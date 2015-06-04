5 июня: план Маршалла, война во Вьетнаме и русская Сафо

5 июня

Всемирный день окружающей среды

Фото: Pravda.Ru День в истории 5 июня

День эколога

Православный календарь

День памяти Леонтия, епископа Ростовского (1164). Сведения о его жизни очень кратки и разноречивы. Он проповедовал веру Христову среди детей. За что подвергался истязаниям со стороны неверных. В этот день церкви отмечает обретение его мощей.

Память в Православной церкви Серапиона Угличского (ум. 1609) — преподобномученик, погибший при разорении Углича поляками в Смутное время.

Народная традиция

Леонтий Огуречник. Леонтий Конопляник. Левон.

На Леонтия кончают посадку огурцов. Посев семян последний раз. Позднее огурцы уже не успеют созреть по температурным возможностям, хотя в теплицах — возможно. "Много оводов в этот день — к большому урожаю огурцов". В это время посев конопли. "На рябине обильный цвет — быть урожаю конопли".

"Коноплю в поле сей и на рябину гляди — коли цвет в круги, и конопли долги".

Именинники: Адриан, Андрей, Александр, Василий, Геннадий, Давид, Данила, Дмитрий, Ефросинья, Иван, Игнатий, Касьян, Константин, Леонтий, Михаил, Никита, Петр, Роман, Севастьян, Сидор, Сильвестр, Федор, Яков.

События

5 июня 1527 года Парацельс вывесил на доске объявлений университета в Базеле программу своих лекций.

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5 июня 1661 года Исаак Ньютон зачислен студентом в кембриджский Тринити-колледж.

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5 июня 1914 года во Флоренции суд приговорил Винченцо Перуджиа, похитившего из Лувра "Джоконду", к одному году и 15 дням тюрьмы.

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5 июня 1916 года командующий Юго-Западным фронтом генерал А. А. Брусилов нанес главный удар в направлении Луцка силами 8-й армии под командованием А. М. Каледина.

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5 июня 1947 года госсекретарь США Джордж Маршалл произнес речь в Гарвардском университете, в которой изложил программу помощи послевоенной Европе, позже получившей название "план Маршалла".

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5 июня 1950 года, 65 лет назад, Элизабет Тейлор впервые вышла замуж. Ее избранником стал Никки Холтон.

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5 июня 1965 года, 50 лет назад, госдепартамент США впервые признал, что американские войска во Вьетнаме принимают участие в боевых действиях.

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5 июня 1965 года, 50 лет назад, в Англии чествовали русскую Сафо… В этот день Оксфордский университет присудил почетную степень доктора литературы "величайшему из современных русских стихотворцев — 76-летней Анне Ахматовой, чья поэзия и собственная судьба отразили судьбы русского народа",- так писали в те дни английские газеты. Между тем, волшебную музу Ахматовой Советская власть долгое время не признавала. Настоящая слава пришла к ней лишь после смерти.

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5 июня 1967 года на Ближнем Востоке началась шестидневная арабо-израильская война.

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5 июня 1977 года удав, с которым выступал на концертах Элис Купер, погиб от укуса крысы, предложенной ему на завтрак. Потрясенный рокер заявил: "Это все равно, что скончаться, подавившись кукурузными хлопьями".

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5 июня 1981 года Центр здравоохранения в Сан-Франциско сообщил о пагубных последствиях пневмоцистной пневмонии среди гомосексуалистов. Раньше это редкое заболевание встречалось в приютских домах, но протекало не в очень тяжелой форме. У гомосексуалистов же пневмония приобретала затяжное, злокачественное течение и оканчивалась смертельным исходом. Смертью же оканчивалась и другая редкая болезнь, обнаруженная в той же среде, — саркома Капоши. Специальные исследования показали, что у больных наблюдается резкое снижение клеточного иммунитета. Это было первое сообщение о новой болезни, которую сегодня называют СПИДом

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5 июня 1982 года София Лорен покинула Италию после того, как провела 17 дней в тюрьме за неуплату налогов.

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После распада СССР теперь уже суверенные республики никак не могли определиться с критериями истинности гражданства. Так, 5 июня 1991 года в Молдавии и Грузии вышло два документа, по-разному решавших этот вопрос. В Молдавии, например, гражданами страны были признаны те, кто проживал в ней до 1940-го года. А в Грузии в этот день был принят закон, в соответствии с которым гражданами признавались только те, кто владел грузинским языком.

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Дни рождения

5 июня 1898 года в городке Фуэнте-Вакерос в испанской провинции Гранада в семье андалузского землевладельца родился будущий испанский поэт и драматург Федерико Гарсиа Лорка.

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5 июня 1941 года родилась Барбара Брыльская, польская актриса.

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5 июня 1967 года родилась Елена Воробей (Лебенбаум), артистка эстрады.

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