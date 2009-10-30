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Автор Екатерина Шевченко

Гудини - великий, ужасный, загадочный

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История жизни знаменитого американского иллюзиониста, мага, гипнотизера и разоблачителя началась весьма прозаично – мальчик по имени Эрих Вайс родился 24 марта 1874 года в Будапеште, в семье местного раввина.

Когда Эриху исполнилось четыре года, его родители эмигрировали в США. Сначала семейство обосновалось в городке Эпплтон штата Висконсин, где отец будущего великого иллюзиониста, Меер Сэмюэл Вайс, получил пост раввина реформистской синагоги.

Позднее, в 1887 году, Эрих с отцом переехали в Нью-Йорк, впоследствии к ним присоединились мама Сесилия Штайнер и остальные шестеро детей.

Пытаясь заработать в большом городе, мальчик перепробовал множество самых разных занятий: был слесарем, чистильщиком обуви, разносчиком газет и закройщиком в мастерской по пошиву галстуков.

Однако, чем бы Эрих ни занимался, все свободное время он посвящал искусству иллюзии. Первыми его трюками стали карточные фокусы.

По воспоминаниям самого мага, фамилию Гудини для своего псевдонима он взял в честь знаменитого французского фокусника Робера Гудена. Имя Гарри родом из детства - по свидетельствам близких, уже тогда друзья звали мальчика просто Эри или Гэрри.

В первые гастроли по США в 1891 году Гудини отправился вместе с братом Тео. Похожее на цирковую программу, выступление выглядело беспорядочным, обрывочным и бесцветным. Но основную ставку Гарри и Тео делали на фокус под названием "Метаморфоза", больше известный как "Сундук перемещений".

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Брату связывали руки и запирали в деревянный ящик, Гудини вставал на крышку этого ящика, а затем вокруг них задергивался занавес. По счету "три" его отдергивали - и перед глазами изумленных зрителей представал Тео, на том самом месте, где еще минуту назад все видели Гарри. Сразу после этого ящик открывали, и оттуда появлялся связанный веревкой Гудини.

Впоследствии номера с различными освобождениями стали визитной карточкой иллюзиониста. Он вызволял себя из полицейских наручников и из резервуаров с водой, сбегал из тюремных камер и вылезал из жерла пушки за секунду до выстрела.

Весной 1894 года, выступая в Нью-Йорке, Гудини познакомился с девушкой по имени Элизабет (Бесс), которая через некоторое время стала его женой. Вскоре брат Тео создал собственную программу, а Гарри составил дуэт уже с Бесс. Так появилось шоу "Супруги Гудини" – во время номеров жена фокусника была его ассистенткой.

Свои наиболее эффектные трюки, которые могли быть засвидетельствованы целыми толпами зрителей, маг практиковал в рекламных целях – и благодаря этому обрел неслыханную дотоле славу.

Однажды Гудини был подвешен в мешке к карнизу небоскреба, но успешно освободился, а в другой раз прошел на глазах множества зрителей через кирпичную стену. Во время тура по Европе в начале XX века Гудини поразил Лондон номером "Исчезновение живого слона", который был им воспроизведен еще раз на нью-йоркском ипподроме в 1918 году.

Маг был также сброшен с моста в Темзу – полностью закованным в кандалы с подвешенной к ним двухпудовой гирей - но через несколько минут выплыл, победно размахивая наручниками.

Гастролировал Гудини и по России, демонстрируя в 1908 году самоосвобождение из камеры смертников в Бутырской тюрьме и из мрачных застенков Петропавловской крепости.

Вот как описывают этот трюк авторы книги "От магов древности до иллюзионистов наших дней": "Запертый в камере тюрьмы, облаченный в арестантскую одежду, он через две минуты вышел, открыл двери соседних камер и, шутки ради, поменял местами заключенных.

Затем проник в гардеробную и через пятнадцать минут после того, как был заперт, появился в караульном помещении переодетым в свой костюм".

Добившись широкой популярности в Европе, Гудини иногда с ностальгией вспоминал Америку, и вскоре, уже звездой первой величины, он вернулся в Штаты.

Где бы фокусник ни выступал, он всегда производил фурор. Однако с возрастом постановочные трюки давались Гудини все сложнее: даже после удачных выступлений он не раз попадал в больницу.

На склоне лет гениальный артист написал серию книг, а которых раскрыл некоторые секреты своего мастерства. Гудини был серьезно обеспокоен тем, что под влиянием популярного в те годы спиритизма многие иллюзионисты стали объяснять свою ловкость рук результатом общения с потусторонними силами.

В сопровождении переодетого в штатское полисмена Гудини начал инкогнито посещать такие спиритические сеансы, чтобы разоблачать шарлатанов. Из-за этого маг даже поссорился со своим старым другом, писателем сэром Артуром Конан Дойлом, который был убежденным приверженцем спиритизма и считал Гудини очень сильным медиумом.

Великий фокусник сблизился с бывшим президентом США Теодором Рузвельтом, и вскоре по миру поползли слухи, что Гудини сотрудничает с американскими спецслужбами и со Скотленд-Ярдом.

Маг, меж тем, начал сниматься в кино и увлекся модной тогда профессией авиатора. Гудини приобрел даже собственный биплан - и совершил на нем первый в истории полет над Австралией. Смерть же великого фокусника стала для всех настоящим шоком.

Как-то во время гастролей по Канаде в Монреале к нему в гримерную вошел студент, который сказал, что слышал, будто Гудини может выдержать несколько сильных ударов в область живота, ничего при этом не почувствовав.

Маг, погруженный в свои мысли, кивнул и тут же получил два или три мощных удара. Побои спровоцировали разрыв аппендикса, и несколько дней спустя, в канун празднования Хэллоуина, 31 октября 1926 года, Гарри Гудини скончался от перитонита.

В семье фокусника не было детей, а потому жена артиста осталась единственной хранительницей тайн Гудини. В 1974 году, в столетний юбилей со дня рождения Гудини, мир ждал сенсации: должно было быть вскрыто якобы существующее завещание артиста - с разоблачением секретов абсолютно всех его трюков.

Однако ожидания публики не оправдались: ни в знаменитых адвокатских конторах, ни в банках такого завещания найдено не было. Это была последняя мистификация, последний трюк великого фокусника.

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Темы фокусы гудини фокусники гарри гудини
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