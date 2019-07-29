На протест вышли дети тех, кого власть обманула с пенсионной реформой

Сразу по следам субботней акции не имело смысла ее анализировать. Но в понедельник - самое время.

Никто и никак не говорит о корнях протеста, а они, скорей всего, - совсем не в регистрации кандидатами в депутаты Мосгордумы определенных личностей. Хотя ситуативные выходы из данного конкретного кейса предлагались разными людьми, в том числе и мной.

Но вопрос самого протеста шире. Иначе по совершенно разным историям - с екатеринбургским сквером, Шиесом, Голуновым, московским мусором в Подмосковье и кандидатами в кандидаты не выходили бы люди так активно. Все это - разные симптомы одной и той же болезни.

Точно также, как это было в шестидесятые по всей западной Европе и Америке. Везде поводы были разные. В США это - вьетнамская война и убийство Мартина Лютера Кинга. В Европе - протесты против событий в Чехословакии, и других внутренних проблем.

Но мы помним, что основным, что определяло все протесты, была нарушенная социальная справедливость, с точки зрения манифестантов. Как помним и то, что сами протесты в результате стали социальными лифтами для очень многих политиков, которые в результате через 15-20 лет начали приходить к власти.

Для совсем уж четкого понимания ситуации достаточно привести только два граффити, которые осталяли на стенах студенты Сорбонны: «Нельзя влюбиться в прирост промышленного производства!»; «С 1936 года я боролся за повышение зарплаты. Раньше за это же боролся мой отец. Теперь у меня есть телевизор, холодильник и „фольксваген", и все же я прожил жизнь, как козел. Не торгуйтесь с боссами! Упраздните их!». Разве не похоже на то, что эти же лозунги могла декларировать сейчас и российская молодежь, если б у нас не деградировало образование за годы, прошедшие после Советской власти?

Но деградировало на только образование, вместе с ним до уровня плинтуса упала и квалификация людей, которые обязаны модерировать внутриполитический процесс.

"Социальные лифты" Кириенко обслуживают в первую очередь менеджеров, выдвигаемых крупными корпорациями, забыв, что в случае социальных потрясений они скромно отойдут в сторону, чтоб наблюдать за происходящим. Массовые молодежные движения Суркова, издание газеты "Реакция" и сайта Yoki сброшены в утиль. Гигантские средства, вкладываемые в Росмолодежь, уходят на организацию фестивалей типа "Таврида", где на фоне зачитывания полицейским Конституции пропагандируется гомосексуализм. Ну и посмотрите на направления, на которые выделяются президентские гранты - вы удивитесь, там большинство, которые хорошо бы смотрелись в "жирные" времена, но абсолютно не нужные сейчас.

Вы слышали, чтоб социологам была дана команда изучить эти самые корни протеста? Чтобы близкие к власти политологи начали изучать и обобщать те самые события 60-х на Западе для выработки рецептов?

Решениями для Америки стали вывод войск из Вьетнама, отмена призыва в армию и... продвижение технологии PlayBoy (не зря те протесты называют сегодня еще и сексуальной революцией). В других странах были другие рецепты.

Так что главной фигурой умолчания в протестах, с которыми власть сейчас пытается бороться, является их внутренняя, не выраженная суть. А если не знаешь сути, то любая борьба с внешними проявлениями будет бесполезна.

Но мы знаем одно: устрани власть сейчас все проблемы с выборами в Мосгордуму, восстанови Олега Шеина на выборах в Астрахани, отмени регистрацию Осипова, - это не устранит протест. Активно он начал развиваться с началом проведения пенсионной реформы (в акциях участвуют прежде всего дети тех, кого власть обманула самым беспардонным образом). А дальше начал копиться по любым другим поводам, вовлекая в себя все большее количество граждан.

Сейчас, на самом деле, самое время открывать тендер на команду, которая заменила бы Сергея Кириенко с какими-то новыми идеями. Потому что очевидно, что нынешним политадминистраторам под его руководством решить вопрос стабильности в обществе не позволяет уровень квалификации.

В любом случае, дело с субботними протестами в Москве и продолжающимися в регионах - это вопрос компетенции не только и не столько местных властей, сколько общего политадминистрирования.

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