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Автор Редакция рубрики "Общество"

Наша власть бьет свой народ, чтобы Запад боялся?

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Национальный проект "Демография" 2019-2024 должен заработать. Он предусматривает борьбу с бедностью. Но как это возможно, если вместо стимулирования роста экономики власти принимают меры, которые ее явно тормозят. И все это ведет к обеднению населения и даже к обнищанию беднейших.


Смиритесь с бедностью и не бунтуйте?

Протестные настроения стремительно выросшие из-за увеличения пенсионного возраста никуда не делись. Недовольство народа копится. К чему это может привести и что нужно делать, "Правде.Ру" рассказал руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

— Василий Георгиевич, можно ли реально за несколько лет снизить бедность в России в два раза, как предусматривает Национальный проект "Демография" на 2019-2024 годы? Или нужны какие-то другие меры?

— У нас всего лишь два с половиной года продолжается экономическое оживление. Именно оживление. Я не люблю использовать термин "экономический рост", потому что, когда мы не выползли еще даже на показатели 2012 года, называть это громко "рост, сенсационный рост, огромный рост российской экономики" — слишком уж явная чрезмерность.

Да, 18-й год по темпам этого оживления превзошел предыдущие годы. Но с 12-го года мы просто падали, и только начали немножко подниматься, экономика начала слегка оживляться, а перспективы туманны, тем более учитывая новые повышения налогов, пенсионного возраста и другие меры. 2019 год начался с довольно тревожных оценок, причем их сами официальные чиновники делают.

Министерство экономического развития говорит: да, оптимизма очень много, а год будет тяжелый, ожидание шоков. Есть уже и негативные последствия от того, что подняли НДС с 18 до 20 процентов. Нам говорили, что это никак не ударит, инфляции не вызовет, а на самом деле ударило, конечно, и все это почувствовали уже на своем кармане.

Это несмотря на то, что мировые цены на нефть поднялись с декабря, все равно ощущения неприятные по ценам. И все это нам говорит, что у нас вполне может состояться еще и провал. После этого оживления мы вполне можем оказаться в провале. Эпоха кризиса, за исключением небольших всплесков, уже больше десяти лет продолжается. И все модели, которые были эффективны, сломали, реформы идут сплошные и постоянные, но так ни к чему и не приводят.

Мы не вышли из этой эпохи, и вполне могут еще произойти очень важные события. Часто россияне не понимают, откуда берется злоба у британских политиков, у американских в отношении России. Почему Евросоюзу нужно так вводить санкции, неужели из-за Крыма? Абсолютно не из-за Крыма. Там-то серьезнейшие внутренние финансовые экономические проблемы.

Они ищут решения для них в виде внешнего средства: экспансии определенной, пытаются взломать чужие рынки, получить ресурсы, получить доступ к компаниям и к населению, чтобы его эксплуатировать. Очень показательно в связи с этим, что с Украиной случилось. Казалось бы, если вы так боретесь против России, создайте на Украине витрину экономического процветания… Ан нет, витрину они не делают. И из Прибалтики тоже не делают витрину. Почему? Вы же хотите показать, что Россия плохая, в России плохо. Так покажите, что здесь замечательно, потратьте немножко, что вам жалко, что ли? Оказывается, что да, жалко.

Не то назначение у стран, которые они берут под контроль, включают в периферию влияния Европейского союза или Соединенных Штатов. Из них просто высасывают все что можно, как раньше из колоний. И борьба ведется за то, чтобы и нас вернуть в эту периферию, чтобы мы не развивались самостоятельно, не преодолевали эти проблемы, которых у нас тьма-тьмущая, но обслуживали чужие интересы и стабилизировали их систему, а сами погружались все ниже.

— Нам это не надо.

— Совершенно не нужно. Но и наши чиновники, в общем-то, не сильно озабочены, что огромная часть наших людей продолжает переваливаться за хребет бедности.

— Что же можно ожидать в ближайшие годы? И что можно сделать?

— Пока люди не объединяются в какое-то устойчивое движение и не отстаивают повестку дня, какую-то действительно реальную социальную политику внутри страны, эта политика может спускаться вниз только в виде каких-то отдельных благодеяний начальства. Начальству захотелось — пожалуйста, вам материнский капитал. Не захотелось — и не получите ничего.

— Вот как раз из-за этого в обществе копится раздражение.

— Раздражение, безусловно, в обществе копится, и это очень серьезно. В обществе есть определенная рефлексия — люди анализируют: зачем это сделали, а почему это вот так?… Проблема только в том, что эти люди, наши сограждане, все мы, должны как-то объединиться. Не надо ждать, что придет какой-то вождь.

Это очень серьезная проблема. И то, что есть ожидание миссии, только откладывает изменения. Американские мультики этому учат, сериалы, что должен прийти миссия, вождь, новый Ленин, новый Сталин, кто угодно, Навальный с большим бюджетом на штабы… И он поведет, и решит все проблемы.

— Это запрос на слом системы или на ее обновление, на социальные реформы?

— Запрос у большинства, конечно, на справедливое обновление, но вот к чему могут привести протесты против прессинга власти, сказать трудно. С какой скоростью разнес интернет фейковую новость про Чубайса, которому несуществующий китайский министр не пожал руку, сказав, что такие у нас лес валят. Люди с огромным удовольствием это смаковали. Арест сенатора смаковался с огромным энтузиазмом.

Есть очень большой запрос на определенные изменения, на то, чтобы не разворовывались национальные деньги. И чтобы деньги тратились на социальную политику, потому что государство людям нужно для социальной политики в первую очередь. Государство — это не только полиция и другие силовые структуры.

Социальная политика должна быть на первом месте. И когда на нее денег постоянно не хватает, это неизбежно раздражает людей, которые хотят изменений именно в сторону большего социального государства в России.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: kakprosto.ru

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Темы бедность соцзащита демография Точка зрения Василий Колташов протесты в России пенсионная реформа социальное государство повышение пенсионного возраста
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