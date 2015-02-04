5 февраля: Русский Пеле, взрыв в Сараеве и пенсионер-миллионер

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Православный календарь

День памяти мученика Агафангела (умер в 312 году).

Фото: Pravda.Ru День в истории 5 февраля

Народные традиции

Агафонник Полухлебник.

Именинники: Геннадий, Климент и Феоктист.

События

5 февраля 1887 года в миланском театре "Ла Скала" прошла премьера оперы Джузеппе Верди "Отелло", лучшего творения композитора.

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5 февраля 1963 года из заключения вышел Эдуард Стрельцов. Через два года он вновь будет блистать на футбольных полях.

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5 февраля 1973 года в кинотеатрах началась демонстрация фильма Андрея Тарковского "Солярис". В нем сыграли Донатас Банионис, Наталия Бондарчук, Юри Ярвет, Анатолий Солоницын, Владислав Дворжецкий, Николай Гринько и Сос Саркисян.

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5 феврлая 1994 года на центральном рынке Сараево от разрыва артиллерийской мины погибли 68 человек и около 200 было ранено. Установить, кто произвел выстрел, не удалось, но виновными посчитали сербов, контролирующих окрестные горы.

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5 февраля 2004 года выдвинувший свою кандидатуру на пост президента России Иван Рыбкин внезапно пропал из дому.

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Дни рождения

5 февраля 1840 года родился Хайрем Стивенс Максим (Hiram Stevens Maxim) (1840 - 24.11.1916), англо-американский конструктор оружия.

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5 февраля 1851 года родился Иван Сытин (1851 - 23.11.1934), издатель-просветитель. Он родился в крестьянской семье, в 1876 году открыл в Москве свою литографию и стал выпускать лубочные картинки. В 80-е гг. Сытин становится самым популярным в России издателем лубочных, т. н. народных книжек. В последующие годы он издает школьные учебники, детские и научно-популярные книги, в т. ч. серию "Библиотека для самообразования", "Народную энциклопедию научных и прикладных знаний", "Военную энциклопедию", "Детскую энциклопедию", собрания сочинений Пушкина, Гоголя, Толстого. После революции издательство Сытина, ставшее к тому времени крупнейшим в России, было национализировано, а он стал консультантом Госиздата.

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5 февраля 1919 года родился Андреас Папандреу (Andreas Papandreou) (1919 - 23.6.1996), греческий политический деятель, премьер-министр страны в 80-90-е гг.

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5 февраля 1944 года родился Григорий Рапота (1944), генеральный секретарь Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС).

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ЕврАзЭС получил антимайданную прививку

"Нам есть чему поучиться у Белоруссии"

5 февраля 1969 года родился Бобби Браун (Bobby Brown) (1969), американский певец. Говорили, что Сальери из зависти отравил Моцарта, а Бобби, так как калибром поменьше, просто периодически поколачивает свою жену Уитни Хьюстон.

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