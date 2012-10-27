Поздняя любовь Натальи Гончаровой: история любви Натальи Гончаровой-Пушкиной и Петра Ланского

9:08 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Вдова Пушкина Наталья Николаевна вторично вышла замуж спустя семь лет после гибели поэта. Это было дольше, чем продолжалось ее первое замужество: вместе с Александром Сергеевичем они прожили пять лет, 11 месяцев и восемь дней. Ей было 24 года, когда прозвучал роковой выстрел на Черной речке. Поздней любовью Натальи Николаевны стал Петр Ланской.

Фото: wikipedia.org by Александр Брюлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Наталья Пушкина, портрет кисти Александра Брюлова

С конца XVIII века в составе обширных владений рода Ланских были земли под Петербургом, по ним была названа Ланская дорога (позже шоссе), ведущая в предместье Ланское, мост через Черную речку, соединяющий Старую и Новую Деревни. Вблизи Ланского шоссе за Черной речкой произошла дуэль Пушкина с Дантесом.

Род Ланских (в древности — Лонских) — польского происхождения. Франциск Ланской приехал в Россию в середине XVI века, а в 1585 году его внук Петр Дмитриевич первым в семье был пожалован за службу землей. Вопреки свидетельству старшей дочери Натальи Николаевны от второго брака, Александры Петровны Ланской, в замужестве Араповой (еще одна прелюбопытная перекличка: Пушкин называл себя "арапом"), ее отец не был причастен к дуэльной истории между Пушкиным и Дантесом, с которым Ланской был однополчанином. Пересказывать выдумку не имеет смысла. Ротмистр Кавалергардского полка Ланской с 19 октября 1836 года по 19 февраля 1837-го находился далеко от столицы, будучи командирован в Черниговскую и Могилевскую губернии "для наблюдения при наборе рекрут".

Напомним, что дуэль на Черной речке произошла 27 января (8 февраля) 1837 г. Петр Петрович Ланской был ровесником Пушкина, всего на несколько месяцев старше поэта. К моменту его знакомства с Натальей Николаевной ему было почти 45 лет и он еще не был женат. Мы не знаем имени женщины, в которую был влюблен Ланской, но его дочь (уже упоминавшаяся Арапова) писала, что ей он "посвятил лучшие годы молодости". Исследователи творчества Пушкина полагают, что ею была Идалия Полетика, кузина Натальи Николаевны и в то время ее подруга. Петр Ланской пережил любовную трагедию, когда она его оставила. Сохнувший по Идалии Петр был отвергнут, красавица предпочла ему не любившего ее Дантеса. И снова пушкинское: "Чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей".

Впрочем, эта фраза заимствована с родины француза-дуэлянта. Автор бессмертных афоризмов Ларошфуко (La Rochefoucauld) еще в XVII столетии прозой написал: "Нет вернее средства разжечь в другом страсть, чем самому хранить холод". В оригинале: N'aimer guère en amour est un moyen assuré pour être aimé.

Генерал-майор (с 10 октября 1843 г.) Ланской, числившийся в Кавалергардском полку и состоявший в свите Его Величества, взял длительный отпуск и, по предписанию врачей, отправился в Баден-Баден.Петербургская знать поправляла на этом немецком курорте расшатанную нервную систему. В Германии Ланской познакомился с братом Натальи Николаевны, Иваном Николаевичем Гончаровым и его первой женой Марией Ивановной, также лечившихся на водах. В Петербург Ланской возвращался раньше них и его попросили передать посылку и письмо для Пушкиной. Так кавалергард получил приглашение бывать у нее в доме. Ланской влюбился, но Пушкина не сдавалась.

Помог случай. Весной 1844 года Наталья Николаевна и супруги Вяземские собрались на воды в Гельсингфорс. За два дня до отъезда Пушкина резко поднялась с кушетки, на которой лежала с книгой, и подвернула ногу, вывихнув щиколотку. Петр Петрович посещал ее почти ежедневно. Навестил больную и император Николай Павлович. Через шесть недель, 9 мая 1844 года, Ланской неожиданно для себя был назначен командиром лейб-гвардии Конного полка, шефом которого был Николай Первый. Вадим Старк в биографии Натальи Гончаровой пишет: "Хотя Ланской и принадлежал к старой дворянской семье, однако отсутствие достаточного состояния удерживало его от предложения руки Наталье Николаевне. Он мог рассчитывать на получение бригады, в лучшем случае дивизии в провинции, что, конечно, решило бы его материальные проблемы; но тогда пришлось бы увезти Наталью Николаевну с семьей из столицы, нарушив тем самым все ее планы относительно образования детей.

Можно было бы, конечно, всех детей (всего четверо — ред.) Пушкина отдать в казенные заведения, но мать не хотела с ними расставаться. Назначение Ланского командиром Конной гвардии обеспечивало его состояние и дальнейшую карьеру". При этом вдова Пушкина лишалась назначенной Николаем I пенсии в пять тысяч рублей, выплачивавшейся ей до второго замужества. Про шесть недель и визит царя сказано в дневнике язвительного барона Модеста Корфа, лицейского товарища Пушкина, сравнившего вдову поэта с императрицей Марией Луизой, которая, как он пишет, "осквернила ложе Наполеона браком своим с Неем".

И далее: "Пушкина принадлежит к числу тех привилегированных молодых женщин, которых государь удостаивает иногда своим посещением. Недель шесть тому назад он тоже был у нее, и вследствие этого визита или просто случайно, только Ланской вслед за этим назначается командиром Конногвардейского полка, что, по крайней мере временно, обеспечивает их существование…". Прочие судили более приземленно: "муж — генерал, а не какой-то там Пушкин, человек без имени и положения".

Наталья Николаевна исполнила волю умирающего мужа и вышла не через два, а спустя семь лет после его кончины. Судачили, что сам император Николай выражал желание стать посаженным отцом невесты, чтобы благословить ее на новую жизнь. Тем не менее, венчание, состоявшееся 16 июля 1844 года, прошло скромно.

Отмечен один забавный эпизод. Юный камер-паж граф Николай Алексеевич Орлов, чтобы увидеть свадебную процессию, забрался на колокольню стрельнинской церкви и в самый торжественный момент задел большой колокол и не мог его остановить. Покаявшись перед молодыми, Орлов на долгие годы оставался другом семьи Ланских.

День венчания был выбран не случайно. Оно состоялось в канун празднования святогорской иконы Божьей Матери Одигитрии (17 июля), которой посвящен придел Успенского Святогорского монастыря, где стоял гроб с телом Пушкина в ночь с 5 на 6 февраля 1837 года. Медовый месяц Ланских прошел на казенной даче командира Конногвардейского полка в Стрельне. В конце года семья неожиданно пополнилась сразу тремя детьми. 20 ноября скончался младший брат Петра Петровича Александр. Его жена умерла еще раньше. Заботу о круглых сиротах взяла на себя Наталья Николаевна. В семье, где еще не было своих общих детей — они родятся позднее — насчитывалось семеро ребятишек.

Что можно сказать о любви двух зрелых людей, обремененных детьми? Вот строки из письма Натальи Николаевне мужу, которые она написала летом 1849 года: "Ко мне у тебя чувство, которое соответствует нашим летам; сохраняя оттенок любви, оно, однако, не является страстью, и именно поэтому это чувство более прочно, и мы закончим наши дни так, что эта связь не ослабнет".

Наталья Николаевна Гончарова-Пушкина-Ланская скончалась на 52-м году жизни от крупозного воспаления легких в 9 часов 30 минут вечера 26 ноября 1863 года. Петр Петрович Ланской пережил жену на 14 лет. Супруги покоятся вместе на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге. Надгробие Натальи Николаевны от могилы Пушкина в Успенском Святогорском монастыре отделяют 400 километров. В памяти потомков они навсегда вместе.

Уточнения

Пётр Петро́вич Ланско́й ( 13 (24) марта 1799 — 6 (18) мая 1877) — русский дворянин, генерал от кавалерии, с 1844 года был женат на Наталье Николаевне Гончаровой, вдове А. С. Пушкина. Брат генералов Сергея и Павла Ланских.



Ната́лья Никола́евна Гончаро́ва в первом браке Пу́шкина, во втором — Ланска́я ( 27 августа [8 сентября] 1812, поместье Кариан, Тамбовская губерния — 26 ноября [8 декабря] 1863, Санкт-Петербург) — супруга Александра Сергеевича Пушкина.

