2 мая: Ледовый поход, день рождения ГАЗа и скандал в минатоме

8:00 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Май

Православный календарь

День памяти преподобного Иоанна Ветхопещерника, Иоанна ветхия Лавры (VIII век). Назван так за то, что жил в Лавре, находящейся близ Мертвого моря. Он достиг высокого духовного совершенства, был рукоположен в сан пресвитера и прославился подвижнической жизнью.

Народная традиция

День Иоанна Ветхопещерника. День Ивана Воина. Иван Воин. Иван Воинственник. Иван — весне Новина. Новины воинственника, карателя воров.

В Ивана Воина народ верит как в избавителя от воров. Ему молятся, чтобы найти воров.

В этот день расстилали на земле холсты, клали пироги, угощали весну, чтобы она дала хороший урожай. "Вот тебе, матушка весна, новая новина". "На Ветхопещерника обновляй новину".

Зацветают бузина, желтая акация, полевой клен, осина. В садах начинают цвести ирга, красная смородина.

Именинники: Антонин, Георгий, Иван, Никифор, Христофор, Трифон и Юрий.

События

2 мая 1918 года завершен Ледовый поход Балтийского флота - операция по перебазированию кораблей Балтийского флота из Ревеля (Таллина) и Гельсингфорса (Хельсинки) в Кронштадт.

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2 мая 1930 года состоялась закладка Горьковского автомобильного завода (ГАЗ), который будет пущен в строй январе 1932 года.

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Скрепя сердце

2 мая 1955 года парламент Индии принял закон, запрещающий дискриминацию по кастовому признаку.

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2 мая 1982 года в результате торпедной атаки английской подводной лодки затонул единственный аргентинский крейсер "Генерал Бельграно". Погибли 362 человека.

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2 мая 1991 года Всемирная организация здравоохранения заявила, что в 2000 году в мире будет насчитываться 40 миллионов человек, зараженных вирусом СПИДа.

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2 мая 1995 года учреждена литературная премия "Василий Теркин" имени Александра Твардовского. Ее первыми лауреатами в июне стали Николай Старшинов и Михаил Ножкин.

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2 мая 2005 года в Берне (Швейцария) арестован бывший глава Минатома России Евгений Адамов.

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Дни рождения

2 мая 1729 года родилась Екатерина II, российская императрица с 1762 года. За ряд блестящих деяний и военных походов ее сподвижников ее назвали Великой.

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2 мая 1772 года родился Новалис, немецкий поэт-романтик.

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2 мая 1903 года родился Бенджамин Спок, знаменитый американский врач-педиатр, автор популярных книг по уходу за ребенком, на которых воспитаны несколько поколений родителей.

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2 мая 1909 года родился Леонид Луков, кинорежиссер, народный артист РСФСР, лауреат двух Сталинских премий. Им сняты такие популярные картины, как "Большая жизнь", "Два бойца", "Александр Пархоменко", "Рядовой Александр Матросов", "Разные судьбы", "Олеко Дундич".

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2 мая 1942 года родился Жак Рогге, президент Международного олимпийского комитета (МОК) в 20013–2013. Сам бельгиец по профессии хирург-ортопед, прежде участвовал в трех Олимпиадах в соревнованиях по парусному спорту и входил в состав национальной сборной по регби. В 1989 году возглавил Национальный олимпийский комитет Бельгии, в 1991 стал членом МОК, а в 2001 сменил на посту президента испанца Хуана Антонио Самаранча.

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2 мая 1945 года родилась Бьянка Джаггер, бывшая никарагуанская жена Мика.

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2 мая 1946 года родился Дэвид Суше, знаменитый английский актер, блестяще сыгравший роль знаменитого детектива Эркюля Пуаро.

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2 мая 1975 рода родился Дэвид Роберт Джозеф Бекхэм, знаменитый английский футболист, полузащитник национальной сборной и ее бывший капитан.

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Скорбные даты

2 мая 1519 года скончался Леонардо да Винчи, легендарный итальянский деятель эпохи Возрождения. Живописец, архитектор, анатом, инженер и вообще признанный гений.

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Драмы науки: да Винчи был шоуменом

2 мая 1900 года скончался Иван Айвазовский, выдающийся художник-маринист. Мастер написал 6000 картин и стал популярен уже при жизни. Продав часть своих шедевров, он на вырученные деньги построил морской порт в родной Феодосии и провел железную дорогу. Член пяти академий художеств: Петербургской, Римской, Флорентийской, Штутгартской и Амстердамской.

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ХУДОЖНИК, КОТОРОГО ПРОСЛАВИЛО МОРЕ

2 мая 1945 года умер Мартин Борман, партайгеноссе. Рейхсляйтер, руководитель нацистской партийной канцелярии, личный секретарь и ближайший соратник Гитлера. Его смерть (или исчезновение) в окруженном Берлине — одна из самых загадочных страниц истории Третьего рейха. Международный трибунал в Нюрнберге приговорил его заочно к смертной казни.

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Три жизни Мартина Бормана

2 мая 1957 года скончался Джозеф Маккарти, печально известный американский сенатор, охотник за "ведьмами".

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2 мая 1972 года скончался Джон Эдгар Гувер, директор ФБР, один из самых влиятельных людей своего времени.

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2 мая 1989 года умер Вениамин Каверин, известный писатель. Читали "Два капитана"?

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2 мая 2011 года погиб Усама бен Ладен, саудовский шейх, террорист № 1. Уничтожен американским спецназом.

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"Когда мы пришли, бен Ладен был уже мертв"

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