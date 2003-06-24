Советский автопром: "Победа" стала законодателем мировой моды

19 июня 1945, в канун парада Победы, в Кремле группа инженеров Горьковского автозавода (ГАЗ) показала Сталину новую модель М-20 "Победа". Сталин остался недоволен.

"Это не самая лучшая наша победа", — изрек вождь, недовольно хмурясь.

Однако чинить препятствий не стал, и уже осенью 1946 года автомобиль был поставлен на конвейер.

Вскоре выяснилось, что хмурился вождь напрасно. В 1947 году "Победа" была удостоена медали всемирной автомобильной выставки в Брюсселе, и вскоре пошла на экспорт в страны Западной Европы.

"Эта машина … настоящий русский танк. Ей нипочем любое бездорожье …салон теплый и комфортабельный…" — писал один из бельгийский автомобильных журналов.

Спроектированная в годы войны "Победа" стала законодателем мировой моды. Это была первая в мире модель, у которой не было выдающихся за пределы кузова колесных арок. Быстро перехваченное Западом новшество было применено на всех последующих легковых автомобилях. Сомневающимся предлагаю сравнить "Победу" (в окончательном виде была готова к лету 45-го) с моделями "Вольво" пятидесятых годов — найдете немало похожего. Совпадает даже оформление передней части кузова.

"Победа" выпускалась в Советском Союзе с 1946 по 1958 годы с кузовами "седан" и "кабриолет", также существовала полноприводная модификация М-72. После снятия "Победы" с конвейера лицензия на ее производство была передана Польше, где модель выпускалась до 1974 (!) года под названием "Варшава".

Советские вседорожники ГАЗ-67, ГАЗ-21, ГАЗ-21Р

Советские вседорожники того времени были представлены моделью ГАЗ-67. Бойкий армейский джип был внешне похож на американский "Виллис", но технически повторял модель ГАЗ-61 разработки 1941 года (т.е представлял собой оригинальную советскую разработку). Машина состояла на вооружении Советской армии и армий в дружественных странах Восточной Европы. В 1952-м году два 67-х дошли своим ходом из Якутска до мыса Дежнева. Зимой, в пятидесятиградусный мороз, без специальной подготовки и, естественно, без поломок (поломка на таком морозе равносильна смерти). Достижение было перекрыто лишь в 1998-м году тремя специально подготовленными ЗИЛами…

ГАЗ-21

В 1956 году появилась "Волга" ГАЗ-21, также удостоенная (наряду с "Москвичом-407") медалей Брюссельской выставки. Первая версия "Волги" ГАЗ-21Г имела двигатель "Победы" и трехступенчатую коробку передач. В 1957 году машина была модернизирована (индекс ГАЗ-21) и получила автоматическую (!) коробку передач.

Для СССР это было прорывом — на столь высокий технический уровень автопром еще не выходил. Нарядный автомобиль с фигуркой оленя на капоте и пятиконечной звездой на радиаторе приятно удивлял светлым уютным салоном, мощным двигателем, невиданной доселе коробкой передач. К несчастью, существовавший уровень сервиса не мог обеспечить обслуживание и ремонт автоматических КП, и производство модификации — 21 было свернуто (выпущенные 300 автомашин осели по гаражам счастливых владельцев). Конечно, можно было поднять квалификацию автослесарей, дооборудовать мастерские — но стоило это слишком дорого, и ради одной модели ничего делать не стали. Не забывайте, страна еще не оправилась после Великой Отечественной Войны, а помимо автопрома, существовала космическая программа и необходимость перевооружения армии.

ГАЗ-21

ГАЗ-21Р

На смену ГАЗ-21 пришла ГАЗ-21Р, отличавшаяся от нее только механической коробкой передач. К 1959 году с облицовки радиатора исчезла звезда, уступив место вертикальным прорезям в решетке. А еще через три года с капота исчезла фигурка оленя, немало огорчив покупателей. Взамен "Волга" получила новый двигатель, развивавший 75 лошадиных сил (на экспортных модификациях и того больше).

ГАЗ-21Р

"Запорожец" ЗАЗ-965

В 1960 году завершилось строительство автозавода в Запорожье, в продаже появился первый "Запорожец" ЗАЗ-965 (получивший в наше время прозвище "Горбатый"). По конструкции автомобиль также был оригинален, разговоры о копировании машины с "Фольксваген-Жук" и "ФИАТ-Тополино" несостоятельны. Автомобиль имел жесткую крышу (в отличие от "ФИАТа") и двигатель воздушного охлаждения (в отличие от "Жука"). Небольшой и недорогой автомобиль быстро заслужил любовь покупателей, в том числе и зарубежных.

"Запорожец" ЗАЗ-965

Ижевский автомобиль, уфимский двигатель и омская коробка передач

К середине шестидесятых годов появилась необходимость увеличения выпуска легковых автомашин.

Быстро росли доходы советских граждан, и мощности действующих автозаводов не хватало, чтобы удовлетворить потребность в автомашинах. В 1966 году на заседании Политбюро было принято решение о строительстве новых автомобильных заводов. Было принято решение реконструировать МЗМА (позже переименованный в АЗЛК), увеличив проектную мощность предприятия на 90 000 машин в год (до 180 000). Однако этого было мало, и тогда родилось предложение о сотрудничестве с фирмой ФИАТ.

Выступивший на заседании Косыгин предложил отказаться от сотрудничества с Западом, утверждая, что военно-промышленный комплекс в состоянии справится с задачей. После долгих споров было принято решение о строительстве двух новых автозаводов — в Куйбышевской области, совместно с ФИАТом, и в Ижевске — силами ВПК. В итоге появились ижевский автомобиль, уфимский двигатель и омская коробка передач.

"Жигули", или ВАЗ-2101

Что касается "Жигулей", наивно считать, что ВАЗ-2101 есть точная копия ФИАТ-124. "Копейка" получила современный двигатель с верхним расположением распредвала, задние барабанные тормоза (стоявшие на ФИАТе дисковые в наших условиях требовали замены тормозных колодок каждые 1500 (!) км.), усиленный кузов. Автомобиль был максимально приспособлен условиям эксплуатации, после чего был поставлен на конвейер.

ВАЗ-2101

"Нива", или ВАЗ-2121

Надо сказать, что СССР практически сразу после пуска завода в Тольятти отказался от дальнейшего сотрудничества с ФИАТом. Благодаря этому заводчане сумели разработать оригинальную модель "Нива", отказавшись от копирования фиатовской модели "Мирабелла" (как предполагалось по договору 1967 года).

"Нива" — ярчайшая звезда на небосклоне советских автомобилей. Именно в ней тольяттинские инженеры воплотили свою концепцию "пляжного джипа", ставшую примером для подражания. До сих пор ВСЕ иностранные разработки, занимающие нишу между "настоящим джипом" и полноприводным универсалом копируют советскую схему, примененную в модели ВАЗ-2121 "Нива". Стоит добавить, что появившийся в 1977-м году автомобиль ДО СИХ ПОР успешно продается ПО ВСЕМУ МИРУ, в том числе и в Западной Европе. В год за рубеж уходит 20 — 25 тысяч "Нив" за цену, вдвое превышающую российскую.

ВАЗ-2121

"Самара", или ВАЗ-2108

В 1984-м году появляется семейство "Самар", представленное в те годы только автомобилем ВАЗ-2108 (к ней добавились в 1987 году ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099 — в 1992-м). Автомобиль "на ура" расходится в ФРГ, Франции, Великобритании и Канаде. Годовой объем экспорта 2108 доходит до 60 тысяч в год. Автомобиль был на треть дешевле конкурентов ("Форд-Эскорт" и "Тойота-Королла"), оснащен более мощным и экономичным двигателем.

ВАЗ-2108

ИЖ-2126

В те же годы появляется опытная разработка из Ижевска: ИЖ-2126. Да, тот самый, что "с оцинковкой". Но это была иная машина — с приводом на обе оси, с автоматической коробкой передач и АБС. Однако "загнивающая" партноменклатура сочла нецелесообразным выделение средств на освоение модели, и 26-ю отложили в долгий ящик. Лишь в 92-м она добралась до конвейера, да и то — со старыми "москвичевскими" агрегатами…

(опубликовано в сокращенном варианте)

Иван Архипов

Источник: Contr-tv.Ru

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