Эти странные, смешные и нелепые... разводы

5:22 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Разводы знаменитостей — дорогие, громкие, неожиданные — регулярно становятся предметом обсуждения мировых СМИ. Звездный развод способен привлечь внимание публики уже сам по себе. Обычным же парам надо сильно постараться, чтобы попасть в историю. Но порой и простые смертные делают из расставания "театр абсурда", достойный любой скандальной хроники.



К примеру, супруги Кларичи из Боснии расстались из-за интернета, точнее, из-за сайта знакомств. Развод настиг пару всего через год после свадьбы — по невероятному стечению обстоятельств муж и жена встретили друг друга в Сети… ищущими себе пару. Он — под ником "Принц счастья", она — под именем "Конфетка".

Правда открылась, когда муж и жена встретились на свидании, назначенном через Интернет. Супруги обвинили друг друга в том, что сетевой флирт стал попыткой измены, и расторгли брак. Примечательно, что точно такая же ситуация, но со счастливым концом, произошла в Китае — там супруги, увидев друг друга на тайном свидании, еще раз осознали, что созданы друг для друга и должны быть вместе.

По-другому подошел к разводу глава семьи из небольшого американского городка — некий мистер Даниэльсон. Мужчина в течение многих лет мешал своей жене читать детективы, которые та обожала. Как только супруга бралась за очередной роман, он немедленно покупал себе такой же, быстро дочитывал книгу до конца, узнавал имя убийцы и писал его карандашом в книге, которую читала жена. Супруга приходила в бешенство: еще бы, теперь читать роман становилось абсолютно неинтересно. Терпение мисс Даниэльсон иссякло через три года, и она подала на развод. Судья не только признал брак расторгнутым, но и обвинил мужа в особой жестокости.

Кстати, пожилые люди, расторгая брак, выбирают для расставания не менее экзотические поводы, чем молодежь. Так, новоиспеченным 60-летним супругам из Румынии пришлось очень быстро развестись по причине "полной несовместимости", заключавшейся в том, что кошка жены, заведенная еще до брака, в один прекрасный день съела двух попугаев, которые в течение долгих лет холостой жизни скрашивали одиночество пенсионера.

Становятся причинами разводов и хобби. К примеру, страстный любитель футбола из Великобритании Нил Дьюхарт расстался с женой лишь потому, что она с неуважением отнеслась к его фанатской реликвии — драгоценной футболке с автографами игроков любимой команды. "Неуважение" заключалось в том, что супруга постирала реликвию при высокой температуре — и от подписей футболистов ничего не осталось. Суд по делу об этом разводе встал на сторону обиженного супруга и расторгнул брак.

И все-таки наибольшее внимание публики приковывают к себе разводы знаменитостей. Издания формируют рейтинги звездных расставаний: чье оказалось самым дорогим, а чье — самым скандальным.

Например, 15 лет назад "топ" самых дорогих разводов планеты возглавлял легендарная звезда баскетбола Майкл Джордан, которого из-за его многочисленных измен бросила жена Хуанита Ванной. Дама ушла не просто так: после 18 лет брака она претендовала на солидные отступные, которые в итоге и получила — Джордан выплатил Хуаните рекордные 168 миллионов долларов!

На втором месте в рейтинге самых дорогих разводов тогда был музыкант Нил Даймонд, который развелся со своей супругой Марсией Мерфи после 27 лет совместной жизни. На отступные он, как и Джордан, не поскупился и заплатил бывшей жене 150 миллионов долларов, сказав при этом фразу, ставшую крылатой: "Она стоила каждого пенни". Замыкал же "тройку" в рейтинге самых дорогих разводов знаменитый режиссер Стивен Спилберг, который расстался с женой Эми Ирвайн за 100 миллионов долларов.

Целиком десятка самых дорогих разводов тогда выглядела так...

Майкл Джордан и Хуанита Ваной ($168 млн) Нил Даймонд и Марсия Мерфи ($150 млн) Стивен Спилберг и Эми Ирвинг ($100 млн) Харрисон Форд и Мелисса Мэтисон ($85 млн) Кевин Костнер и Синди Силва ($80 млн) Мадонна и Гай Ритчи ($76 млн) Джеймс Кэмерон и Линда Хэмильтон ($50 млн) Майкл Дуглас и Диандра Люкер ($45 млн) Пол МакКартни и Хизер Миллз ($38,5 млн) Мик Джаггер и Джерри Холл ($25 млн)

Самым же скандальным в то время был развод американского актера Мела Гибсона, жена которого, Робин Гибсон, подала в суд после 28 лет семейной жизни, уличив мужа в измене с русской девушкой Оксаной Григорьевой. В официальных же бумагах причиной расставания пары, имеющей семерых детей, были названы загадочные "непреодолимые разногласия".

Уточнения

Брак (производное от глагола брать), или бра́чный сою́з, супру́жество — один из старейших общественных институтов, который упорядочивает межличностные и сексуальные отношения, признаваемый обществом союз между супругами с целью создания семьи, который порождает взаимные права и обязанности брачной пары.



Разво́д — официальное прекращение (расторжение) действительного брака между живыми супругами.

