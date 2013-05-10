Мельница мифов: кто такие раджпуты?

Рыцарское сословие не является исключительно европейским "изобретением". В Японии существовали самураи, в России были богатыри. Несмотря на присущую уникальность, есть и между ними нечто родственное. В средневековой Индии рыцарей называли раджпутами. Однако многие о существовании такой касты даже не слышали. Давайте же разберемся в этой теме.

Раджпут в переводе с североиндийских языков (ударение на первом слоге) означает "сын царя, сын раджи". Это военно-феодальное сословие или, если воспользоваться близкой европейцу аналогией, — рыцарь средневековой Индии. В истории Индии существует "раджпутский период" — с 7 по 12 век. Тогда при раджпутских правителях Индии государства процветали, строились города и храмы, развивались ремесла и искусство. Период с 12-го по 18 столетие наполнен борьбой и подвигами. При мусульманских правителях Индии раджпуты выступили основными защитниками индуистских ценностей. От той эпохи идет лестное для раджпутов представление о них, как о великих воинах, как о кшатриях наших дней.

Исторические раджпуты жили в современной Северной Индии и на землях к западу от нынешних границ Индии. Под напором мусульманских завоевателей, сначала арабов, потом афганцев, раджпуты оседали в Пенджабе, долине Ганга, предгорьях Гималаев от Кашмира до Бенгала. В середине 7 века территория современного Раджастхана называлась Гуджараратра.

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Почти половину их земли Раджастхан занимает пустыня Тар. Сами раджпуты называют ее "Марустхали", "Марубхуми" — буквально "Место, где умереть можно". Среди песков возведены города раджпутов — Джайсалмер и Биканер. В восточной части Раджастхана были старинные княжества, например, Мевар и Бунди. Любители поэзии наверняка помнят Царицу Бунди у Редьярда Киплинга. Правда, в переводе С. Я. Маршака получилось, что Бунди — это ее имя. Однако раджпутских цариц чаще всего именовали по месту их происхождения, то есть правильно будет: "Царица из Бунди".

В кастовой иерархии раджпуты составляли особый слой всего на одну ступень ниже брахманов. К раджпутам принадлежали родоначальники многих династий правителей средневековых индийских государств, знать и значительная часть армий. Отечественные исследователи чаще всего рассматривают раджпутов как военное сословие.

Однако однозначного ответа на вопрос "кто такие раджпуты" не существует. Причина в том, что в раджпутском обществе сложнейшим образом переплелись генеалогические, этнические, кастовые, социально-статусные и сословные компоненты. Когда раджпутов называют кастовой общностью, то либо говорят об одной большой касте, либо о группе каст, состоящей из родо-племенных группировок, либо описывают их как кастово-структурированную родо-племенную общность.

Следует отметить, что у исследователей нет единства мнений по вопросу о типологической тождественности и генетической преемственности варны и касты. Есть такое образное сравнение: каста — это клетки организма, а варны — скелет индусского общества. Главной профессиональной обязанностью сначала для варны кшатриев, а потом для группы кшатрийских, или раджпутских, каст стало военное дело. Поэтому иногда раджпутов называют "кшатриями наших дней". Отсюда и сравнение их с европейскими рыцарями или японскими самураями.

С последними, у которых есть своеобразный рыцарский кодекс "бусидо" — "путь воина", раджпутов роднит их "раджпути" — ритуализированный путь воина в индуизме. Здесь много символики, роднящей раджпутов и с рыцарями Запада, ис богатырями и витязями Руси. Вспомните, как перед битвой русские солдаты надевали чистые белые рубахи. Полистайте хоть страницы "Войны и мира" Толстого.

Раджпуты надевали особый головной убор — корону мор ("павлин"), украшенный драгоценными каменьями тюрбан. Они надевали ее лишь дважды в жизни — во время свадьбы и в последнем бою, когда все женщины клана полегли в жертвенном огне джаухара. В этом случае надевание короны символизировало обручение павших воинов с небесными девами Апсарами. Не правда ли, весьма напоминает германо-скандинавскую Валгаллу и дев-воительниц Валькирий?

Главное занятие раджпута — военное дело. Недостойно ему заниматься земледелием, торговлей и даже чрезмерно увлекаться религией. Главное оружие воинов — меч и не стоит ему прикасаться к плугу. Вспомните, у верного рыцаря Роланда меч имел даже собственное имя — Дюрандаль. Самураи не менее трепетно относились к этому оружию. "Дедовщина" в раджпутской армии сводилась лишь к родственным отношениям и связям между представителями разных кланов. Служили все мужчины поголовно. У раджпутов полагалось делом чести не подчиняться никому, кроме старших в своем клане.

Раджпуты ненавидели зависть, чрезмерные чувственные удовольствия и предательство друзей. При этом они не брезговали употреблять алкогольные напитки, охотиться и есть мясо (козлятину, баранину и кур). Это было позволено по индуистскому закону. Защита женщин состояла не только в спасении прелестниц от грубого насилия и алчных грабителей. Представительницам прекрасного пола обеспечивалась жизнь для выполнения своего основного предназначения в качестве супруги и матери.

Страдания женщин от нарушения правильной жизни означают, что раджпут не выполнил свое предназначение. В случае гибели всех мужчин клана, женщины выступали как воительницы и защитницы своих детей. Супруга не только устраивала быт мужа и обеспечивала ему тыл — жена, прежде всего, укрепляла дхарму мужа, его раджпути. В понятие женской чести у раджпутов не входила супружеская верность жены — это даже не обсуждалось! Нет жены без верности. Нет понятия "неверной" жены, потому что это уже и не жена, и не человек даже.

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Сати - "верная жена" в буквальном переводе восходит на погребальный костер мужа. Поэтому каждый уважающий себя воин-герой посылал свою голову жене, чтобы она смогла стать сати. Было принято держать голову (или хотя бы тюрбан) убиенного супруга на коленях сжигаемой живьем женщины. В 1743 г. на погребальный костер меварского махараны Саваи Джай Сингха взошли три его жены и несколько наложниц.

Раджпутам было не понять не только супружескую измену, но и любое сожительство без брака. Полноценное существование они обретали лишь в браке, когда соединяются мужское и женское начало. По авторитетному мнению Е. Н. Успенской: "Вся жизнь раджпута воспринимается в их культуре как существование на грани жизни и смерти, и женщина своей сакральной силой может удержать воина на этой стороне, а может вытолкнуть его за грань. Отсюда та повышенная ответственность, которую проявляют раджпутские женщины буквально к каждому своему поступку и слову, и к невысказанному слову — мысли. Отсюда то благочестие жизни, к которому они во всем стремятся, к самопожертвованию".