Час любви: личные истории в прямом эфире

8:17 Your browser does not support the audio element. Общество Семья Истории любви

Любовь может витать не только в воздухе, но и в радиоэфире. В этом убеждены две женщины — ведущие популярной передачи "Час любви" на одной из пекинских радиостанций. Китаянка Лю Жия и уроженка Великобритании Дебби Мейсон утверждают, что программа, которую они фактически создали сами, помогает не только запутавшимся в своих чувствах слушателях, но и им самим.

Фото: pxhere.com by rafabendo, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Микрофон

Начнем с того, что "Час любви" — это первая радиопередача, которая проводится в прямом эфире на двух языках — китайском и английском. Ведущие провоцируют своих невидимых собеседников на откровенность, что для многих жителей КНР непривычно, ведь в этой стране не принято делиться интимными переживаниями с посторонними людьми и даже посещать психоаналитиков. "Мы заняли очень необычную и, как оказалось, востребованную нишу, — объясняет 39-летняя Дебби. — В современном Китае существует масса тем, на которые просто не принято говорить. Люди живут в невероятной тесноте, но при этом не могут поделиться друг с другом своими мыслями и чувствами".

Еще одна немаловажная проблема — это обилие смешанных браков, семейных союзов между китайцами и европейцами. "Мы, ведущие, стараемся сохранять межнациональный паритет, и нам это удается, потому что нас двое, и мы представляем разные культуры на территории Китая", — говорит 30-летняя Лю.

Дебби и Лю ежедневно приходится выслушивать поток жалоб со стороны радиослушателей. "Истории самые разные, но мы уже выработали для себя определенную классификацию, — рассказывает Дебби. — На первом месте, конечно, разбитые сердца и любовные драмы, включая разводы по инициативе одного из супругов. На втором — проблемы, связанные с интернет-знакомствами. Такие онлайн-сервисы только набирают популярность в Китае, и многие сталкиваются с непривычными ситуациями, в которых им трудно разобраться самостоятельно. На третьем месте у нас неприятные ситуации, возникающие по вине надоедливых родственников со стороны мужа или жены. Хотя принято считать, что в современном обществе связь между поколениями практически утрачена, на самом деле большинство замужних женщин страдает от притеснений свекрови, а женатые мужчины терпеть не могут тещу".

Люди, которые дозваниваются в "Час любви", могут даже не представляться: таково условие передачи — полная анонимность. "Нам не хотелось бы, чтобы у кого-то из слушателей после беседы с нами, которую слышит вся страна, возникли проблемы, — уверяет Лю. — Для большинства людей делиться своими переживаниями в прямом эфире — это важный шаг, требующий решительности и смелости. Далеко не все наши сограждане пока настолько раскованны, что могут позвонить на радио и как на духу выплеснуть все накопившиеся эмоции. Поэтому мы стараемся очень деликатно обращаться с теми, кто все-таки решился".

По словам обеих ведущих, в настоящее время почти 90 процентов их аудитории, судя по звонящим в студию, составляют китайцы, хотя программа ведется и на английском языке. "Нам кажется, что большинство тех, кто нам дозвонился и поделился своими проблемами, в итоге остаются довольными теми советами, которые мы им даем, — утверждает Лю. — Мы с Дебби прекрасно дополняем друг друга: поскольку она старше, то более цинична и критически настроена, а я в силу возраста еще верю в романтику и любовь с первого взгляда, а зачастую, слушая чью-нибудь жалостливую историю, пускаю слезу".

Больше всего в "Часе любви" им обеим нравится разнообразие и эффект неожиданности: принимая звонок от очередного страдальца, они никогда не знают, с чем им сейчас придется столкнуться. "С одной стороны, это делает нашу работу невероятно интересной. В конце концов трудно найти в мире что-то более увлекательное, чем истории конкретных людей. Но с другой стороны, иногда приходится нелегко, ведь мы обязаны моментально ориентироваться, схватывать суть проблемы на лету и искать решение, которое нужно четко и понятно сформулировать", — объясняет Дебби.

Стоит сказать, что эта передача для них с Лю — не только увлекательное занятие, но и своего рода психотерапия. Обе женщины в прошлом пережили немало любовных перипетий, что причинило им много страданий, но и дало необходимый для общения со слушателями опыт. Лю два года была замужем за мужчиной, в которого влюбилась еще в школе и очень долго завоевывала. Когда наконец это произошло, девушка поняла, что желание "захотмутать" свою первую любовь было сильнее, чем сама эта любовь. В итоге они с мужем предприняли несколько бесплодных попыток спасти скоропалительно заключенный брак, но не преуспели в этом и расстались. Теперь Лю боится затевать серьезные отношения с мужчинами, потому что пока не чувствует себя способной разграничить свое желание не оставаться в одиночестве и чувства к конкретному человеку.

Дебби называет свою личную жизнь "полной катастрофой": она родила ребенка, не будучи замужем, потом много лет добивалась внимания мужчины, который был отцом ее дочери, и наконец уговорила его на ней жениться. Но брак, как и следовало ожидать, с самого начала дышал на ладан. В итоге женщина снова осталась матерью-одиночкой, переехала в Китай ради работы по контракту и там снова вышла замуж за местного жителя, однако он так и не смог стать ее дочке хорошим отцом и в конце концов ретировался. "Кому-то наверняка покажется, что я — последний человек, способный давать советы по части взаимоотношений, но я и впрямь научена горьким опытом и могу сориентироваться в любой ситуации", — утверждает Дебби.

Они считают свою программу не столько реальной помощью слушателям в их конкретных проблемах, сколько психологическим тренингом, помогающим людям раскрыть душу. По словам Лю, необходимость проводить много времени на работе и периодически повышать квалификацию, конкурируя со множеством коллег, — все это изолирует китайцев друг от друга и, несмотря на перенаселенность страны, ведет к одиночеству. Кроме того, местная культура проповедует скованность и сдержанность поведения даже наедине с предметом своей любви. Жителям республики бывает сложно найти общий язык друг с другом, что уж тут говорить о смешанных браках.

"Мы всегда советуем избегать крайностей, потому что в реальной жизни им не место, — объясняет Дебби. — Многим важно услышать от постороннего человека, что они не одиноки в своих терзаниях. Некоторые испытывают трудности из-за неспособности завести со своим спутником жизни откровенный разговор. Поэтому мы стараемся в первые минуты беседы со слушателем представить себе его как личность и затем понять, что является первоисточником проблемы".

Один из их "пациентов" — американец Ричард Адридж, который приехал в Пекин семь лет назад и уже четыре года состоит в гражданском браке с китаянкой. Он позвонил в "Час любви", чтобы пожаловаться на чрезмерную навязчивость со стороны родственников супруги, которые постоянно лезли в их отношения и учили его жить. Дебби и Лю помогли ему разобраться в своих чувствах и понять, что основным источником психологического напряжения являются не интервенции многочисленной родни, а переживания по поводу рождения первого ребенка. "До меня наконец дошло, что я принял за проблему самую очевидную трудность — культурный барьер. И забыл о том, что любой мужчина на моем месте переживал бы, даже живя на родине и будучи женатым на соотечественнице, — говорит Ричард. — Дебби посоветовала мне быть более терпимым и расслабиться, положившись на волю обстоятельств. А Лю вообще сказала, что у меня все прекрасно, и я сам нагнетаю обстановку".

Уточнения

Радиовеща́ние — передача звуковых сообщений при помощи радио неограниченному числу слушателей, одно из основных средств оперативной информации, массовой агитации и просвещения населения.



Кита́й (кит трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго, «центральное государство», «срединное государство», «срединная империя») — страна Восточной Азии. Китай относится к наиболее древним цивилизациям, которая вобрала в себя большое число государств и культур.

