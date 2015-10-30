31 октября: Хэллоуин, коммунизм и юбилей Иоанна Кронштадтского

Всемирный день городов

Хэллоуин

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День сурдопереводчика

Православный календарь

День памяти святого апостола и евангелиста Луки.

Святой апостол Лука был врачом. Он был сотрудником апостола Павла. После мученической смерти сподвижников Лука покинул Рим и ушел в Ливию, прошел Египет, Фиваду. В городе Фивы он мученически окончил земной путь. По преданию, ему принадлежит написание первых икон Божией Матери, апостолов Петра и Павла.

Под руководством Павла им написано Евангелие, где он наиболее полно описал жизнь Иисуса. Почитается наставником иконной живописи.

"В 62-63 годах в Риме, под руководством Павла, им написано Евангелие, где он наиболее полно и в хронологической последовательности описал по порядку все, что известно христианам об Иисусе Христе и Его учении".

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Народный календарь

День святого Луки. В Изборнике 1073 года дается совет в этот день "не есть острой еды". Снежные метели. "Сиро поле безбрежное". К этому дню пословица — Всякое умение трудом дается".

"К чему душа лежит, к тому и руки приложатся. Не то дорого, что красного золота, а то, что доброго мастерства. Каждому по делам его. На образ взглянешь, свят не станешь".

Свет быстро убывает. Долгота дня не превышает 9 часов.

Именинники: Иосиф, Лука и Юлиан.

События

31 октября 1517 года монах ордена августинцев, профессор философии и теологии университета в Виттенберге Мартин Лютер обнародовал 95 тезисов против индульгенций, прибив текст тезисов к дверям собора в Виттенберге. Тем самым было положено начало Реформации в Европе.

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31 октября 1698 года казнью последних двух несчастных завершена расправа с выступившими против Петра I стрельцами.

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31 октября 1700 года осадившие Нарву русские войска открыли огонь по городу из всех батарей.

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31 октября 1807 года на базе железоделательного завода образован Ижевский оружейный завод, ставший поставщиком оружия для русской армии.

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31 октября 1811 года открылся Императорский Царскосельский лицей.

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31 октября 1894 года во Франции по обвинению в шпионаже арестован капитан главного штаба Дрейфус.

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31 октября 1905 года — начало массовых еврейских погромов в России. В Киеве и Одессе непосредственное участие в их организации принимали власти.

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31 октября 1951 года в Лондоне появились первые пешеходные переходы типа "зебра".

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31 октября 1959 года Ли Харви Освальд заявил в Москве, что никогда не вернется в США.

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31 октября 1961 года в последний день работы XXII съезда КПСС утверждена третья по счету Программа КПСС, в которой была поставлена задача построения к 1980 году коммунизма в СССР.

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31 октября 1961 года в соответствии с решением XXII съезда КПСС (принятым единогласно 30 октября) тело Сталина было вынесено из Мавзолея.

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31 октября 1967 года в Саласпилсе, в 18 километрах от Риги, на месте бывшего фашистского концлагеря открыт мемориальный комплекс памяти его жертв.

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31 октября 1975 года группа Queen выпустила в Англии свой самый знаменитый сингл Bohemian Rhapsody.

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31 октября 1992 года Папа Павел Иоанн II заявил, что римская католическая церковь ошиблась, прокляв Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной.

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Дни рождения

31 октября 1829 года родился Иоанн Кронштадтский (Иван Сергиев), протоиерей, духовный писатель, канонизированный как святой сначала Русской православной церковью за рубежом (1964), а потом и Московским патриархатом (1990).

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31 октября 1922 года родился Анатолий Папанов, актер, народный артист СССР (1973), служивший на сцене Театра сатиры, сыгравший в кино более семи десятков ролей и ставший любимцем детворы, когда его голосом заговорил Волк из мультсериала "Ну, погоди!".

Мы писали раньше: Папанов родился в День всех святых

31 октября 1930 года родился Майкл Коллинз, американский астронавт, командир экипажа "Аполлона-11", круживший вокруг Луны в то время, когда его товарищи Нил Армстронг и Эд Олдрин шагали по спутнику Земли.

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Скорбные даты

31 октября 1926 года умер Гарри Гудини (Эрих Вайс), маг, умевший избавляться от любых оков. Смерть кудесника наступила из-за заражения вызванного запущенным аппендицитом.

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31 октября 1984 года убита двумя своими сикхскими телохранителями Индира Ганди, премьер-министр Индии.

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31 октября 1993 года умер Федерико Феллини, итальянский кинорежиссер.

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