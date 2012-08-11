Ундина и цесаревич: история любви цесаревича Константина Павловича и Жанетты Грудзинской

11:15 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Константин Павлович, старший сын императора Павла I, отрекся от престола ради неравного брака с Жанеттой Грудзинской. Юная полячка покорила цесаревича своими танцами, русаличьей внешностью и удивительным для окружающих равнодушием к роскоши.

Фото: commons.wikimedia.org by Игорь Гордеев, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фасадный пруд: Павловский парк, долина р. Славянки, ниже западного фасада дворца, Павловск, Пушкинский район, Санкт-Петербург

Даже в советское время, когда восстание декабристов и особенно подвиг их жен были излюбленной темой отечественных историков, и многие знали, что поводом для мятежа послужил отказ наследника российского престола Константина Павловича от короны, мало кто обсуждал причину поступка несостоявшегося императора Константина I. Провозглашенный, но так и несостоявшийся российский император Константин Павлович боялся быть задушенным, как его отец, и к тому же не хотел и не мог руководить государством. Но в качестве причины отказа от престола предпочел назвать свой морганатический брак с польской графиней Грудзинской. Хотя Положение об императорской фамилии не лишало Константина Павловича прав на трон; оно лишь создавало препятствия наследованию престола детьми монарха от неравного брака.

Но обо всем по порядку. Вспоминая эту историю, отметим, что летом великий князь Константин по большей части жил в Стрельне, подаренной ему некогда отцом, и рьяно занимался военными экзерцициями с расположенными вокруг Стрельны полками. Местное население волком выло от дикой пушечной пальбы, которую по приказу цесаревича Константина открывали с одиннадцати до двенадцати часов ночи.

Страстью Константина была военная служба. К гражданским делам он не стремился по причине отсутствия всякой склонности к ним. И все-таки как брату российского императора ему придется заняться нелюбимым делом: третьего мая 1815 года большая часть Великого герцогства Варшавского была присоединена "на вечные времена" к Российской империи в качестве Царства Польского. Константин Павлович, оставаясь генерал-инспектором кавалерии, стал главнокомандующим польского войска, превратившись в своего рода вице-короля Польши. Хотя в действительности всеми делами вершили первый наместник Царства Польского князь Иосиф Зайончек (Józef Zajączek) и граф Николай Николаевич Новосильцев (фаворит русского царя).

После окончания наполеоновских войн в Варшаву вновь устремились крупные магнаты и мелкие шляхтичи, паны-легионеры, служившие у Бонапарта, но испросившие прощение у царя Александра. Былой блеск вновь вернулся в столицу Польши. На одном из балов Константин Павлович обратил внимание на грациозно танцевавшую девушку, которой была Жанетта Грудзинская. С отличной фигуркой, небольшого роста панночка, по словам современников, напоминала нимфу, которая скользила по земле, ее не касаясь. Светские остряки полушутя-полусерьезно говорили, что, танцуя гавот, юная графиня проскользнула в сердце Константина.

Служивший в то время в Варшаве князь Петр Андреевич Вяземский так описал 20-летнюю барышню: "Она не была красавицей, но была красивее всякой красавицы. Белокурые, струистые и густые кудри ее, голубые выразительные глаза, улыбка умная и приветливая, голос мягкий, звучный, стан гибкий и какая-то облекающая ее нравственная свежесть и чистота. Она была Ундина. Все соединилось в ней и придавало ей совершенно отдельную и привлекающую внимание физиономию в кругу подруг и сверстниц ее".

Великий князь стал постоянным гостем в доме матери Жанетты Грудзинской — госпожи Брониц, жившей в Варшаве с тремя дочерьми от первого брака (собственно с Жанеттой, Жозефиной и Антуанеттой). Их отец, небогатый помещик Антоний Грудзинский (Antoni Grudziński), не принадлежал к знаменитым и родовитым польским магнатам. Графский титул был пожалован фамилии Грудзинских в 1786 году прусским королем — лет за пять до появления на свет Жанетты (Иоанны) Антоновны Грудзинской (Joanna Grudzińska). Родовые поместья семьи находились в Познанском воеводстве, отошедшем после первого раздела Польши к Пруссии.

Отец будущей метрессы наследника российского престола учился в Берлине и в военной академии в Штутгарте, потом служил в армии Наполеона; выйдя в отставку, он поселился в своем родовом поместье. Грудзинский женился на известной в свое время красавице 17-летней Марианне Дерповской. Причиной семейных несчастий Грудзинского стал литовский граф Брониц. Из-за ревности Антония супруги сначала разъехались, а потом разошлись. Пани Грудзинская уехала в Варшаву, отдав дочерей на воспитание в лучший в городе пансион французской эмигрантки Воше, а сама вышла замуж за сердцееда графа Броница.

Вскоре супруги спустили большую часть состояния новоявленной графини Брониц, поскольку у графа такового давно уже не было. С приходом в Польшу в 1806 году французских войск графа назначили гофмаршалом. В этой должности он принимал в королевском замке свиту Наполеона и впоследствии настолько отличился своим умением устраивать с большим вкусом разного рода увеселения, что уже при создании Варшавского герцогства остался на своейдолжности. Правда, бережливомусаксонскомукоролюнеоченьнравиласьрасточительностьгофмаршалаБроница.

В пансионе мадам Воше, под руководством умного и высокообразованного педагога аббата Малерба, юная Жанетта получила твердые религиозные убеждения, но без ханжества и фанатизма. Свое образование девушка завершила в Париже, где ее наставницей оказалась не менее талантливая воспитательница мисс Коллинз. В конце 1815 года Жанетта вернулась в Варшаву, где и состоялось ее знакомство с Константином Павловичем. Окружающие быстро смекнули, что сын русского царя неровно дышит к юной особе, чей такт и осмотрительность не давали пищи злоязычным варшавским кумушкам.

"Она, — писала в своих мемуарах о взаимоотношениях Жанетты с Константином графиня А. Потоцкая, — оставалась простой, скромной, сдержанной, принимая только его любовь и пренебрегая всем остальным; на ней никогда не видели ни украшений, ни драгоценностей больше, чем на ее сестрах". Свидетельство тем более ценное, что графиня Потоцкая в своих воспоминаниях весьма язвительно отзывалась о поведении и уме матери Жанетты.

Константин Павлович был женат на Анне Федоровне, до замужества принцесса Юлианна-Генриетта-Ульрика Саксен-Кобург-Заальфельдская (Juliane Henriette Ulrike von Sachsen-Coburg-Saalfeld), которая предпринимала попытки развестись с нелюбимым супругом еще в 1803 году, то есть задолго до знакомства Константина с Грудзинской. Против развода резко выступила императрица Мария Федоровна. Во время пребывания русских войск во Франции в 1814 году император Александр I пожелал примирения супругов, но Анна Федоровна решительно от этого отказалась. Наконец, в марте 1820 года последовало решение Синода о разводе великого князя.

12 (24) мая 1820 года без всякой торжественной помпы, почти тайно, Константин Павлович сочетался браком с графиней Жанеттой Грудзинской. Сначала они повенчались по православному обряду в церкви Королевского замка, а затем по ритуалу римско-католической церкви в часовне (по-польски каплица — kaplica) этого же дворца. На церемонии присутствовали только четыре свидетеля; даже служащие великого князя узнали о событии лишь на следующий день. Однако варшавяне прослышали о бракосочетании гораздо раньше и поджидали молодых на обратном пути к Бельведерскому дворцу — резиденции великого князя Константина Павловича.

В июне 1820 года император Александр издал указ, согласно которому "возлюбленному брату нашему великому князю Константину Павловичу" в Мазовецком воеводстве было пожаловано огромное имение Лович, состоящее из нескольких десятков деревень и фольварков. Другим императорским указом супруга цесаревича была возведена в княжеское достоинство Царства Польского под именем княгини Лович. Титул великой княгини давался только принцессам по крови.

Первое время молодожены буквально светились счастьем, но вскоре между ними словно черная кошка пробежала. Как потом выяснилось, "черной кошкой" оказалась бывшая любовница цесаревича Жозефина Фридрихс. Константин навязал законной супруге общество своей многолетней пассии, имевшей от Константина Павловича внебрачного сына — Павла Константиновича Александрова (мальчик получил фамилию по крестному отцу Александру I). У Жанетты с Константином общих детей не было.

Когда прибывший с визитом в Варшаву император Александр разобрался в причинах разлада между супругами, то он немедленно, несмотря на возражения Константина, ссылавшегося на польскую конституцию, распорядился выслать Жозефину. Отпущенные супругам годы они провели в полном согласии друг с другом. После повторной женитьбы характер Константина Павловича начал заметно меняться в лучшую сторону. В молодой жене цесаревич видел залог своего домашнего счастья. В письмах к своему воспитателю Лагарпу великий князь писал: "Я счастлив в своем семейном быту, наслаждаясь глубоким спокойствием, благодаря жене". Жанетта, будучи супругой великого князя, всегда вела себя достойно. Так, польские "патриоты" напрасно надеялись на протекцию своей соотечественницы: княгиня Лович деликатно дала понять ищущим протекции интриганам, что не вмешивается в дела мужа.

Находясь в Витебске, Константин Павлович заразился холерой и скончался в восьмом часу вечера 15 июня 1831 года. При положении его тела в гроб Жанетта обрезала свои роскошные локоны и положила их под голову усопшего. Смерть любимого человека сломила эту красивую и умную женщину: она сгорела буквально за несколько месяцев. Княгиня Лович преставилась 17 (29) ноября 1831 года.

Уточнения

Графиня Жанетта Антоновна Грудзинская (пол. Joanna Grudzińska; 17 [29] сентября 1791, Познань — 17 [29] ноября 1831, Царское Село) — вторая (морганатическая) жена наследника российского престола Константина Павловича, после вступления в брак получившая титул Её Светлость княгиня Лович.



Великий князь Константи́н Па́влович ( 27 апреля (8 мая) 1779, Царское Село — 15 (27) июня 1831, Витебск) — российский цесаревич, второй сын Павла I и Марии Фёдоровны, считавшийся наследником русского престола после Александра Павловича.

