Народная кара за бал Сатаны: вечеринку Ивлеевой настигла "русская отмена"

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Прогремевшая в СМИ вечеринка Ивлеевой собрала всех антивоенщиков и пацифистов российской эстрады.

Фото: Fables on Ainhoa

Теперь интернет наполнен покаянными роликами участников, но их ранние высказывания свидетельствуют совершенно о другом. В соцсетях считают, что извинения гостей "голой вечеринки у блогерши Насти Ивлеевой могут впечатлить только очень наивных людей.

Рассчитывать на то, что они внезапно образумятся и хотя бы в качестве жеста понимания направят средства на нужды бойцов или детей Донбасса, не приходится.

Уж больно одиозные персонажи там собирались. Кроме Ксении Собчак, которая давно уже не нуждается в представлении, многие гуляки "показывали фиги" 24 февраля 2022 года или даже осуждали, критиковали, не поддерживали СВО.

"Большинство из беспринципных гуляк 24 февраля 2022 года на все лады принялись художественно высказываться против СВО. Алёна Водонаева постила граффити Покраса Лампаса, а 9 мая зачем-то отправилась на фотосет к старому зданию тюрьмы "Кресты". Глюк'oZa прощалась с прежним миром футуристичным снимком с оторванными головами кукол. Аналогичная история и с остальными — ювелиром Барышниковым, Гошей Карцевым, Кариной Нигай, Сашей Спилберг и прочими", — напоминает Readovka.

После демонстрации драгоценностей более чем на 20 млн рублей на спине, ФНС проверяет доходы Ивлеевой.

Если вина Ивлеевой будет доказана, по ч. 2 ст. 199 УК РФ "Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" предусматривается до пяти лет лишения свободы. Хотя, по мнению юристов, максимум она может получить условный срок. Но вот низвержение с Олимпа может оказаться болезненным. Такой, скажем так, русский народный "кансэллинг" (отмена).

"А помните, либерота скулила, что у нас нет "института репутации" и сопутствующей ему культуры отмены. Кушайте, не обляпайтесь", — написала главред RT Маргарита Симоньян.

Коллеги артистов тоже отреагировали на скандал. Группа "Ленинград" посвятила "голой вечеринке" песню "Тюль". "Голые — теперь уж не смешные, что ни полосы, то все сплошные. Из одежды были только кроссы, а у народа есть теперь вопросы", — поётся в песне.

Появилась информация о том, что гостей вечеринки начали вырезать из "Голубых огоньков" и всех новогодних программ. В перспективе у "голых", если верить СМИ, замаячили проблемы с контрактами и медиаплощадками:

под вопросом наличие Киркорова в фильме "Иван Васильевич меняет всё" от телеканала ТНТ;

зафиксирована попытка отказаться от кадров с Димой Биланом в шоу "VK под шубой";

в шоу "VK под шубой"; Сворачиваются концерты, запланированные в честь 60-летия Лолиты Милявской;

правоохранители проверяют законность выдачи гражданства РФ певице Анне Asti;

организаторы "Зимнего SHOW", где будут выступать Филипп Киркоров , Лолита Милявская и Дима Билан , уже отменили трансляцию на "МузТВ" и в "ВКонтакте";

, и , уже отменили трансляцию на "МузТВ" и в "ВКонтакте"; Vacio уже получил свои 15 суток и штраф за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений (ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ).

Вынудить этих граждан перечислить деньги на нужды армии технически можно, но восприятие действительности так просто не поменять. Конечно, поддержка российских бойцов СВО в качестве теста на лояльность — популярная мера. Все понимают, что тогда у них сразу закончатся Лазурный берег, белые пески калифорнийских пляжей, хрустящие парижские круассаны и много ещё чего.

"Представим стол для совещаний, за которым сидят высокопоставленные начальники. И вот один из них тихим голосом говорит: "А давайте посмотрим на вечеринку Ивлеевой глазами жены мобилизованного, оставшейся с двумя детьми на руках и третью неделю не получающую вестей от мужа, потому что он дежурит на первой линии", — в частности, звучит в Telegram-канале Homo Politicus.

"Единственный способ для власти отстроиться от этих пляшущих селебрити — показательная порка. Даже если вы, коллеги, относитесь к этим людям с симпатией и не считаете, что они так уж нагрешили. И сидящие за столом для совещаний люди единогласно поддержат говорившего. Логика власти", — поясняет автор.

"Если бы я была начальником — я бы дала команду "фас". Потому, что иначе агитпроп той стороны распечатает фото и высказывания знаменитостей с фразой "Вы точно хотите воевать за ЭТО?" и нанесёт куда больший ущерб, чем отмена концерта и уплата налогов", — считает автор.

"Условно во времена начала перестройки многие ненавидели чиновников за то, что у них "шикарная госдача" (сейчас такие у поселковых заммэра), "Волга", спецзаказы и "Берёзка" с меховой шапкой. Но пока они не вылезали на фоне народных проблем, им народ и верхи это "позволяли сквозь пальцы". А вот когда пьяный чиновник показывал автобусу вахтовиков причиндал из окна и кричал "быдло!", — таких сразу снимали и сажали", — напоминают в соцсетях.

При этом журналист Андрей Медведев считает, что "мы же видим борьбу за нравственность в стиле "нам мало извинений, давайте ещё извиняйтесь, а то мы такие высокоморальные, такие верующие, что нам оскорбительно мало этих извинений".

"Граждане неуёмные, это называется инквизиция. И плод трудов ваших — ненависть. Нет, понимаю, приятно чувствовать своё превосходство. Однако же. Они, конечно, мутаборцы наши бестолковые, не праведники. Но и вы, граждане морализаторы и морализаторши, совсем не Иоанн Крестьянкин. Вот даже близко нет. Как и я. Как и большинство из нас", — пишет он.

И действительно, в соцсетях уже появились посты и мемы про "вечеринку на 666 день СВО" и "Ивлеева — это evil (дьявол) и ева (мать), значит, "мать сатаны"). Некоторые даже воспринимают такие "открытия" всерьёз…

"Народ русский уже всё сказал. У Лолиты с концертами швах, потому что люди билеты сдают, не хотят идти. У других тоже выступления отменяются. И хорошо. Народ сам всё сказал, сам решил. У людей простой подход и честный: наплевать и забыть", — констатировал эксперт.

"Есть подозрение, все так сильно отреагировали, потому что фотки с вечеринки объективно отвратительные. Грязный носок баленсиаги (на причинном месте) ненужного рэпера, (толстые ноги) Лолиты, вываливающиеся из резинки чулков, Киркоров в чёрной сеточке. Ну и сама Ивлеева, демонстрирующая торчащие стринги и камень за 26 лямов рублей на копчике. Бежевый капрон, чёрные кружева, выпученные глаза очень плохо накрасившейся Собчак. Всё снято на айфон, и все слитые фотки напоминают о забальзамированных куклах Анатолия Москвина. Реально какие-то никому не нужные полумёртвые мумии", — пишут в Telegram-проекте "Восьмое декабря".

"Если потенциальный вред от случайного косяка для любимого кем-то человека превышает для любой системы (государства, корпорации и т. д.) все его связи, контакты, отношения — его списывают. И не таких списывали. Каток переедет, как бы человек ни мечтал: "Да я великий, за за мной поклонники, да мы сейчас устроим!" — пишут обсуждающие вечеринку.

Также в соцсетях звучит: "Домутаборились. Действительно вечеринка — бал сатаны какой-то. Народ за эту пакость покарает очень просто. Есть две прекрасные фразы — "Был(а) молодцом, стал(а) го**ецом" и "Песни люблю, но человек скурвился". А это забвение", — пишут в дискуссиях.