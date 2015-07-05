6 июля: день рождения Нурсултана Назарбаева и Спасибо товарищу Сталину

4:17 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Июль

6 июля

Всемирный день поцелуя

Фото: Pravda.Ru День в истории 6 июля

Православный календарь

День Владимирской иконы Божией Матери. Праздник установлен в память спасения Москвы от нашествия Ахмат-хана (1480).

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День памяти священномученицы Агриппины. Она посвятила свою жизнь Богу. Была закована за свою веру в цепи и скончалась (260). От ее гроба совершались многочисленные исцеления.

Народная традиция

День Аграфены. Агриппина. Аграфена Купальница. Аграфена — лютые коренья. Купальница. Канун праздника Ивана Купалы, Ивановской ночи.

В этот день на Руси исстари с утра парились в бане, а потом днем купались в реках и прудах. После бани завтракали. Днем заготавливали березовые веники для бани. Веники заготавливали на весь год. Водили детей умываться к родникам. От "нечисти" прятали скотину. В ночь на Ивана Купалу — обрядовые действия, песни, приговоры, гадания.

Название "лютые коренья" означает, что в это время много крапивы.

С Аграфены начинают купаться, "закупываются". В ночь с Аграфены на Иванов день существовал обычай "выкатывать ржи", то есть мять их, валяясь по полосе. На Аграфену обетная каша, складчиной, для нищих. Пожалуй, самым главным событием дня Аграфены Купальницы был сбор трав, кореньев для лечебных и знахарских целей. Накануне Ивана Купала девушки гадали по травам.

"На Аграфену потерял соловейко голос через яшный колос", т. е. идет колошение ячменя. "Сей репу на Аграфену — хороша будет".

Начало Полного лета. Начало купания. Сбор лечебных трав и кореньев. Приступают к уборке озимой пшеницы.

Белокочанную и цветную капусту от бабочки капустницы поливают настоем помидорной ботвы. Хорошо действует промыв струей холодной воды из шланга каждого кочана белокочанной капусты. Цветную закрывают листьями.

На Аграфену гречиха мала, овсу порост.

Именинники: Агриппина, Артем, Гай, Герман, Евстохий, Мстислав и Пров.

События

6 июля 1687 года Исаак Ньютон опубликовал в Лондоне знаменитые "Philosophiae naturalis principia mathematica", содержащие изложение самых блестящих открытий автора в области в области прикладной математики, астрономии и физики, в том числе три главных закона механики и теорию всемирного тяготения.

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6 июля 1880 года французские власти объявили национальным праздником 14 июля — день взятия Бастилии в 1789 году.

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6 июля 1885 года была сделана первая прививка против бешенства. В 1885 году 9-летнего мальчика 14 раз укусила бешеная собака. Сельский врач посоветовал матери обратиться к знаменитому Луи Пастеру. Мать привезла ребёнка в Париж, где Пастер как раз закончил успешные опыты на животных, вакцинируя собак ослабленным вирусом. Ситуация осложнялась тем, что у Пастера не было лицензии врача, так что лечить ребёнка он, по закону, не имел права. Однако было очевидно, что без лечения мальчик умрёт. Мать настаивала, и Пастер решился.

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6 июля 1905 года впервые службы правопорядка Америки и Европы обменялись отпечатками пальцев подозреваемого в преступлениях человека. Полицейские Лондона и Сент-Луиса передали друг другу отпечатки пальцев Джона Уокера. Правда, неизвестно, помогло ли это им.

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6 июля 1918 года одновременно с выступлением левых эсеров в Москве вспыхнул мятеж и в Ярославле, где им руководили правый эсер Б. Савинков и полковник царской армии А. Перхуров. Через несколько дней попытки мятежей были совершены в Рыбинске и Муроме, но там их быстро подавили. Ярославский мятеж продолжался дольше всех и был окончательно подавлен красноармейскими частями лишь 21 июля. Перхуров был арестован в 1922 году и расстрелян. Савинкова, скрывшегося за границей, в 1924 году заманили в СССР и арестовали в Минске. Он был приговорен к смерти, замененной тюремным заключением, и погиб на следующий год при не вполне ясных обстоятельствах.

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4 июля 1936 года на параде физкультурников в Москве впервые появился лозунг "Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство".

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6 июля 1957 года произошла первая встреча Джона Ланнона и Пола Маккартни. На праздник в приходской церкви в Вултоне, где выступала скиффл-группа Джона The Quarrymen, был приглашен и Пол. Посмотрев на игру музыкантов, Пол решил, что играют они неплохо, то есть: Джон играл на гитаре как на банджо, видно, ничего другого он не умел, а остальные вообще ничего не понимали, бренчали как попало, и все. Поболтав немного с ними, Пол показал им, как надо играть Twenty Flight Rock и Be Bop A Lula. Во время игры к нему придвигался все ближе и ближе один тип, от которого разило пивом. "Что делает этот старый пьянчуга?" — подумал Пол (в то время ему только-только исполнилось 15 лет, а Джону не было и 17), а когда тот сказал, что Twenty Flight Rock его любимая песня, Пол понял, что перед ним знаток. Знатока звали Джон. Мастерство Маккартни произвело огромное впечатление на Леннона, и вскоре они выступали уже вместе.

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6 июля 1964 года в Лондоне прошла премьера первого фильма "Битлз" A Hard Day's Night, благожелательно встреченного критикой и зрителями.

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6 июля 1976 года на вооружение Советской Армии принят танк Т-80.

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6 июля 1994 года на экраны США вышел фильм "Форрест Гамп".

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6 июля 2005 года столицей XXIX Олимпийских игр выбран Лондон.

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Дни рождения

6 июля 1796 года родился Николай I, российский император, третий сын великого князя Павла Петровича и великой княгини Марии Федоровны.

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6 июля 1923 года родился Войцех Ярузельский, генерал, руководитель Польши (с 1981 по 1990 годы).

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6 июля 1928 года родился Юрий Каган, физик, академик (1984).

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6 июля 1937 года родился Михаил Алфимов, химик, научный руководитель Центра фотохимии РАН, председатель Российского фонда фундаментальных исследований, академик РАН (1997).

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6 июля 1937 года родился Владимир Ашкенази, пианист.

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6 июля 1940 года родился Нурсултан Назарбаев, бессменный президент Казахстана.

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6 июля 1943 года родился Юрий Маликов, основатель и руководитель ВИА "Самоцветы".

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6 июля 1946 года родился Сильвестр Сталлоне, легендарный американский киноактер, герой боевиков — на экране и герой-любовник — в жизни.

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Скорбные даты

6 июля 1989 года умер Янош Кадар, глава социалистической Венгрии. При рождении он звался Янош Черманек. Черманек была девичья фамилия его матери. Кто был отцом будущего главы Венгрии, осталось неизвестным, а главной загадкой в биографии Кадара стал человек, который оплатил его обучение, так как семья не могла позволить себе этого. Позже мать вышла за венгра Кадора, фамилия которого досталась и подростку и с которой он стал известен всему миру.

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6 июля 2008 года ушла из жизни Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР.

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6 июля 2009 года умер Василий Аксенов, писатель. Мне нравится ранний период его творчества, но о принесших ему славу "Коллегах", "Звездном билете" сегодня упоминают меньше, чем о романах последней четверти века.

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