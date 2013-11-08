Выражение "потемкинские деревни" означает "нечто, специально устроенное для создания ложного впечатления видимого благополучия, скрывающего истинное положение". Но действительно ли князь Потемкин поступал таким образом во время визита Екатерины Великой в Крым? Современные историки считают, что нет — если он и обманул императрицу, то самую малость.
Словосочетание "потемкинские деревни" или по-французски villages Potemkine давно уже стало фразеологическим выражением и не только в этих двух, но и во многих других языках мира. Так, Википедия дает значение этой идиомы не только на
но и на
и даже на искусственном языке —
Точно также, как искусственным оказался сам вымысел о деревнях якобы выстроенных по указанию князя Потемкина вдоль маршрута Екатерины Великой во время ее поездки в 1787 году в Новороссию и Крым.
"Словарь современного русского литературного языка" трактует выражение "потемкинские деревни" как нечто "специально устроенное для создания ложного впечатления видимого, показного благополучия, скрывающего истинное положение, состояние чего-либо".
Но самое поразительное, что вымысел подается как вполне реальный исторический факт:
"Выражение возникло после того, как князь Г. А. Потемкин при посещении Крыма Екатериной II установил на пути следования императрицы декоративные подобия селений, чтобы убедить ее в успехах своей деятельности".
Казалось бы, ничего для нас нового, сколько раз убеждались на собственном опыте, как перед приездом очередной начальственной шишки возводятся строения и ремонтируются дороги, а в армии так и вовсе заставляли зеленой краской травку на газонах красить. Почему же не могли по приказу фаворита императрицы одно и то же стадо скота перегонять ночью на другое место, а мешки в воинских магазинах наполнить доверху песком вместо товара? Начнем по порядку.
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Пуще всего в распространении слухов о Потемкинском "изобретении" порезвились хулители светлейшего князя Потемкина: среди них как иностранцы —
так и наши государственные мужи —
Щербатов просто испытывал неприязнь к любым "прожектам" Екатерины и Потемкина. Генерал-губернатор Малороссии Румянцев был соперником фаворита, которому было вверено новороссийское наместничество. Канцлер Безбородко всегда находился в оппозиции к Светлейшему князю Григорию Александровичу Потемкину.
"Разбор источников не оставляет сомнений, что мысль о "потемкинских деревнях" возникла за несколько месяцев до того, как Екатерина II ступила на новоприобретенные российские земли. Миф предварял реальность, и в этом нет никакого парадокса, если учитывать атмосферу соперничества, наговоров и взаимной ненависти, в которой жил петербургский высший свет. О том, что ее ожидает лицезрение размалеванных декораций, а не долговременных построек, царице твердили еще в Петербурге. Еще оживленнее разговоры о непременной мистификации стали в Киеве, и Екатерина II вполне серьезно к ним прислушивалась", — писал советский и русский филолог и культуролог, академик РАН Александр Михайлович Панченко.
Наверное, пищу для недоброжелателей Светлейшего могли подать собственные чудачества Потемкина. Например, история с амазонской ротой.
Как-то незадолго до путешествия в Новороссию и Крым Потемкин имел беседу с императрицей, в которой "выхвалял храбрость греков и даже жен их". Екатерина усомнилась, и Потемкин обещал представить доказательства в Тавриде, как тогда именовали Крымский полуостров. Ранней весной в Балаклавский греческий полк поскакал от фаворита курьер с предписанием "непременно устроить амазонскую роту из вооруженных женщин". Ее командиром сделали жену ротного капитана Елену Сарданову и собрали "под ее начальство сто дам", вооружив их ружьями с тремя холостыми патронами.
Недалеко от Балаклавы российская императрица в сопровождении императора Священной Римской империи Иосифа II делала смотр амазонкам, одетых в
"юпки из малинового бархата, обшитые золотым галуном и золотою бахромою, курточки зеленого бархата, обшитые также золотым галуном; на головах тюрбаны из белой дымки, вышитые золотом и блестками, с белыми страусовыми перьями".
Страсть русских к иллюминации и фейерверкам, в свое время завезенных Петром Первым, достигла невероятного размаха при государыне Екатерине, в чем Потемкин также преуспел и сумел удивить, кажется, весь свет.
Особенно роскошным и запоминающимся оказался фейерверк в Севастополе, когда, как писал принц Карл-Генрих Нассау-Зиген,
"все горы были увенчаны вензелями императрицы, составленными из 55-ти тысяч плошек".
Незабываемая огненная феерия оказывалась весьма расточительной и в этом смысле Потемкинские потехи и забавы заслуживают всяческого порицания. Но пускать пыль в глаза, а деньги на ветер, как это проделывал Светлейший, это еще далеко не мистификация или обман в том, что назвали потом деревнями его имени!
Потемкин действительно возводил декорации, но никогда не скрывал, что это именно декорации, а не что-либо иное. В записках графа Сегюра черным по белому написано:
"Города, деревни, усадьбы, а иногда простые хижины так были изукрашены цветами, расписанными декорациями и триумфальными воротами, что вид их обманывал взор, и они представлялись какими-то дивными городами, волшебно созданными замками, великолепными садами".
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Современники по горячим следам екатерининского путешествия заносили на бумагу свои впечатления и повсюду написано о декорировании, но нет ни слова о "потемкинских деревнях" в том смысле, в каком мы употребляем это выражение вот уже какое по счету столетие. Ведь те дома, на которых возводились эти декорации, все-таки были реальными. Поэтому логично применять выражение "потемкинские деревни" не к попытки имитировать реальность, а к стремлению ее чуть-чуть приукрасить…
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