологи не просто так свой хлеб едят. Самый дешевый вариант — вообще не покупать подарки. На любые другие покупки вы будете тратить какие-то средства. Сколько вы можете потратить, зависит исключительно от вас. Чтобы не попасться на уловки маркетологов, думайте, включайте голову и анализируйте, что вам нужно. Можно покупать заранее. Если вы приобретаете билеты на самолет за 5 дней, они стоят дорого. Если за 3 месяца, они обойдутся на 20% дешевле.

Если вы походите по магазинам, выберете себе какой-нибудь мобильный телефон, потрогаете его ручками, а потом уйдете на Яндекс. Маркет, то сможете его купить на тысячу рублей дешевле. Стоит ли ваше время этих денег? Вы выбрали телефон, но не купили, вернулись домой, зашли в интернет и нашли самый дешевый, ждете, когда вам курьер привезет. Будет ли эта экономия для вас достаточно значимой, чтобы ради нее заморачиваться — это решать только вам. Ведь вы можете потратить это время или на интернет-магазин, или на чтение сказок своим детям.

Что такое экономия на Новом годе? Это в первую очередь, наверное, экономия на нашем праздничном настроении: бубенцы, лошадки, которые ездят, песенки Merry Christmas, которые мы слышим, приходя в магазин. Стоит ли на этом экономить, каждый для себя принимает решение сам. Я прочитал на днях на Facebook, что мэрия Москвы потратила 6 миллиардов на подсветку деревьев в Москве. И автор, который написал, очень сильно ругался: "Как же так? 6 миллиардов, а потом говорят, что у нас нет денег старикам и детям". Это окупается туристами, это создает наше с вами настроение, когда мы идем в центр города гулять и веселиться. Мэрия приняла такое решение.