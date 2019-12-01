Павел Данилин о Шамсутдинове, "Википедии" и "золотой" молодежи

Срочник Рамиль Шамсутдинов — убийца, жертва дедовщины и игроман. Как не повторить? Будет ли российская большая "Википедия"? Чего боится "золотая" молодежь? Эти и многие другие события обсудили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и директор Центра политического анализа Павел Данилин.



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— Павел, в Забайкалье случилась трагедия. Военнослужащий-срочник Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев. Восемь человек погибло, потом еще один умер, кто-то в реанимацию попал. Убийца стольких людей сначала сказал, что причина в дедовщине, потом — что собирался убить только одного офицера. Сразу появились сведения, что он увлекался компьютерными играми и насмотрелся жестоких сцен в этих играх, поэтому в них причина. Как по-вашему, на самом деле виноваты во всем этом такие игры?…

— Я знаю точно, кто во всем виноват — это Шамсутдинов. Причем здесь компьютерные игры? Виноват Шамсутдинов. Не компьютерные игры застрелили людей, а Шамсутдинов. Здесь не может быть двоякой оценки ситуации. Сразу были убиты восемь человек, потом девятый умер, десятый в реанимации. И, по словам убийцы, двоих ему было очень жалко, потому что это были его друзья.

— Просто их он случайно застрелил.

— Да, случайные жертвы. Извините, этот человек сделал всем контрольный выстрел в голову, в том числе и своим друзьям, параллельно застегнул и отстегнул магазин. Это о чем говорит? Это говорит о том, что он убивал специально и хладнокровно. Никакого аффекта, чего-то там еще не было. Это было продуманное рациональное массовое убийство.

Контрольные выстрелы в голову не делают в состоянии аффекта. Этот человек, совершивший хладнокровное убийство, виновен, он должен понести наказание и желательно пожизненное. Не имеет значения, какова была первопричина его действий. Он убил и ранил десять человек.

— Я согласна с тем, что нет оправдания таким вещам. Но тем не менее ситуация, что была дедовщина, наверное, все же должна учитываться.

— Мы не имеем информации о том, что была дедовщина. У нас только слова убийцы, который пытается себя выгородить. Мы слышали от сослуживцев, что у них был жесткий командир, мы слышали от сослуживцев, что у этого командира были некоторые, возможно, не совсем законные или какие-то еще требования к подчиненному.

Например, конкретно он просил, чтобы ему еду приносили. Но от Шамсутдинова не поступало ни одной жалобы. Даже его отец многократно говорил, что тот несколько раз ему звонил и никогда ни на что не жаловался. То есть он просто взял автомат и перестрелял тех людей, которые ему не нравятся.

— Сейчас действительно в военных частях везде есть телефоны доверия, всегда есть возможность позвонить.

— У него была возможность звонить, и он ей пользовался: он много раз звонил родителям. Вне зависимости от того, что он потом говорил по поводу того, что у него отняли телефон. Допустим, него отняли телефон, но у него была симка, и он звонил родителям якобы по симке. Он ни разу не пожаловался ни на то, что отняли телефон, ни на проблемы в части, ни на что.

Это убийца, хладнокровный убийца, маньяк. Он должен сидеть желательно пожизненно. Никакого снисхождения на попытки понять, что там произошло у него в голове. Это нам совершенно не нужно. Другое дело, что, конечно, нам нужно обратить внимание на отдаленные части.

Все же это Забайкальский край, громадная территория, части разбросаны. Поэтому, конечно, внимания им уделяют меньше, чем частям, которые находятся в европейской части страны. Для дальних гарнизонов, безусловно, нужно больше внимания. Но не надо здесь пытаться искать сочувствия, снисхождения. Убийца десяти человек этого не заслуживает.

— Но нужно понять, что случилось, и сделать так, чтобы этого не происходило в других местах.

— Понять, что случилось, было бы, конечно, глобально неплохо. Но все же понимают, что случилось. Опросили всех живых сослуживцев, примерно выяснилось, в чем там была проблема.

— В чем там была проблема?

— Проблема была в том, что он действительно заигрался в игры, он маньяк, он убийца, он психопат… Посмотрите его характеристику. Там же все написано. Конечно, характеристика не позволяет не выдать оружие такому человеку. Но там написано, что он злой, амбициозный, фактически моральный урод.

— Прямо так и написано в характеристике "моральный урод"?

— В принципе, да. Там это все прочитывается между строк. Это отчет психолога о нем. А психолог его три раза должен был, по-моему, проверять перед тем, как он оружие получил. Проверяли. Отчет психолога есть. Вот я из него и цитирую. И там практически указано, что он моральный урод, но оружие может получить. Потому что злых моральных уродов у нас чуть ли не полстраны. Это ничего, это нормально.

— В основном у нас, конечно, добрые, отзывчивые люди.

— Да. Но это неважно, не в этом суть-то. Суть в том, что проблема заключалась в отдаленности гарнизона и в минимальности внимания к жизни офицерского состава в первую очередь. Да, этот лейтенант был молодым дураком. Да, он не смог построить правильный стиль общения с солдатами.

Да, Шамсутдинов, как описывает, опять же, тот же психолог, не признает авторитетов и к офицерам относился как к пыли под ногами. Но все это именно из-за того, что гарнизон был слишком далеко, слишком мало внимания к нему.

— У нас же страна большая, много отдаленных гарнизонов, погранзастав.

— Поэтому, я говорю, надо сделать вывод. На дальних заставах всегда что-то происходит у людей в голове. Но как-то усилить внимание к дальним гарнизонам со стороны начальства обязательно нужно.

— Владимир Путин сказал такую мысль о том, что "Википедия" у нас стала очень популярна, но некоторые статьи читаешь и изумляешься тому, что там написано. И при этом у нас есть свои действительно научные энциклопедии еще с советских времен и Большая российская энциклопедия. Президент предложил это все оцифровать и сделать такой наш собственный российский аналог "Википедии". Как вы относитесь к такой идее?

— Большой энциклопедический словарь, Большая советская энциклопедия и тому подобные оцифрованы, выложены в Сеть. Но "Википедия" все равно будет являться основным источником информации, потому что она постоянно децентрализовано пополняющаяся. Я думаю, что кто-то предложил Владимиру Владимировичу плохую услугу, подав негодный совет.

— Соцопрос, проведенный порталом "Банкир" совместно с "Новой Ригой лайф", выявил у "золотой" молодежи из элитных поселков на Рублевке страх. Страх в том, что российский народ очень озлоблен на богатых, а второй страх, что кризис 2020 года приблизит их к простонародью. Обеспеченные дети опасаются, что карманные деньги могут уменьшиться до тысячи — двух тысяч долларов, что родители откажутся от прислуги, придется сократить поездки за границу…

— Как говорится, у кого-то жемчуг мелкий, у кого-то щи без мяса.

— Да, было несколько громких историй с этой "золотой" молодежью, которая гоняла на немыслимых машинах по Москве.

— Почему гоняла? И продолжает гонять. Я, к сожалению или к счастью, не отношусь к разделу ни "золотой" молодежи, ни молодежи вообще уже. И единственное, я абсолютно убежден, что-что, но уж мнение "золотой" молодежи по любому вопросу я могу свободно игнорировать.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев