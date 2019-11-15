Игрушки-луноходы. Как тебе такое, Илон Маск?

Крупные компании, в том числе и госкорпорации, традиционно объемно закупают новогоднюю сувенирку, чтобы, как предполагается, укрепить деловые вертикальные и горизонтальные связи.

В эту стихию Деда Мороза ежегодно с головой погружаются службы, обеспечивающие непорочные связи с общественностью. Как правило, чтобы пульс надвигающихся новогодних каникул бился восторженнее, выбором ассортимента подарков занимаются первые лица.

Вести с информационных полей донесли, что и государственная корпорация "Роскосмос" не отстает от новогоднего тренда и подготовила техническое задание на закупку подарков.

Если в компании только сейчас составили перечень атрибутов зимней сказки, то что-то поздновато. В середине ноября рачительные хозяева уже должны как с месяц наблюдать отгруженную продукцию на своем складе. Ближе к новогодним праздникам стоимость любой праздничной сувенирки увеличивается в разы.

Хотя кто будет считать заявленные какие-то 17 миллионов рублей, когда президент страны рассказывает в новостях, что только на строительстве космодрома воруют сотнями миллионов. Подарки для партнеров, избранных сотрудников и номенклатуры — святое дело.

В последние годы советской власти и в девяностые годы кто-то еще изумлялся видом промомаек с логотипами различных компаний. Сейчас же если подарить шарфик или какой-либо предмет с фирменным знаком, то в лучшем случае люди будут пользоваться таким подарком дома в сочетании с трениками. Про топ-менеджеров и больших чиновников и говорить нечего — просто поднимут на смех.

Тогда в чем маркетинговая задумка в массовой раздаче подарков, если логотип, как напоминание о компании, фактически не работает? Кто в деле — и без того знает своих товарищей по освоению бюджета.

Имиджевый вариант, конечно, имеет место быть, но опять же для больших начальников и подарки должны быть увесистее, а список новогодних презентов у "Роскосмоса" явно не для этой категории граждан.

500 флисовых накидок, 1000 настольных игр (возможно, лото) и столько же подарочных наборов с космической едой: шесть туб с борщом, гороховым супом, гречкой с мясом, треской с картофелем, творогом с яблочным пюре и клюквенным морсом, автономные зарядные устройства, елочные игрушки, стилизованные под луноход, керамические кружки и конфеты в виде планет.

Вполне себе оригинальный набор для раздачи посетителям выставки при работе с конечными пользователями. Возможно, вручат своим же сотрудникам на корпоративе. А может, и вправду отправят игрушку-луноход с борщом главе компании SpaceX Илону Маску, чтобы наконец деморализовать конкурента вопросом: "Как тебе такое?"

Хотя вряд ли вспомнят об Илоне Маске. Недавно первый заместитель главы "Роскосмоса" Юрий Урличич посетовал, что ему "некоторые товарищи" запрещают цитировать Илона Маска, и он теперь блещет репликами товарища Сталина.

Странно, что первый зам цитирует не Дмитрия Рогозина, своего легендарного руководителя. Полагаю, что Дмитрий Олегович часто посещает сайт Культура. рф, чтобы соответствовать стандарту культурного человека в понимании министра Владимира Мединского.

Дмитрий Рогозин к тому же и весьма остроумный человек. Изящно ответить президенту России на обвинение в воровстве в госкорпорации сотен миллионов рублей сможет не каждый.

"Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных — тоже нет", — монументально ответил глава "Роскосмоса", что даже раскачиваемая врагами лодка не покачнулась.

Беспокоиться и правда не о чем. Глава "Роскосмоса" искренне сомневается в способности SpaceX создать ракетные двигатели, которые смогли бы технологически превзойти российские.

Я согласен с Дмитрием Рогозиным, что нет повода дергаться и по поводу планов американского коллеги осуществить первый полет на Марс уже в 2022 году. Надо выпустить художественный фильм "Марс — наш!", и пусть иноземцы захлебнутся от зависти!

То, что Илон Маск предательски снижает стоимость запусков космических ракет — это просто неспортивное поведение конкурента. В определении советских времен — гримасы Запада и жажда наживы.

Не досаждает Дмитрию Рогозину и пресловутая ракета Falcon 9, которая уже вывела на орбиту спутники, способные предоставить доступ в интернет всем жителям планеты. Такой подарок пользователям Сети можно ведь и запретить в России.

Надо только вовремя поздравить члена Совета Федерации Андрея Клишаса с Новым годом флисовой накидкой с логотипом "Роскосмоса". Депутату Госдумы Виталию Милонову прислать елочные игрушки-луноходы и обязательно конфеты в виде планет.

Вероятно, тогда, во время боя кремлевских курантов, у законодателей откроются глаза на всю сатанинскую сущность американских спутников нового поколения. По итогам составления текста закона желательно провести совместную пресс-конференцию с участием Всеволода Чаплина.

Обязательно посетить ток-шоу на федеральных телеканалах и авторитетно разъяснить гражданам, что в провалах отечественной космической программы виноваты русофобы и мировой гомосексуальный заговор. Тогда заносчивые американцы со своей технологической бесовщиной непременно дрогнут и откатятся в своем развитии до уровня палки-копалки.

Можно было бы и отправить накидки с логотипом "Роскосмоса" соотечественникам в Иркутскую область с ободряющей надписью "Дома нет, но вы держитесь!" Десяток настольных игр тоже в самый раз. Да еще бы и робота Федора командировать в пострадавшие от наводнения районы для торжественного вручения презентов.

Такой жест непременно бы оценили в обществе. Тогда и в бюджете на будущий год можно было бы смело запланировать на сувенирку все 20 млн. Да что там — сразу миллиард! Денег же — завались. Можно хоть тысячи уголовных дел открывать — беспокоиться же не о чем. Это пусть Илон Маск трепещет, стыдливо пряча лицо за окнами своего беспилотного автомобиля Tesla.