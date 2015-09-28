29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса

29 сентября

День памяти жертв Бабьего Яра

День в истории 29 сентября

Православный календарь

День великомученицы Евфимии всехвальной (304 год). Пострадала за отказ принести жертву идолам. Она была подвергнута жестоким пыткам и все претерпела. Даже звери не тронули ее, и лишь только медведица нанесла ей небольшую рану, от которой Евфимия скончалась. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм.

Народный календарь

Евфимия. Евфимия Прехвальная.

Именинники: Виктор, Дорофей, Евфимия, Иосиф, Людмила, Куприян и Мелитина.

События

29-30 сентября 1938 года в Мюнхене главы правительств Великобритании (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), Германии (А. Гитлер) и Италии (Б. Мусолини) подписали соглашение, по которому Чехословакия должна была уступить требованиям Германии и уступить ей Судетскую область. Политика "умиротворения" Гитлера, проводившаяся западными странами, способствовала захвату Германией в марте следующего года всей территории Чехословакии и развязыванию новой мировой войны.

29 сентября 1941 года — начало уничтожения евреев в Бабьем Яру (более 200 тысяч). В первый день было уничтожено 3721 человек.

29 сентября 1947 года — авария на промышленном реакторе, вырабатывавшим плутоний для атомных бомб, в "секретном городе" Челябинск-40. В зоне заражения оказалась большая территория.

29 сентября 1965 года указом Президиума ВС СССР учрежден профессиональный праздник — День учителя, который отмечался в первое воскресенье октября.

29 сентября 1973 года установлены дипломатические отношения между СССР и Ирландией.

29 сентября 1988 года Нобелевская премия мира присуждена миротворческим силам ООН.

Дни рождения

29 сентября 1758 года родился Горацио Нельсон (Horatio Nelson), английский флотоводец.

29 сентября 1795 года родился Кондратий Рылеев, поэт-декабрист.

29 сентября 1817 года родился Александр Сухово-Кобылин, писатель.

29 сентября 1843 года родился Михаил Скобелев, генерал, отличившийся в русско-турецкой войне 1877-78 годов ("белый генерал").

29 сентября 1899 года родился Евгений Габрилович, сценарист, писатель. Первой его работой в кино был сценарий фильма "Последняя ночь", выпущенного в 1937 году. По его сценариям поставлены такие фильмы как "Машенька" (1942), "Два бойца" (1943), "Коммунист" (1958), "Твой современник" (1968), "В огне брода нет" (1968), "Начало" (1970), "Монолог" (1973). В своей итоговой книге "Подземные переходы" он писал: "В течение долгих лет я рвался писать о себе. Не тут-то было! Начальство стояло намертво: надо было писать о Типичном. А я был насквозь нетипичным… Я жил в годы, когда Отдельное, Непохожее затаптывалось в искусстве на пороге… И все же после всех передряг — хоть смейся, хоть плачь — я в чем-то остался собой".

29 сентября 1901 года родился Энрико Ферми (Enrico Fermi), итало-американский физик, нобелевский лауреат 1938 года "за доказательства существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами, и связанное с этим открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами". Он был одним из основоположников квантовой электродинамики и построил первый в мире атомный реактор.

29 сентября 1913 года родился Стэнли Крамер (Stanley Kramer), американский кинорежиссер.

29 сентября 1936 года родился Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), итальянский премьер-министр, крупный промышленник, медиа-магнат, владелец футбольного клуба "Милан".

29 сентября 1936 года родилась Алла Демидова, актриса.

29 сентября 1943 года родился Лех Валенса (Lech Walesa), бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.

Скорбные даты

29 сентября 1913 года умер Рудольф Дизель (Rudolf Diesel), немецкий инженер.

29 сентября 1930 года скончался Илья Репин, художник.

29 сентября 2011 года скончалась Татьяна Лиознова, кинорежиссер ("Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал").

