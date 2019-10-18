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Автор Константин Кузнецов

Настоящий киборг: как американец решил бороться за жизнь

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Американский ученый-робототехник Питер Скотт-Морган намерен стать первым настоящим киборгом. Два года назад у Питера диагностировали болезнь двигательного нерва, при которой происходит постепенное отмирание нейронов головного и спинного мозга, приводящее к мышечной атрофии. От схожего недуга страдал Стивен Хокинг. На поздних стадиях больной уже не может сам дышать, а его организм отказывается переваривать пищу.

Узнав о своем заболевании, Питер предпринял ряд мер, которые заложили основу его превращения в киборга. Прежде всего, он сделал лазерную коррекцию зрения и избавился от очков и контактных линз. Это он сделал для того, чтобы иметь возможность управлять компьютером и другими устройствами движением глаз. Затем Питеру, которому исполнился 61 год, были установлены устройства для подачи пищи в желудок, катетер для вывода мочи и колостомический мешок для удаления кала.

Ученый говорит, что после завершения всех запланированных процедур он станет самым совершенным кибернетическим существом за всю историю человечества. Он готовится называть себя Питером 2.0. Девятого октября он опубликовал пост, в котором заявил, что это его последнее сообщение в качестве Питера 1.0. Он также подчеркнул, что после завершения преображения его органы чувств станут воспринимать мир с большей интенсивностью, а часть мозга станет электронной. "Мне сказали, что я умру уже в этом месяце. Я не умираю, я изменяюсь", — написал Питер.

Некоторое время назад лицо Питера было отсканированно, на основе чего была создана компьютерная модель, позволяющая отражать на экране эмоции новоявленного киборга. Именно киборгом Скотт-Морган предпочитает считать себя, ставя себя в один ряд с такими кинематографическими персонажами, как терминатор модели Т-800 и Робокоп. Но если первый был всего лишь машиной под человеческой кожей, то второй действительно имеет некоторое сходство с тем, во что превратится Питер.

Киборг, то есть кибернетический организм — весьма расплывчатый термин, но и Терминатор, и Робокоп отличались, прежде всего, способностью к действию. То, что происходит с американцем, выглядит как подключение к чрезвычайно сложной системе жизнеобеспечения, поддержания жизни. С таким же успехом киборгами могут считать себя люди, подключенные к системам искусственной вентиляции легких или искусственным сердцам. Как бы ни хотелось Питеру именовать себя киборгом, он все же останется в истории лишь пациентом, проходящим беспрецедентные реанимационные процедуры.

Возможность продолжать свое существование в качестве мозга, имеющего ограниченные возможности для общения с окружающим миром — это та жизнь, которую вела в романе Беляева голова профессора Доуэля. Нет смысла говорить, насколько она далека от деятельного и подвижного существования, не говоря уже о пользе для общества. В качестве эксперимента, исследующего возможности и пределы современных медицинских технологий, случай Питера примечателен, но о появлении настоящих киборгов можно будет говорить только тогда, когда человеческий мозг получит полный контроль над автономным телом робота, наподобие американского робота-паркурщика Атласа, и сможет активно действовать в окружающем пространстве, а не просто выживать посредством многочисленных искусственных органов и приспособлений.

Темы киборг робокоп медицина терминатор питер скотт-морган болезнь двигательного нерва
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Настоящий киборг: как американец решил бороться за жизнь
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