Приоритеты России: Заключенных власти любят больше, чем студентов и пенсионеров

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в пятницу представил результаты очередного опроса, касающегося доверия российским политикам, а также поддержки их деятельности.

Фото автора хорошо иллюстрирует приоритеты государственной политики

Лидер неизменный - президент России Владимир Путин. Он намного опережает и председателя правительства Дмитрия Медведева, и глав парламентских партий - КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России".

Вместе с тем, наблюдатели отмечают негативную динамику рейтингов. Поскольку опросы по этой тематике ВЦИОМ проводит еженедельно, то можно отметить, что рейтинг одобрения деятельности президента по сравнению с опросом двухнедельной, например, давности упал на два процента. По сравнению с прошлой неделей этот показатель не превышает процента - но опять-таки со знаком "минус".

Глава медиахолдинга "Правда.Ру" Вадим Горшенин полагает, что опросы общественного мнения на эту тему могут служить и для обсуждения куда более глобальных проблем:

- В падении рейтингов пока еще нет осознания, скажем, какое общество мы построили. Я в определениях теряюсь, потому что ни одно не подходит.

Какое вообще можно дать определение государству, в котором бюджет на содержание заключенного выше иногда раза в три, чем довольствие пенсионера и, тем более, студента? Для справки: заключенный обходится обществу в 40-50 тысяч рублей в месяц.

Какое определение дать государству, в котором при лидере страны есть целый Совет по правам человека, есть уполномоченные по правам человека, но в законодательстве которого отсутствует регламентация лиц без гражданства и, соответственно, удостоверений личности? Отсутствует как класс.

Поэтому таких лиц выявляют, ловят и, так как они не граждане России, помещают в специальные учреждения, где содержат до двух лет с указанным выше содержанием. По истечении этого срока их выпускают, чтобы через какое-то время снова поймать и посадить туда же.

Какое определение дать государству, в котором люди, которых суд приговорил к выдворению, говорят, что готовы на свои деньги купить билеты на самолет, чтоб покинуть Россию, им в этом отказывают? Потому что в постановлении суда указано, что выдворение принудительное, а потому и содержать их будут по несколько месяцев.

Приоритеты такого государства очевидны, ведь правда?

Ну а логику можно довести совсем уж до абсурда и предложить вот что.

Не надо российским пенсионерам жаловаться на скудость пенсионного обеспечения, тем более одиноким. Намного удобнее потерять свой паспорт, спровоцировать правоохранителей на проверку документов, заявить, что их нет, а где живешь - не помнишь. Тогда государство наконец-то начнет о тебе заботиться. Трехразовое питание, прогулки, библиотека, друзья или подруги по камерам для общения. Два года жизни, в которой не надо думать, что купить на имеющиеся копейки трудовой пенсии: яйца, молоко или хлеб.

Государство начнет возводить новые и новые подобные учреждения, ведь даже политтехнологам не надо будет думать о сушке явки на выборах - она будет происходить естественным путем.

И вот тогда мы сможем совсем четко дать определение строю, который мы построили в процессе использования демократических процедур.

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