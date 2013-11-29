Мельница мифов: Темная сторона Рылеева

25 июля 1826 года казнен Кондратий Рылеев, поэт-декабрист. Один из пяти повешенных декабристов, поэт Кондратий Рылеев, более всех известен и, тем не менее, загадочен. Причина в мифотворчестве, которая, словно озоновый слой Землю, окружает этого деятеля. Озон истончается, и солнечные лучи губительно действуют на все живое. Миф испаряется, и героический облик революционера сдувается, как воздушный шарик.

Разглядывая эту непривлекательную "резинку на веревочке", читатель-Пятачок, наверное, скорбно произнесет: "Мой любимый герой!". Однако, увы, ничего не поделаешь — нам, как и Аристотелю, всегда дороже истина, пусть даже она и разрушает романтический облик и открывает скрытую им малопривлекательную личину.

Рылеевы — оплот режима и оппозиционеры

Сын небогатого дворянина Федора Андреевича Рылеева, он родился 18 сентября 1795 года. Род Рылеевых внесен в шестую (столбовые дворяне) и вторую (военное дворянство) части родословных книг Тульской и Казанской губерний. Рылеевы отличались на военной службе еще при Екатерине II. Майор, а затем подполковник Санкт-Петербургского карабинерного полка Иван Карпович Рылеев, которого ценил великий полководец Александр Суворов, много раз отличался в сражениях с польской Барской конфедерацией, участвовал в разгроме восстания Емельяна Пугачева. Именно он нанес поражение башкирскому отряду пугачевского сподвижника Салавата Юлаева.

Пока одни из клана Рылеевых "душили" свободолюбивые чаяния, другие, напротив, расшатывали основы трона. Обер-полицмейстер Никита Иванович Рылеев разрешил к печати "Путешествие из Петербурга в Москву" Радищева, которого императрица Екатерина охарактеризовала весьма выразительно — "бунтовщик, хуже Пугачева". На самом деле не шибко умного Никиту Ивановича императрица ценила за преданность и готовность искоренять любую крамолу, но… бес попутал.

Отец Кондратия Рылеева не бил его мать

Первый миф, собственно говоря, касается отца будущего декабриста — Федора Андреевича Рылеева. Большинство исследователей биографии Рылеева твердят про его тяжелое детство, отца-садиста, битую им мать, которую лютый тиран запирал в погребе. Властолюбивый отец будто бы жестоко обращался не только со своими крестьянами, но и с домашними.

Удивительно, но все биографы при этом указывают, что родители Рылеева не жили вместе: отец Федор Андреевич Рылеев уехал в Киев, а мать, Анастасия Матвеевна, урожденная Эссен, до своей смерти прожила в собственном имении Батово под Петербургом. Судя по сохранившимся документам, Федор Андреевич был не изувером, а добродушным гулякой и мотом, который "не сохранил супружеской верности", "имел целый гарем".

На стороне у него родилась дочь Анна, которую Анастасия Матвеевна "приняла на воспитание и любила как свое собственное дитя". Скорее всего, был у Федора Рылеева и побочный сын — Петр Малютин, сделавший блестящую военную карьеру. Служивший в гатчинском войске наследника престола, после воцарения Павла, он вместе со своим батальоном перевелся в лейб-гвардии Измайловский полк.

Анастасия Готовцева и Оксана Киянская в последней биографии Рылеева пишут о его сводном брате:

"Малютин был благодарным и верным человеком, и об этом знали все окружавшие его люди. Недаром в марте 1801 года, когда гвардейские заговорщики решили убить императора Павла, одной из первоочередных их задач была нейтрализация командира измайловцев. Ибо никто из них не сомневался, что генерал императора не предаст и на сторону заговорщиков не встанет. По одной из версий, накануне цареубийства Малютин был арестован, по другой — его просто напоили".

Мать Кондратия Рылеева сблизилась с генералом Малютиным настолько, что их отношения вышли далеко за рамки светских приличий. Малютин подарил матери Рылеева имение Батово в обход ее мужа.

Где родился Кондратий Рылеев?

Тут, кстати, мимоходом затронем еще один миф — о месте рождения Кондратия Федоровича Рылеева. Обычно местом его появления на свет указывают деревню Батово Софийского (впоследствии переименованного в Царкосельский) уезда Санкт-Петербургской губернии.

Во-первых, знавшие Рылеева современники говорили, что он "новгородский уроженец".

Во-вторых, имение Батово было подарено его матери в январе 1800 года, спустя пять лет после рождения сына.

Рылеев-старший хотя и не лупцевал сынка розгами, как говорится, не вспрыскивал березовой кашей, но и деньгами не помогал. Зато Петр Малютин был щедр

и на ссуды,

и на советы.

Когда Кондратий задумал жениться, то благословение он испрашивал у матери и брата.

"Судя по письмам и мемуарам, Рылеев относился к брату потребительски", — утверждают авторы его биографии.

Кондратий Федорович просил умирающего Петра Федоровича о переводе его на службу "адъютантом при генерале Беннигсене", добавляя при этом, что "надобно поспешить, ибо теперь время дорого".

Дореволюционные литераторы отмечали

готовность Рылеева "пасть в борьбе за свободу родины",

его "общий рыцарский характер" "как деятеля и человека",

советские исследователи более ценили

"гражданский, революционный пафос" поэзии Рылеева.

Шестидесятники любили Рылеева как революционера

Шестидесятники вообще идеализировали всю плеяду декабристов, а поэта Рылеева особенно "опекали" либеральные деятели искусства, тем более и власть в этом им не мешала. Панегирик революционным деятелям прекрасно озвучен актером Вячеславом Тихоновым в фильме "Доживем до понедельника". Его герой — учитель истории — с пафосом рассказывает школьникам о лейтенанте Шмидте, о котором в учебнике написано "всего несколько строк". Будь он учителем литературы, то мог бы с тем же успехом расхваливать и Рылеева.

Кондратий Рылеев не знал проблем с цензурой

Советские учителя, видимо, не знали, что до своего ареста Рылеев практически не знал проблем с цензурой, а "в стол" писал крайне мало. Вот свидетельство А. Готовцевой и О. Киянской:

"Конечно, как "поэт-гражданин" Кондратий Рылеев едва ли был радикальнее Александра Пушкина, автора "Вольности" и "Кинжала".

Он вполне соотносим, например, с

Петром Вяземским

или тем же Вильгельмом Кюхельбекером.

Однако вольнолюбивые стихи этих поэтов, за редким исключением, не были напечатаны и распространялись в списках. С другой стороны, гражданская тема в отечественной поэзии 1820-х годов вообще становится "общим местом", занимает лидирующее положение на страницах журналов. Удивляло современников не само присутствие этой темы в творчестве Рылеева, а степень ее радикализма именно в подцензурных текстах".

"Непостижимо, каким образом в то самое время, как строжайшая цензура внимательно привязывалась к словам, ничего не значащим, как то: ангельская красота, рок и пр., пропускались статьи, подобные 'Волынскому', 'Исповеди Наливайки'", — удивлялся на следствии друг Рылеева Владимир Штейнгель.

Другой подследственный, Дмитрий Завалишин,

"недоумевал, каким образом они выходили в свет, и охотно поверил силе тайного общества, обширности связей и участию важных особ".

Современные исследователи А. Готовцева и О. Киянская пишут, что формировать идеологию решительной борьбы с самодержавием Рылееву

"всячески помогали не только цензоры, но и лица, приближенные к высшей власти, — к примеру жена Александра I Елизавета Алексеевна".

Кондратий Рылеев получал от императрицы ценные подарки

Три года подряд, вплоть до восстания на Сенатской площади, "после выхода в свет каждого из трех выпусков знаменитого альманаха "Полярная звезда" Рылеев (как и его друг Александр Бестужев, осужденный впоследствии на вечную каторгу) получал от императрицы "благоволения" и ценные подарки, причем официальной причиной награждения являлось не только удачное составление альманаха, но и "полезные труды" его составителей на поприще отечественной словесности. Впрочем, некоторые власть предержащие не дружат с головой во все времена. Так пару лет назад государственную (!) премию в области современного искусства "Инновация" вручили арт-группе "Война" за акцию "Х… в плену у ФСБ".

Рылеев и Бестужев были основателями русской коммерческой журналистики

Еще один штрих, малоизвестная подробность про кумиров, о которой было не принято упоминать в кругу бессребреников-шестидесятников. Рылеев и Бестужев первыми начали выплачивать авторские гонорары авторам, писавшим в "Полярную звезду", и тем самым стали отцами-основателями русской коммерческой журналистики. На революцию и на бизнес-проекты требуются финансы. У жившего на жалованье штабс-капитана Бестужева таких капиталов не было. "Финансировал" (и весьма успешно) "Полярную звезду" Рылеев, ставший правителем дел Российско-американской компании.

Как Рылеев обобрал жену своего брата

Кондратий Рылеев

Однако финансы на альманах Рылеев брал не из своих собственных средств предпринимателя, а запустил руку в карман своего "благодетеля" (как он обращался к брату при его жизни), обобрав его вдову Екатерину Малютину. Подробности этой некрасивой истории можно прочесть в новой биографии "Рылеев", написанной А. Готовцевой и О. Киянской. Нам же остается констатировать: если бы Кондратия Рылеева не повесили за политику, его вполне могли посадить за экономику.

Из жены Рылеева не получилось бы настоящей "декабристки"

Из жены Рылеева Натальи Михайловны не получилось бы "декабристки", но не потому, что ее супруга повесили, а не сослали "во глубину Сибирских руд". Помимо того, что обеспеченный человек оставил жене одни лишь долги, он при жизни не отличался верностью. Тут виноваты не только гены вертопраха-отца.

Провинциальная барышня, каковой была и осталась Рылеева,

"не была ни женой-единомышленницей, подобно Екатерине Трубецкой, ни женой-другом, подобно Александре Муравьевой, ни даже женой несчастной, романтической, покинутой ради 'дела', подобно Марии Волконской".

Наталья Рылеева была настолько блеклой личностью, что не оставила следа в мемуарах современников. Собственно говоря, это личное дело Рылеева, но миф о женах декабристов…

Из-за чего Рылеев дрался на дуэли

Многие поколения помнили завет: "Будь Поэт и гражданин". Филологи комментировали эти слова из письма Рылеева Пушкину как "неприязнь" Кондратия Федоровича к аристократии. В повседневной жизни "поэт и гражданин" следовал другим заповедям. В конце февраля 1824 года Рылеев дрался на дуэли с 19-летним прапорщиком лейб-гвардии Финляндского полка Константином Шаховским. Большинство современников думали, что поэт вступился за честь сестры, но секундант и ближайший друг Рылеева Александр Бестужев утверждал, что того больше всего возмутил не сам факт любовной связи прапорщика с сестрой, а то, что Шаховской "осмелился надписывать к ней письма на имя Рылеевой".

Следовательно, его волновала не репутация сестры в свете, а обращение к ней как к представительнице рода Рылеевых. В результате дуэли Рылеев получил ранение в ногу, а его мать "схватила горячку" и спустя несколько месяцев умерла. Кондратий Федорович упрекал себя за дуэль, которая послужила причиной ее преждевременной кончины. Отчасти смерть матери спровоцировала вступление Рылеева в заговор.

"В исторической науке давно устоялось мнение, что именно Рылеев был главным организатором восстания на Сенатской площади", — пишут авторы биографии Рылеева.

Восстание декабристов провалилось из-за неприязни Рылеева и Трубецкого

Об этом свидетельствуют показания арестованных заговорщиков, заключения судей и историков, признание самого Рылеева, наконец. Правда, он же утверждал, что вину с ним должен был разделить князь Трубецкой. Многие помнят, что избранный диктатором князь так и не явился на Сенатскую площадь в день мятежа.

Возможно, взаимное недоверие Рылеева и Трубецкого пагубно сказалось на итоге восстания. Каждый из них хотел переиграть другого и оба крепко перемудрили. Что же, амбиции и непомерное честолюбие революционных вождей часто превращает их в безрогий скот, которому "бог рог не дает"…

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