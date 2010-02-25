Открытый брак, или Любовь без правил

Жители шотландского Эдинбурга Джулианна и Крис познакомились в колледже, когда девушке не было еще и 20 лет. Молодой человек был первым поклонником Джулианны, и она не собиралась на нем останавливаться, несмотря на то, что отношения между ними были очень серьезными. "Я не хотела уходить от Криса, но и встречаться с ним одним тоже не считала возможным", — объясняет девушка.

Фото: Фото: AP

Тогда Джулианна предложила своему другу сделать отношения более свободными, и он, к ее удивлению, согласился. Конечно, первое время им пришлось нелегко — ревность давала о себе знать, но потом все наладилось.

"Однажды я влюбилась в парня по имени Джеймс, несколько раз мы с ним встречались, и Крису это очень не нравилось, он хотел, чтобы я спрашивала у него разрешение перед тем, как идти на свидание", — рассказывает Джулианна. Под давлением Криса с новым парнем пришлось расстаться.

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Тогда девушка решила выяснить, есть ли еще в мире люди, подобные ей, которые не хотят ограничивать свою личную жизнь одним человеком. Порывшись в интернете, шотландка узнала о полиамории и поняла, что это как раз про нее и Криса: крепкие, но свободные отношения.

Поняв, что они — не единственные в своем роде, Крис и Джулианна стали проще относиться к партнерам друг друга. Интересно, что и родители пары тоже спокойно восприняли их образ жизни — главное, чтоб дети были счастливы. Что касается друзей и знакомых, то они по-разному оценили свободные отношения влюбленных. Кто-то принял новость спокойно, а кто-то обвинил Джулианну в распущенности…

Сама девушка на нападки не реагирует: все мы постоянно влюбляемся, и что делать, если две влюбленности проходят одновременно? Зачем выбирать, если можно встречаться сразу с двумя?

Крис вскоре тоже понял плюсы свободной жизни: он часто встречался с разными девушками, одной из них назначал свидания целый год. А вот его спутница находила себе партнеров на месяц-два, не больше.

Но все изменил Рик, с которым Джулианна познакомилась через общих друзей. Молодые люди сходили на несколько свиданий, и девушка поняла, что новый знакомый — не просто очередной мужчина, у них будут серьезные отношения.

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Рик спокойно отнесся к жизненной позиции Джулианны: он дважды был женат, и, поняв, что моногамные отношения не для него, решил попробовать что-то новое.

Фото: AP

Спустя полгода Джулианна решила познакомить двух главных мужчин своей жизни: "Мы встретились в пабе и ребята сразу нашли общий язык, у них было столько общего!"

Собственно говоря, именно Крис и Рик предложили Джулианне жить вместе. Теперь у них квартира с тремя спальнями. "Мы не устраиваем групповые оргии, просто иногда я ночую у Криса, а иногда — у Рика, кроме того, я восстановила отношения с Джеймсом", — рассказывает Джулианна.

Девушка говорит, что любит всех троих одинаково, им нравится отмечать вместе праздники или просто гулять вчетвером. "Я надеюсь, что общество будет терпимей относиться к полиаморным отношениям, ведь мы действительно счастливы, и за нами будущее", — делает смелый вывод шотландка.

А вот психологи в большинстве своем с Джулианной не согласны. По словам экспертов, полиаморность — скорее, признак незрелости и психологических проблем определенного человека. К таким формам общения склоняются люди, которые не готовы строить полноценные отношения с одним человеком.

И вообще, считают психологи, полиаморность — признак потребительского подхода к близким людям. Партнер хорош, пока с ним нет серьезных проблем, а как только возникает необходимость идти на компромиссы, в чем-то себе отказывать, "потребитель" сразу старается найти для себя другой (не столь обременительный) вариант.

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