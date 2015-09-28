Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Елена Тимошкина

29 сентября: Мюнхенский сговор, Бабий Яр и Лех Валенса

6:04
Общество » День в истории » Сентябрь

29 сентября

День памяти жертв Бабьего Яра

Фото: Pravda.Ru
День в истории 29 сентября

Всемирный день сердца

День отоларинголога

Православный календарь

День великомученицы Евфимии всехвальной (304 год). Пострадала за отказ принести жертву идолам. Она была подвергнута жестоким пыткам и все претерпела. Даже звери не тронули ее, и лишь только медведица нанесла ей небольшую рану, от которой Евфимия скончалась. Впоследствии на ее могиле был возведен величественный храм.

Народный календарь

Евфимия. Евфимия Прехвальная.

Именинники: Виктор, Дорофей, Евфимия, Иосиф, Людмила, Куприян и Мелитина.

События

29-30 сентября 1938 года в Мюнхене главы правительств Великобритании (Н. Чемберлен), Франции (Э. Даладье), Германии (А. Гитлер) и Италии (Б. Мусолини) подписали соглашение, по которому Чехословакия должна была уступить требованиям Германии и уступить ей Судетскую область. Политика "умиротворения" Гитлера, проводившаяся западными странами, способствовала захвату Германией в марте следующего года всей территории Чехословакии и развязыванию новой мировой войны.

29 сентября 1941 года — начало уничтожения евреев в Бабьем Яру (более 200 тысяч). В первый день было уничтожено 3721 человек.

29 сентября 1947 года — авария на промышленном реакторе, вырабатывавшим плутоний для атомных бомб, в "секретном городе" Челябинск-40. В зоне заражения оказалась большая территория.

Читайте также: ЧП на "Маяке": за 40 лет до Чернобыля

29 сентября 1965 года указом Президиума ВС СССР учрежден профессиональный праздник — День учителя, который отмечался в первое воскресенье октября.

29 сентября 1973 года установлены дипломатические отношения между СССР и Ирландией.

Читайте также: Распад Британии на четыре государства назрел

29 сентября 1988 года Нобелевская премия мира присуждена миротворческим силам ООН.

Дни рождения

29 сентября 1758 года родился Горацио Нельсон (Horatio Nelson), английский флотоводец.

Читайте также: Истории любви: адмирал и метресса

Мы писали раньше: Трафальгарской битве — 200 лет!

29 сентября 1795 года родился Кондратий Рылеев, поэт-декабрист.

29 сентября 1817 года родился Александр Сухово-Кобылин, писатель.

Читайте также: Парижская прихоть русского драматурга

29 сентября 1843 года родился Михаил Скобелев, генерал, отличившийся в русско-турецкой войне 1877-78 годов ("белый генерал").

Читайте также: Война с Турцией: удача Шипки и тяготы Плевны

29 сентября 1899 года родился Евгений Габрилович, сценарист, писатель. Первой его работой в кино был сценарий фильма "Последняя ночь", выпущенного в 1937 году. По его сценариям поставлены такие фильмы как "Машенька" (1942), "Два бойца" (1943), "Коммунист" (1958), "Твой современник" (1968), "В огне брода нет" (1968), "Начало" (1970), "Монолог" (1973). В своей итоговой книге "Подземные переходы" он писал: "В течение долгих лет я рвался писать о себе. Не тут-то было! Начальство стояло намертво: надо было писать о Типичном. А я был насквозь нетипичным… Я жил в годы, когда Отдельное, Непохожее затаптывалось в искусстве на пороге… И все же после всех передряг — хоть смейся, хоть плачь — я в чем-то остался собой".

Читайте также: Кино — хроникер советского времени

29 сентября 1901 года родился Энрико Ферми (Enrico Fermi), итало-американский физик, нобелевский лауреат 1938 года "за доказательства существования новых радиоактивных элементов, полученных при облучении нейтронами, и связанное с этим открытие ядерных реакций, вызываемых медленными нейтронами". Он был одним из основоположников квантовой электродинамики и построил первый в мире атомный реактор.

Читайте также: Пришельцы против парадокса Ферми

29 сентября 1913 года родился Стэнли Крамер (Stanley Kramer), американский кинорежиссер.

Читайте также: Мир катится… к Сатане и Макаронному монстру?

29 сентября 1936 года родился Сильвио Берлускони (Silvio Berlusconi), итальянский премьер-министр, крупный промышленник, медиа-магнат, владелец футбольного клуба "Милан".

29 сентября 1936 года родилась Алла Демидова, актриса.

29 сентября 1943 года родился Лех Валенса (Lech Walesa), бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира 1983 года.

Скорбные даты

29 сентября 1913 года умер Рудольф Дизель (Rudolf Diesel), немецкий инженер.

Читайте также: Драмы науки: Рудольф Дизель ушел по-английски

29 сентября 1930 года скончался Илья Репин, художник.

Читайте также: Мельница мифов: бурлаки на Волге

29 сентября 2011 года скончалась Татьяна Лиознова, кинорежиссер ("Три тополя на Плющихе", "Семнадцать мгновений весны", "Карнавал").

Читайте также: Три тополя, Нежность и полет Гагарина

Автор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру
Темы лех валенса
