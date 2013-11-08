Потемкинская деревня как месть фавориту

Выражение "потемкинские деревни" означает "нечто, специально устроенное для создания ложного впечатления видимого благополучия, скрывающего истинное положение". Но действительно ли князь Потемкин поступал таким образом во время визита Екатерины Великой в Крым? Современные историки считают, что нет — если он и обманул императрицу, то самую малость.

Устойчивое выражение "потемкинские деревни" употребляется во многих языках

Словосочетание "потемкинские деревни" или по-французски villages Potemkine давно уже стало фразеологическим выражением и не только в этих двух, но и во многих других языках мира. Так, Википедия дает значение этой идиомы не только на

украинском

и грузинском,

но и на

японском,

персидском

и даже на искусственном языке —

эсперанто.

Точно также, как искусственным оказался сам вымысел о деревнях якобы выстроенных по указанию князя Потемкина вдоль маршрута Екатерины Великой во время ее поездки в 1787 году в Новороссию и Крым.

"Словарь современного русского литературного языка" трактует выражение "потемкинские деревни" как нечто "специально устроенное для создания ложного впечатления видимого, показного благополучия, скрывающего истинное положение, состояние чего-либо".

Но самое поразительное, что вымысел подается как вполне реальный исторический факт:

"Выражение возникло после того, как князь Г. А. Потемкин при посещении Крыма Екатериной II установил на пути следования императрицы декоративные подобия селений, чтобы убедить ее в успехах своей деятельности".

Казалось бы, ничего для нас нового, сколько раз убеждались на собственном опыте, как перед приездом очередной начальственной шишки возводятся строения и ремонтируются дороги, а в армии так и вовсе заставляли зеленой краской травку на газонах красить. Почему же не могли по приказу фаворита императрицы одно и то же стадо скота перегонять ночью на другое место, а мешки в воинских магазинах наполнить доверху песком вместо товара? Начнем по порядку.

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Кто оклеветал Григория Потемкина?

Пуще всего в распространении слухов о Потемкинском "изобретении" порезвились хулители светлейшего князя Потемкина: среди них как иностранцы —

секретарь саксонского посольства Георг Адольф Вильгельм фон Гельбиг,

действительный статский советник и шведский шпион Иоанн-Альберт Эренстрем,

так и наши государственные мужи —

князь Михаил Михайлович Щербатов,

граф Петр Александрович Румянцев

и выходец из украинской казацкой старшины, секретарь императрицы Александр Андреевич Безбородко.

Щербатов просто испытывал неприязнь к любым "прожектам" Екатерины и Потемкина. Генерал-губернатор Малороссии Румянцев был соперником фаворита, которому было вверено новороссийское наместничество. Канцлер Безбородко всегда находился в оппозиции к Светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину.

"Разбор источников не оставляет сомнений, что мысль о "потемкинских деревнях" возникла за несколько месяцев до того, как Екатерина II ступила на новоприобретенные российские земли. Миф предварял реальность, и в этом нет никакого парадокса, если учитывать атмосферу соперничества, наговоров и взаимной ненависти, в которой жил петербургский высший свет. О том, что ее ожидает лицезрение размалеванных декораций, а не долговременных построек, царице твердили еще в Петербурге. Еще оживленнее разговоры о непременной мистификации стали в Киеве, и Екатерина II вполне серьезно к ним прислушивалась", — писал советский и русский филолог и культуролог, академик РАН Александр Михайлович Панченко.

Наверное, пищу для недоброжелателей Светлейшего могли подать собственные чудачества Потемкина. Например, история с амазонской ротой.

Амазонская рота для Екатерины Великой

Как-то незадолго до путешествия в Новороссию и Крым Потемкин имел беседу с императрицей, в которой "выхвалял храбрость греков и даже жен их". Екатерина усомнилась, и Потемкин обещал представить доказательства в Тавриде, как тогда именовали Крымский полуостров. Ранней весной в Балаклавский греческий полк поскакал от фаворита курьер с предписанием "непременно устроить амазонскую роту из вооруженных женщин". Ее командиром сделали жену ротного капитана Елену Сарданову и собрали "под ее начальство сто дам", вооружив их ружьями с тремя холостыми патронами.

Недалеко от Балаклавы российская императрица в сопровождении императора Священной Римской империи Иосифа II делала смотр амазонкам, одетых в

"юпки из малинового бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахромою, курточки зеленого бархата, обшитые также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми страусовыми перьями".

Страсть русских к иллюминации и фейерверкам, в свое время завезенных Петром Первым, достигла невероятного размаха при государыне Екатерине, в чем Потемкин также преуспел и сумел удивить, кажется, весь свет.

Особенно роскошным и запоминающимся оказался фейерверк в Севастополе, когда, как писал принц Карл-Генрих Нассау-Зиген,

"все горы были увенчаны вензелями императрицы, составленными из 55-ти тысяч плошек".

Незабываемая огненная феерия оказывалась весьма расточительной и в этом смысле Потемкинские потехи и забавы заслуживают всяческого порицания. Но пускать пыль в глаза, а деньги на ветер, как это проделывал Светлейший, это еще далеко не мистификация или обман в том, что назвали потом деревнями его имени!

Потемкин возводил декорации, но не строил специальные деревни для показа Екатерине

Потемкин действительно возводил декорации, но никогда не скрывал, что это именно декорации, а не что-либо иное. В записках графа Сегюра черным по белому написано:

"Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами".

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Современники по горячим следам екатерининского путешествия заносили на бумагу свои впечатления и повсюду написано о декорировании, но нет ни слова о "потемкинских деревнях" в том смысле, в каком мы употребляем это выражение вот уже какое по счету столетие. Ведь те дома, на которых возводились эти декорации, все-таки были реальными. Поэтому логично применять выражение "потемкинские деревни" не к попытки имитировать реальность, а к стремлению ее чуть-чуть приукрасить…

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