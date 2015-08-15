16 августа: Смоленское сражение, Мадонна и Элвис Пресли

Православный календарь
День памяти преподобного Исаакия, игумена Далматской обители (383).
День преподобного Антония Римлянина, Новгородского чудотворца. Антоний раздал часть своего наследства нищим, а сам принял пострижение. Им был основан монастырь около Новгорода, на берегу реки Волхова. Преставился в 1147 году, 79 лет от роду. Он изображен на иконах с ветвью осоки в руке.
Антон Вихровей. Вихревей. Исакий и Антон Вихровеи. Исакий Малинник. Окружие.
Почему день назван Окружие — неизвестно.
Если на Антона вихрь — жди снежную зиму. Каков Антон Вихровей, таков и октябрь. Какой Исакий, таков и Никола Зимний (19 декабря). "На Исакия южный ветер с вихрями — зима будет снежная. На Исаакия вихри — к крутой зиме. Исаакий называется в народе малинником, т. к. в это время поспевает малина. Поспевают лесные орехи.
По Исаакию октябрь. Идет полным ходом сбор лесной малины.
Именинники: Антон, Исакий и Кузьма.
16 августа 1812 года - Смоленское сражение во время войны 1812 года.
16 августа 1941 года издан приказ № 270, которым все военнопленные объявлялись предателями и изменниками.
16 августа 1960 года Кипр провозглашен самостоятельным государством — Республикой Кипр.
16 августа 1960 года основана Международная академия астронавтики.
16 августа 1965 года в прокат вышла комедия Леонида Гайдая "Операция "Ы" и другие приключения Шурика".
16 августа 1976 года на большой экран вышла кинокомедия Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С легким паром!". Его премьера состоялась на телевидении 1 января, и с тех пор он показывался чаще, чем какой-либо другой.
16 августа 1985 года Мадонна вышла замуж за актера Шона Пенна.
16 августа 1876 года родился Иван Билибин, художник-график, создавший красочные иллюстрации к русским народным сказкам и произведениям А.С. Пушкина.
16 августа 1934 года родился Пьер Ришар (Pierre Richard), французский киноактер ("Высокий блондин в черном ботинке", "Игрушка", "Беглецы").
16 августа 1954 года родился Джеймс Камерон, Кэмерон (James Cameron), американский кинорежиссер ("Терминатор", "Чужие", "Терминатор-2", "Правдивая ложь", "Титаник").
16 августа 1958 года родилась Мадонна (Мадонна Луиза Вероника Чикконе), Madonna (Madonna Louise Ciccone), американская певица, киноактриса, а с некоторых пор и детская писательница. Весьма редкий случай, когда сразу же взлетевшая на музыкальный Олимп исполнительница сумела не остановиться на достигнутом и продолжает прогрессировать.
16 августа 1585 года скончался Ермак (Ермолай) Тимофеевич, покоритель Сибири.
16 августа 1956 года умер Бела Лугоши, американский актер венгерского происхождения, прославившийся исполнением роли Дракулы в классическом одноименном фильме 1931 года.
16 августа 1969 года скончался Марк Бернес, актер, певец.
16 августа 1977 года умер Элвис Пресли (Elvis Presley), американский певец.
16 августа 1987 года скончался Андрей Миронов, актер.
16 августа 2006 года умер Альфредо Стресснер (Alfredo Stroessner), президент Парагвая с 1954 года, генерал. Установил в стране диктатуру фашистского толка и правил до 1989 года, когда был свергнут. Это самый долгий период правления одного лица в Латинской Америке в XX веке.
