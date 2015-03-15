16 марта: такое недавнее рабство, запрет псевдонаук и референдум в Крыму

0:43 Your browser does not support the audio element. Общество День в истории Март

16 марта

День национального траура курдов

День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД России

Православный календарь

День памяти протоиерея Петра Турчанинова, автора духовных песнопений и превосходных переложений древних греческих напевов в правильный гармонический ряд (умер в 1856 году).

Народные традиции

Производится закладка клубней картофеля на проращивание.

Именинники: Василиск и Зинон.

События

16 марта 37 года власть в Риме после смерти Тиберия перешла к сыну Германика Гаю Юлию Цезарю Калигуле.

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16 марта 1521 года португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин. Спустя полтора месяца он будет убит во время стычки с местными жителями.

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16 марта 1926 года американский конструктор Роберт Годдард провел успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.

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16 марта 1930 года — премьера комедии В. В. Маяковского "Баня" в постановке В. Э. Мейерхольда.

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16 марта 1936 года с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковушка - выносливая, прочная и неприхотливая — народная любимица, знаменитая "Эмка", воспетая Константином Симоновым, лимузин марки "М-1". "М" — означало Молотов, но в народе все же больше прижилось название "эмка".

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16 марта 1956 года 23-летний Жак Ширак женился на Бернадетт Курсель.

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Смотрите фоторепортаж: Женщины французских… президентов

16 марта 1967 года на экраны Франции вышел фильм Андре Юнебеля "Фантомас против Скотленд-Ярда" с Жаном Маре, Луи де Фюнесом и Милен Демонжо в главных ролях. Дальнейшего продолжения не последовало, и мы так и не узнали, кто скрывался под зловещей маской.

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16 марта 1968 года произошла трагедия во вьетнамской деревне Май Лай. Американские солдаты убили более 500 невооруженных крестьян. Большинство из них — женщины, старики и дети.

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16 марта 1978 года террористами из "Красных бригад" похищен бывший премьер-министр Италии Альдо Моро.

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16 марта 1995 года в штате Миссисипи ратифицирована 13 поправка к Конституции США — официально запрещено рабство. Уж лучше поздно, чем никогда.

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16 марта 1995 года первый американский астронавт — Норман Тагард — приступил к работе на борту орбитальной станции "Мир".

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16 марта 1999 года президиум Российской академии наук постановлением N58-A принял обращение "Не проходите мимо!" к научным работникам, профессорам и преподавателям вузов, учителям школ и техникумов, работникам СМИ и всем членам интеллектуального сообщества.

В нем говорилось: "В настоящее время в нашей стране широко и беспрепятственно распространяются и пропагандируются псевдонаука и паранормальные верования: астрология, шаманство, оккультизм и т. д. Продолжаются попытки осуществлять за счет государственных средств различные бессмысленные проекты вроде создания торсионных генераторов. Население России оболванивается теле- и радиопрограммами, статьями и книгами откровенно антинаучного содержания. В отечественных государственных и частных СМИ не прекращается шабаш колдунов, магов, прорицателей и пророков. Псевдонаука стремится проникнуть во все слои общества, все его институты, включая Российскую академию наук. Эти иррациональные и в основе своей аморальные тенденции, бесспорно, представляют собой серьезную угрозу для нормального духовного развития нации…

Президиум РАН призывает вас активно реагировать на появление псевдонаучных и невежественных публикаций как в средствах массовой информации, так и в специальных изданиях, противодействовать осуществлению шарлатанских проектов, разоблачать деятельность всевозможных паранормальных и антинаучных "академий", всемирно пропагандировать достоинства научного знания, рациональное отношение к действительности.

Мы призываем руководителей радио- и телевизионных компаний, газет и журналов, авторов и редакторов программ и публикаций не создавать и не распространять псевдонаучные и невежественные программы и публикации и помнить об ответственности СМИ за духовное и нравственное воспитание нации…"

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16 марта 2002 года Лайза Миннелли вышла замуж за Дэвида Геста. Это была ее четвертая свадебная церемония.

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16 марта 2014 года — церемония закрытия XI Паралимпийских зимних игр (Сочи).

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16 марта 2014 года в Крыму прошел референдум по вопросу автономии.

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Дни рождения

16 марта 1884 года родился Александр Беляев, знаменитый российский-советский писатель-фантаст.

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16 марта 1927 года родился Владимир Комаров. В 1964 году на корабле "Восход" он впервые в мире возглавил космический экипаж из трех человек. Увы, он же стал и первым советским космонавтом, погибшим в полете. Это произошло в 1967 году при приземлении космического корабля "Союз".

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16 марта 1935 года родился Сергей Юрский, легендарный актер театр и кино. "Золотой теленок", "Место встречи изменить нельзя", "Любовь и голуби" — перечислять роли этого замечательного артиста можно бесконечно.

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16 марта 1962 года родился Гор (Грегор) Вербински (Gore (Gregor) Verbinski) (1962), американский кинорежиссер ("Мышиная охота", "Пираты Карибского моря" — три первых фильма, "Одинокий рейнджер").

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Страшный Восторг Гора Вербински

Скорбные даты

Согласно европейским хроникам, именно 16 марта 37 года нашей эры скончался Юлий Цезарь Август Тиберий, второй римский император.

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16 марта 1919 года умер Яков Михайлович Свердлов (3.6.1885 — 1919), большевик, первый председатель ВЦИК (если не брать во внимание краткое пребывание на этом посту Л. Б. Каменева).

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16 марта 1925 года скончался Август Вассерман (August Paul von Wassermann) (21.2.1866 — 1925), немецкий бактериолог и иммунолог. Разработал метод диагностики сифилиса.

16 марта 1937 года умер (Джозеф) Остин Чемберлен (Joseph Austen Chamberlain) (16.10.1863 — 1937), английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года (совместно с Чарльзом Дауэсом).

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16 марта 1940 года скончалась Сельма Лагерлёф (Selma Ottilia Lovisa Lagerlof, Lagerloef) (20.11.1858 — 1940), шведская писательница, лауреат Нобелевской премии 1909 года, которая была вручена ей "как дань высокому идеализму, яркому воображению и духовному проникновению, которые отличают все ее произведения".

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