Чупакабра не хочет быть городской легендой

Автор книг о монстрах и паранормальных явлениях Бенджамин Рэдфорд полагает, что опроверг существование таинственной чупакабры. Он разыскал первую свидетельницу, описавшую таинственного хищника, и убедил ее в том, что она могла выдумать этого вампира, находясь под впечатлением знаменитого в середине 90-х годов научно-фантастического триллера "Виды" (Species). Однако мэр того самого городка, где впервые видели чупакабру заявляет, что монстра видела не только Мадлен, а сотни других свидетелей и что читать новую книгу он не будет.

Чупакабра — городская легенда?

Редактор научного журнала Skeptical Inquirer Бенджамин Рэдфорд опубликовал в США книгу под названием "В поисках Чупакабры: Реальный вампир, научная фантастика и фольклор" (Tracking the Chupacabra: The Vampire Beast in Fact, Fiction and Folklore), в которой утверждает, что чупакабра — это не более чем городская легенда, которая получила широкое распространение благодаря интернету.

Бредфорд утверждает, что некая Мадлен Толентино из местечка Канованас, в Пуэтро-Рико, в один прекрасный день 1995 года, находясь под впечатлением научно-фантастического фильма "Виды", увидела некое существо, которое потом назвали чупакабра. После того как она поведала об этом в местной газете, в марте 1996 года она была приглашена на телевизионное "Шоу Кристины" канала Univisión, который транслирует передачи на испанском языке на США и страны Латинской Америки. После этого свидетельства о таинственном вампире стали появляться по всему континенту, от Аргентины до южных штатов США.

Толентино описала монстра ростом от 1,2 до 1,5 метра с красными "инопланетными глазами", длинными когтями и шипами на спине.

"Она описала его очень подробно, от количества пальцев на лапах до гениталий", — пишет Рэдфорд.

И этот портрет удивительным образом совпадает с внешним видом одного из монстров из упомянутого фильма.

"Это описание попало в интернет, который тогда набирал силу и сработал как проводник", — считает Рэдфорд, которого цитирует Livescience. com.

Рэдфорд посвятил исследованию мифа о Чупакабре несколько лет. Он ездил в Пуэрто-Рико и Никарагуа для беседы со свидетелями, встречался с Мадлен Толентино, и она сказала, что за две недели до события посмотрела фильм Species, который ей очень понравился. Рэдфорд имеющий степень в области психологии, утверждает, что женщина бессознательно включила в описание элементы чудовища из этого триллера. "Дело в том, что мифы очень живучи, потому что люди хотят в них верить. К тому же есть что-то утешительное в том, что вампир не нападает на людей", — считает исследователь.

Опровержение гипотезы о мифе чупакабра

Хосе "Чемо" Сото, мэр Канованаса, один из организаторов экспедиций в поисках таинственного животного, отвергает гипотезу Рэдфорду и утверждает, что Мадлен застала чупакабру в своем доме после того, как она убила ее попугая, пишет Primeira Hora. При свете можно разглядеть все подробности. Однако уже два или три года Чемо ничего о ней не знает.

"Может быть, Мадлен что-то и напутала, но есть другие свидетели, такие как пастор и полицейский, который даже выстрелил в нее, когда она убила его собаку. Чупакабра существует", — настаивает мэр, который заявил, что не будет читать новую книгу Рэдфрда.

Скептики, отрицающие существование чупакабры полагают, что до сих отсутствуют доказательства в виде анализа ДНК животного. Все те анализы, которые были проведены показывают, что это не новый вид, а облысевшие койоты или еноты, страдавшие чесоткой. Кроме того, по их мнению, для сохранения популяции необходима пара сотен существ для того, чтобы поддержать существование вида.

"Если каждый из монстров обладал ростом 1,5 метра и весил приблизительно 45 килограммов, то на таком небольшом и густонаселенном острове, как Пуэрто-Рико, не возникло бы дефицита подтвержденных наблюдений или находок органических останков", — говорит Рэдфорд.

Странное создание наблюдали впервые в Пуэрто-Рико, в двух муниципалитетах Орковис и Моровис. Убитые домашние животные имели характерные раны на шее, в виде небольшого отверстия, как будто у них сосали кровь. Так как в основном это были козы, то хищник был назван chupacabras ("сосущий коз"). Этот зверь всегда атаковал в темное время суток, бесшумно, и трупы животных были обескровлены. Мадлен назвала его "кенгуру", позже другие очевидцы говорили о "кролике", "собаке" или "обезьяне" и даже гигантских "летучих мышах". В 1995–1996 годах в Пуэрто-Рико было организовано около 200 экспедиций с целью поимки чупакабры, но безрезультатно.

Разные версии от сторонников существования чупакабры

Сторонники существования создания выдвигают разные версии. Уфологи заявляют, что это пришельцы-негуманоиды или их домашние животные, которые сбежали с инопланетного корабля (так называемые аномальные биологические объекты). Другие утверждают, что это результат генетических мутаций какого-то животного, поскольку южные пустынные районы США и остров Пуэрто Рико являются полигоном для испытания секретного оружия радиоактивного действия США.

Одной из неопровержимых "улик", подтверждающих существование вампира, являются таинственные трупы домашних животных, которые продолжают находить повсеместно. Так, на прошлой неделе, по крайней мере, 19 овец были найдены мертвыми в Аргентине в местечке под названием Лас Компрас близ Кордобы. Соседка фермера, у которого убили овец, рассказывает, что видела, как ее собаки бежали за странной "окрашенной собакой". Однако сам фермер утверждает, что это была не собака, поскольку раны на шее овец не характерны для укуса этих животных. Местные жители в один голос говорят, что это вернулась та самая чупакабра, которая терроризировала окрестность несколько лет назад, пишет El mundo de Cordoba.