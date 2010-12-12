Дошел ли апостол Андрей до Днепра и Ладоги?

13 декабря по новому стилю Православная церковь празднует память святого апостола Андрея Первозванного. Если верить средневековым источникам, апостол Андрей посетил будущие русские земли и достиг даже Валаама, где им был установлен каменный крест. Этого святого всегда очень почитали на Руси, в его честь возводили храмы, называли корабли и ордена.

Апостол Андрей — путешественник

Святого апостола Андрея называют Первозванным, потому что он первым из учеников последовал за Христом. Будучи призванным, Андрей тут же привел ко Христу своего брата Симона Петра. Братья жили в Капернауме на берегу Галилейского моря и занимались рыбной ловлей.

В Евангелии апостол Андрей упоминается еще несколько раз — он был вместе с Господом Иисусом Христом во время чуда с пятью хлебами, насытившими пять тысяч человек (Ин. 6, 8-9), говорил с Господом в Вербное воскресенье (Ин. 12, 22), вопрошал Его вместе с апостолами Петром, Иаковом и Иоанном на Елеонской горе о будущем разрушении Иерусалима и о признаках Второго Пришествия Спасителя (Мк. 13,3-4; Мф. 24,1-14; Лк. 21,5-19).

После Пятидесятницы апостол Андрей отправился с проповедью Слова Божия в восточные страны. Прошел Малую Азию, Фракию, Македонию, дошел до Дуная, прошел побережье Черного моря, Крым, Причерноморье. Существует предание, что святой по Днепру поднялся до места, где стоит теперь город Киев, но относительно этого путешествия мнения церковных историков расходятся.

"Впрочем, люди знающие сомневаются в истине сего Андреева путешествия", — писал в "Истории государства Российского" Николай Михайлович Карамзин.

В то же время, митрополит Макарий (Булгаков) отмечал:

"Предание о благовестии святого апостола Андрея даже во внутреннейших областях нашего отечества не заключает в себе ничего невероятного, и нет основания отвергать его безусловно или принимать за одну идею".

Основатель Константинопольской церкви

Если относительно посещения апостолом Андреем Днепра и Ладоги историки спорят, то его роль как основателя будущей Константинопольской церкви не вызывает у них сомнений. Апостол Андрей основал христианскую общину в маленьком городке Византий, который впоследствии стал Вторым Римом, а церковь — Вселенским Патриархатом. Около 38 года апостол Андрей рукоположил в епископы для этой общины своего ученика Стахия. Логично предположить, что на Руси легенды о посещении апостолом Андреем Киева и Новгорода распространялись, чтобы подчеркнуть свое преемство от Византии.

Свою земную жизнь святой апостол Андрей окончил в Патрах. В этом городе по молитвам апостола совершилось множество чудес и исцелений. В результате пламенной проповеди апостола Андрея ко Христу обратились почти все жители Патр, язычником оставался только правитель города Эгеат. Слова апостола разгневали его, и Эгеат приказал распять святого Андрея на кресте особой формы, в виде буквы Х. По традиции этот крест называют Андреевским. Для того, чтобы продлить мучения апостола, правитель велел не прибивать руки и ноги мученика ко кресту гвоздями, а привязать их веревками.

Но и будучи распятым, апостол Андрей продолжал проповедовать собравшимся вокруг горожанам. Слушавшие его люди сострадали мученику и потребовали снять его с креста. Опасаясь восстания, правитель приказал прекратить казнь. Но Андрей Первозванный, желавший крестной смерти за Господа, молился: "Господи Иисусе Христе, приими дух мой". Воины не смогли развязать руки мученика. Внезапно яркое сияние осветило крест, и когда оно прекратилось, люди увидели, что святой Апостол уже передал душу Господу. Максимилла, жена правителя, сняла со креста тело Апостола и с честью погребла его. Произошло это в 62 году.

В 357 г. при императоре Константине Великом мощи апостола Андрея были торжественно перенесены в Константинополь и положены в храме Святых Апостолов рядом с мощами святого Апостола и Евангелиста Луки и ученика апостола Павла — апостола Тимофея. После взятия Константинополя крестоносцами в 1208 году мощи святого Андрея были перевезены в Италию и помещены в кафедральном соборе в Амальфи. При Папе Римском Пие II в 1458 г. честная глава апостола была перенесена в Рим и положена в соборе Святого Петра.

Также существует легенда, согласно которой мощи святого апостола Андрея были привезены в VIII веке в Шотландию, святым покровителем которой он считается. Апостол Андрей также считается небесным покровителем России, Румынии, Греции, Сицилии и Амальфи.

Небесный покровитель мореплавателей

Святой апостол Андрей Первозванный также считается небесным покровителем флота, рыбаков и всех мореплавателей. Император Петр I учредил в честь апостола Андрея первый и высший орден, который давался в награду сановникам государства. С петровских времен русский флот сделал своим стягом Андреевский флаг (на белом фоне голубой крест формы X), под сенью которого русские одержали множество побед.

Храмы в честь Андрея Первозванного

В честь апостола Андрея Первозванного на Руси возводили множество храмов. Уже в XI веке почитание апостола Андрея на Руси получило значительное распространение. Так, в 1030 г. младший сын князя Ярослава Мудрого Всеволод Ярославич был крещен с именем Андрей. В 1086 г. он основал в Киеве Андреевский (Янчин) монастырь. В конце XI века святой князь Всеволод Ярославич построил в Новгороде первый храм во имя святого Андрея Первозванного.

Первый каменный киевский храм в честь Андрея Первозванного до наших дней не сохранился. Позднее архитектором Расстрели в 1749–1753 году на Андреевском спуске был сооружен новый собор в честь Андрея Первозванного, который в 1990-х годах был передан УАПЦ. Новый православный храм был построен в 2000 году на склонах Днепра на Аскольдовой могиле, на месте, где когда-то существовал монастырь, разрушенный советской властью, от которого в настоящее время сохранился один храм, принадлежащий греко-католикам.

Святому апостолу Андрею Петр I посвятил построенную по его приказу деревянную церковь на Соловецких островах, в которой он молился перед военным походом.