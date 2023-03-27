Родом из Средней Азии: топ-7 знаменитостей, популярных в России

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Многие знаменитости, которые любимы в России и собирают аншлаги, родом из Средней Азии. Узнайте — какие именно.

Знаменитости, родившиеся в Средней Азии

Равшана Куркова

Известная актриса театра и кино перебралась в Москву в конце 90-х, активно сниматься она стала уже с 2002 года. Родилась же девушка в Ташкенте. При этом именно там в 12 лет она продемонстрировала актёрский запал, снявшись в артхаусной ленте — "Тайна папоротников", снятой Рашидом Маликовым на киностудии "Узбекфильм".

Азиза

Певица родилась в Ташкенте в семье музыкантов — её отец Абдурахим был композитором, а мать Рафика дирижировала и преподавала в музыкальной школе. Стала знаменитостью через пару лет после того, как перебралась в Москву в конце 80-х.

Илана Юрьева

Многие её знают по шоу "Уральские пельмени". Родилась Илана в Киргизии, когда ей исполнилось 10 лет, её семья переехала в Санкт-Петербург. В 2012 году её пригласили в прославившееся уральское шоу. Годом позже Илана снялась для мужского журнала Maxim.

Алексей Чумаков

Известный музыкант родился в Самарканде. Алексей признавался, что вырос в беднейшем районе. При этом талант его проявился рано — петь мальчик начал ещё в 5 лет. Но популярным он стал после участия в проекте "Народный артист-2003".

Наргиз Закирова

Певица родилась в Ташкенте в музыкальной семье: дедушка был оперным певцом. Наргиз прозвали узбекской Мадонной за её экстравагантный образ. В 2013 году участие в проекте "Голос" сделало Наргиз всероссийской знаменитостью.

Согдиана

Певица родилась в Ташкенте в семье инженера и врача. Выступавшая в церковном хоре бабушка привила ей любовь к музыке Согдиана окончила музыкальную школу, участвовала в разных конкурсах, с успехом строя музыкальную карьеру. С 2004 года в её репертуаре появились песни на узбекском языке. Популярность ей принесло участие в "Фабрике-6". В начале карьеры зрителей привлёк восточный колорит в образе.

Виктория Дайнеко

Певица родилась в Казахстане, однако почти сразу после рождения семья перебралась в Якутию. Армия поклонников у неё появилась после участия в "Фабрике звёзд-5".