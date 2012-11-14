Курьезы науки: Рентген посрамил молодых

8 ноября 1895 года ректор Вюрцбургского университета Вильгельм Конрад Рёнтген открыл лучи, названные его именем. Зря говорят, будто бы пожилой человек не способен сделать выдающееся открытие.

Можно ли в преклонном возрасте совершать открытия?

В современном мире, охваченном геронтофобией, часто приходиться слышать о том, что если человек в молодости не совершил ничего выдающегося, то в старости он этого сделать уже не сможет. Увы, это абсолютно некорректное утверждение становится популярным и в научной среде. Часто в институты на работу предпочитают брать неопытных младших научных сотрудников, отказывая при этом пожилым профессорам — мол, они пользу учреждению принести не способны, поскольку уже на ладан дышат.

Однако те, кто так рассуждает, почему-то забывают множество примеров выдающихся открытий, которые были сделаны знаменитыми учеными уже в пожилом возрасте. И самый показательный пример — так называемые Х-лучи, которые сейчас во многих странах называют по имени их первооткрывателя рентгеновскими. Знаменитый немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген обнаружил это интересное явление природы в 1895 году, когда ему было уже за 50. И не только обнаружил, но и досконально исследовал открытые им лучи, не доверяя столь важную работу своим аспирантам.

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Следует заметить, что это явление было обнаружено совершенно случайно (как это часто бывает в науке). Вообще-то профессор Рентген, на тот момент уже несколько лет возглавлявший кафедру физики в Университете Вюрцбурга, исследовал совсем другой феномен — так называемые катодные лучи.

Сейчас всем известно, что катодные лучи — это поток электронов, излучаемых катодом при подаче на него тока, однако в те времена еще даже слова "электрон" не знали. Поэтому физиков весьма интересовало, почему при пропускании тока через катодную трубку наблюдается странное свечение, то есть каким образом электричество может рождать свет.

Как Рентген совершил открытие своих лучей?

И вот 8 ноября 1895 года профессор Рентген как обычно засиделся допоздна в своей лаборатории. Все его ассистенты уже ушли, а он продолжал работать — включал и выключал ток в катодной трубке, делая при этом измерения различных характеристик и ведя запись результатов. Однако годы брали свое — в районе полуночи Рентген почувствовал усталость и понял, что надо идти домой. Профессор окинул взглядом лабораторию и, убедившись, что все на месте, погасил свет. Именно это действие и привело профессора к его выдающемуся открытию — Рентген вдруг заметил в темноте светящееся пятно.

Ученый подошел к источнику света и обнаружил, что это был используемый им в опытах экран из синеродистого бария (который всегда реагирует на электромагнитные волны, в том числе и на видимый свет). Но почему он светился? Ведь на улице давно было темно, катодная трубка выключена, да и к тому же закрыта черным чехлом из картона (аккуратный профессор всегда поступал так, когда заканчивал работу). И тут Рентген понял, что он, видимо, все же забыл отключить катодную трубку.

Упрекнув себя за забывчивость, ученый нащупал в темноте рубильник и прекратил подачу тока. Но вместе с ним моментально погас и экран. Рентгена заинтересовало данное явление — он еще несколько раз включал и выключал трубку, и таинственное свечение вновь то появлялось, то исчезало. Сомнений не было — именно катодная трубка была его причиной.

Почему катодная трубка странно себя вела?

Но каким образом такое могло произойти? Ведь катодные лучи должны были задерживаться чехлом из бумаги, и кроме того, воздушный метровый промежуток между трубкой и экраном был для них совершенно непроницаем. Желая разобраться в ситуации, Рентген решил не уходить домой, а продолжить эксперименты. Напрасно в эту ночь фрау Рентген ждала своего мужа — он, захваченный своим случайным открытием, продолжал эксперименты под покровом ненастной вюртембергской ночи.

Итак, оставив футляр на трубке (для того, чтобы катодные лучи были закрыты), профессор с экраном в руках начал двигаться по лаборатории. Оказалось, что даже расстояние в два метра для этих неизвестных лучей не является преградой. В процессе исследования Рентген обнаружил, что они легко проникали через

книгу,

стекло

и другие предметы.

Когда же рука ученого оказалась на пути этих неизвестных лучей, то он с ужасом увидел на экране силуэт ее костей! То есть, они беспрепятственно прошли и через живую плоть.

Однако удивляться было некогда — как опытный экспериментатор, Рентген понимал, что ему потребуются неопровержимые доказательства своего открытия. И вот он достал лежавшие в шкафу фотопластинки для того, чтобы сделать первый в мире рентгеновский снимок. После этого началась новая серия экспериментов, в процессе которых исследователь выяснил интересную вещь — мало того, что лучи засвечивают пластинку, так они еще и не расходятся сферически вокруг трубки (как это сделал бы свет), а имеют определенное направление.

Рентген семь недель не выходил из кабинета, формулируя свое открытие

Только под утро утомленный, но весьма довольный Рентген заявился домой. Однако, немного отдохнув, он вновь поспешил в университет — его манила приоткрытая им тайна. Понимая, что в его возрасте время не просто дорого — оно фактически бесценно, он семь недель безвыходно провел за опытами, приказав приносить ему в лабораторию еду и поставить там кровать. Было забыто все: и ученики, и друзья, и семья, и даже здоровье. Лишь через 50 дней ученый наконец-то разобрался в том, что же все-таки он открыл.

Любопытно, что первым человеком, кому Рентген продемонстрировал свое открытие, была его жена Берта. Снимок именно ее кисти с обручальным кольцом на пальце был приложен к статье Рентгена "О новом роде лучей", которую он 28 декабря 1895 года направил председателю Физико-медицинского общества университета. После статья была быстро выпущена в виде отдельной брошюры, и Вильгельм Рентген разослал ее ведущим физикам Европы. Так началась новая эра в истории медицины и других отраслей науки и техники — эпоха исследования внутренней структуры объекта при помощи рентгеновских лучей.

Рентген был против того, чтобы открытые им лучи называли его именем

Кстати, сам выдающийся физик, который был просто фантастически скромным человеком, был против того, чтобы открытое им излучение называли рентгеновским. Позже к Рентгену не раз обращались представители промышленных фирм с предложениями о выгодной покупке прав на использование изобретения. Но профессор каждый отказывался запатентовать свое открытие, так как не считал свои исследования источником дохода. И даже когда в 1901 году ученый стал первым нобелевским лауреатом по физике, то он, приняв награду, отказался присутствовать на церемонии (ибо терпеть не мог

поздравлений,

оваций

и прочих атрибутов признания,

считая все это чепухой).

Рентген отдал Нобелевскую премию Германии во время Первой мировой войны

Премию выслали ему по почте, но он сам ей так и не воспользовался — когда правительство Германии во время Первой мировой войны обратилось к населению с просьбой помочь государству деньгами и ценностями, то скромный и отзывчивый ученый Вильгельм Рентген отдал все свои сбережения, включая Нобелевскую премию.

Рентгеновские лучи были открыты в столице германской "охоты на ведьм" — Вюрцбурге

Кстати, тот факт, что величайшее открытие в области медицины было сделано именно в Вюрцбурге, следует считать неким историческим курьезом. Дело в том, что этот старинный баварский город заслужил в Средневековье репутацию столицы германской "охоты на ведьм".

Его правитель, князь и по совместительству епископ Вюрцбурга Юлиус Эхтер основал в 1582 году университет для подготовки католических богословов с целью "уничтожить всякую мразь и заразу в городе". Это был тот самый университет, в котором позже были открыты вышеупомянутые Х-лучи.

Университет Вюрцбурга был рассадником мракобесия

Впрочем, в те мрачные времена данное учебное заведение прославилось как рассадник мракобесия — его выпускники были знамениты такими жестокими деяниями, как насильственное обращение в католицизм своей паствы, изгнание из города не желавших менять веру протестантов, конфискации имущества местных евреев и ведовские процессы.

За время правления Эхтера было сожжено более 300 ведьм и волхвов — больше, чем в любом другом германском городе. И лишь к середине XVII века процессы над ведьмами и их казни были прекращены. Поэтому то, что открытие, которое впоследствии спасло немало человеческих жизней, было сделано именно в этом университете, является неким символом восстановления исторической справедливости — так Университет Вюрцбурга загладил свою вину перед человечеством.

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Итак, преклонный возраст для совершения открытий вовсе не является помехой, и Вильгельм Конрад Рентген доказал это на примере из своей собственной жизни. Его полувековая жизнь совсем не сказалась на его внимательности, трудолюбии и стремлении установить истину. Следует заметить, что часто именно молодым ученым как раз и не хватает тех качеств, которыми первооткрыватель рентгеновских лучей обладал сполна.

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