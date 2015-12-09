10 декабря: День прав человека, День футбола и Плевна

День прав человека

Фотоархив Pravda. Ru

Международный день акций за принятие Декларации прав животных

Всемирный день футбола

День создания службы связи МВД

Православный календарь

День памяти святого Романа (V век). Он исцелял от болезней. Многим бесплодным женщинам его молитвами была дарована радость материнства. День иконы Божией Матери, именуемой "Знамение" (чудо).

Знамение Пресвятой Богородицы, бывшее в Новгороде Великом, спасшее Новгород от суздальской рати (1170 год).

Народный календарь

Роман. День Романа. Святому Роману молятся о разрешении от бесплодия и бесчадия.

В это время у лосей отпадают старые рога. Идут на нерест налим, сиги и ряпушка.

Именинники: Всеволод, Гавриил, Роман и Яков.

События

10 декабря 1520 года Мартин Лютер публично сжег во дворе Виттенбергского университета папскую буллу об отлучении его от церкви. В то же году он объявил, что борьба с папским засильем является делом всей немецкой нации.

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10 декабря 1683 года по указу царя Алексея Михайловича в России начато составление родословных книг.

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10 декабря 1699 года Петром I учрежден Андреевский флаг.

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Андреевский флаг над Тихим океаном

Романтики поневоле, или Гардемарины, вперед!

Святые рулевые — покровители моряков

Андрей Первозванный — апостол для Руси

Дошел ли апостол Андрей до Днепра и Ладоги?

10 декабря 1799 года во Франции введена метрическая система.

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10 декабря 1866 года 63-летний Федор Тютчев написал свое самое знаменитое, самое цитируемое (и пародируемое) четверостишие:

Умом — Россию не понять,

Аршином общим не измерить.

У ней особенная стать —

В Россию можно только верить.

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10 декабря 1877 года во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов капитуляцией 34-тысячной турецкой армии завершилась длившаяся почти пять месяцев осада болгарского города Плевны (совр. название города — Плевен).

А 10 декабря 1887 года десятая годовщина взятия этой крепости была отмечена открытием в Москве памятника гренадерам — героям Плевны. Проектировал монумент архитектор В. О. Шервуд, внутри него находилась часовня, стены которой были выложены изразцами и украшены семью бронзовыми досками с именами погибших гренадер и двумя — с описанием боя и постройки памятника. Памятнику повезло: он устоял во время всех бурь, пронесшихся над страной, и в конце 90-х годов прошлого века был полностью отреставрирован.

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Война с Турцией: Удача Шипки и тяготы Плевны

Великие уроки утраченной победы и предательства России

10 декабря 1884 года первое издание романа Марка Твена "Приключения Гекльберри Финна" появилось на прилавках Англии и Канады. В феврале следующего года книга будет издана в США.

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10 декабря 1898 года мирным договором в Париже завершилась испано-американская война. Испания потеряла свои колониальные владения в бассейне Карибского моря и в Тихом океане (Куба, Пуэрто-Рико, Гуам, Филиппины).

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Пуэрто-Рико: Свободный остров без права голоса

10 декабря 1901 года первыми лауреатами Нобелевской премии стали физик Вильгельм Конрад Рентген (Германия), химик Якоб Хендрик Вант-Гофф (Голландия), микробиолог Эмиль Адольф Беринг (Германия), писатель Франсуа Арман Сюлли-Прюдом (Франция), а Нобелевскую премию мира получили сразу два лауреата — швейцарец Анри Жан Дюнан и француз Фредерик Пасси.

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Почему Льву Толстому так и не дали Нобелевскую премию — 9 сентября 2002 г.

10 декабря 1905 года произошло личное знакомство В. И. Ленина с Максимом Горьким. Встреча произошла в редакции газеты "Новая жизнь" после приезда Горького из Москвы.

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М. Горькому — 145 лет. А был ли классик?

Булгаковский Мастер — Максим Горький?

10 декабря 1910 года в Нью-Йорке под управлением Тосканини состоялась премьера оперы Джакомо Пуччини "Девушка с Запада". Партию Джонсона исполнил Карузо. Спектакль прошел с риумфальным успехом. В СССР опера шла под названием "Девушка из Калифорнии".

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10 декабря 1948 года принята Всеобщая Декларация прав человека. Отмечается ООН как День прав человека.

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10 декабря — День прав человека

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Советская Атлантида: Уроки сталинской Конституции

10 декабря 1953 года вышел первый номер журнала "Плейбой".

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10 декабря 1962 года в Лондоне состоялся премьерный показ фильма Дэвида Лина "Лоуренс Аравийский". Героя картины сыграл Питер О'Тул, его партнерами были Алек Гиннесс, Энтони Куинн, Омар Шариф. Музыку написал Морис Жар. При бюджете в 15 миллионов долларов в прокате было собрано 70 миллионов. И критики, и зрители уверенно включают картину, получившую семь "Оскаров", в разнообразные списки самых лучших.

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10 декабря 1969 года в Нью-Йорке прошла премьера фильма Сидни Поллака "Загнанных лошадей пристреливают, не так ли?", поставленного по написанному еще в 1935 году одноименнму роману Хораса Маккоя. Главных героев сыграли Джейн Фонда, Майкл Саразин, Сюзанна Йорк.

Мы писали: Ушел из жизни известный американский режиссер Сидни Поллак

10 декабря 2001 года в Лондоне прошла премьера первой части экранизации трилогии Джона Рональда Руэла Толкиена, осуществленной новозеландским кинорежиссером Питером Джексоном, "Властелин колец: Братство кольца".

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10 декабря 2003 года в Торонто, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе прошла премьера фильма Тима Бёртона "Крупная рыба" с Юэном Макгрегором, Альбертом Финни и Джессикой Лэнг в главных ролях.

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Дни рождения

10 декабря 1901 года родился Михаил Румянцев (Карандаш), клоун, народный артист СССР, Герой Социалистического Труда.

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10 декабря 1918 года родился Николай Семихатов, генеральный конструктор НПО "Автоматика" Министерства общего машиностроения СССР, академик (1990), Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и двух Государственных премий. Почетное звание получил за создание образцов ракетной техники и обеспечение первого полета человека в космос. Был разработчиком систем управления оперативно-тактических ракет, создателем всех систем управления баллистических ракет подводных лодок.

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Предотвратившие Третью мировую войну

10 декабря 1918 года родился Анатолий Тарасов, выдающийся хоккейный тренер.

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10 декабря 1939 года родился Александр Андреев, физик, специалист в области физики низких температур и твердого тела, академик (1987), вице-президент РАН.

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10 декабря 1944 года родился Андрис Берзиньш (Andris Berzins), президент Латвии в 2011–2015.

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Скорбные даты

10 декабря 1896 года умер Альфред Бернхард Нобель (Alfred Bernhard Nobel), шведский промышленник и изобретатель, прославивший свое имя изобретением динамита и учреждением знаменитых Нобелевских премий.

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10 декабря 1989 года скончался Вадим Спиридонов, киноактер ("Вечный зов", "Юность Петра").

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10 декабря 1990 года умер Арманд Хаммер (Armand Hammer), американский промышленник, активно сотрудничавший с СССР (начиная с 1921 года), и коллекционер произведений искусства.

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Нищий миллионер Арманд Хаммер

Советский Союз, который построил Хаммер

10 декабря 1999 года скончался Франьо Туджман, генерал, президент Хорватии.

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10 декабря 2006 года умер Аугусто Пиночет Угарте, чилийский диктатор.

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10 декабря 2007 года скончался Григорий Климов (Игорь Калмыков), патологичекси сдвинутый на одной теме автор. Бежавший в свое время на Запад, он был использован в годы "холодной войны" соответствующими спецслужбами, а с приходом гласности и перестройки вдруг оказался востребован ура-патриотами.

Мы писали раньше: СКОНЧАЛСЯ Г. П.КЛИМОВ