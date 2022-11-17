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Автор Сергей Лебедев

Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы

Шоу-бизнес

Недавно убийце битла Джона Леннона Марку Чепмену вновь было отказано в условно-досрочном освобождении. Сидеть ему ещё не один год. Он получил пожизненный срок в 1981 году, застрелив Леннона в декабре 1980 года.

Сын Джона Леннона уверен, что его отца убили американские спецслужбы

Надо сказать, Чепмен регулярно подает заявку на УДО. В течение двадцати последних лет, наверное, не меньше десяти раз. Но, к радости поклонников Джона, ему в этом отказывают. То, что он убил икону популярной музыки и молодёжи 1960-1970-х годов — это одно. А второе: может быть, ему есть, что скрывать. Или кому-то надёжней содержать убийцу музыканта под своей "крышей", за решёткой, но в тепле и в сытости?

"Я знал, что делаю, и знал, что это зло"

Накануне убийства в Нью-Йорке, 8 декабря, охотник за автографами и битломан Чепмен получает подпись Леннона возле его квартиры в фешенебельном многоэтажном здании "Дакота" возле Центрального парка.

У Леннона только вышел новый альбом. Позже, возвращаясь домой и надеясь застать своего пятилетнего сына Шона, прежде чем тот отправится спать, он слышит оклик:

"Мистер Леннон?"

Он узнал недавнего незнакомца, но у того в руках уже была не пластинка, а револьвер 38 калибра. Раздались пять выстрелов, и четыре фатальных пули "дум-дум" врезались в спину, бок и плечо музыканта.

Леннон с трудом добрался до фойе перед тем, как прошептать:

"Я ранен, я ранен".

Через четверть часа после прибытия в больницу его не стало. А убийца, пухленький 25-летний Чепмен, спокойно остался на месте преступления. Рядом с окровавленными очками Леннона лежал ещё тёплый пистолет, который Чепмен выпустил из рук. Опираясь о стену дома, он начал пролистывать знаменитый роман Дж. Д. Сэлинджера о подростковом отчуждении "Над пропастью во ржи", главный персонаж которого, как заверял Чепмен, и вдохновил его на убийство.

Когда на Чепмена надели наручники, он заявил, что действовал в одиночку. В полицейском участке он также выдвинул свой лозунг:

"Леннон должен был умереть".

"Я знал, что делаю и знал, что это зло. Я знал, что это неправильно, но так хотел славы, что был готов на всё и даже лишить жизни человека", — говорил убийца.

Мир был потрясён смертью Леннона: битлы были слишком известны, а имя Джона — борца за мир и справедливость — тогда привлекало многих. Понятно, что все посчитали Чепмена "галлюцинирующим уродом", принимающим наркотики, и просто психом. Это подтвердили и врачи, нашедшие у Чепмена психическое расстройство. Хотя, он был вменяемым и преступление совершил осознанно.

Убийство Леннона и Кеннеди — один почерк

Как и в других случаях с убийством знаменитостей, нашлись люди, которые обратили на несуразности в ходе следствия. Откуда "следовало" — а был ли Чепмен один?

Первое, пули вошли в тело Леннона настолько кучно, что патологоанатомы позже с трудом могли идентифицировать отдельные входные отверстия. Если все эти выстрелы сделал убийца, то это был поразительный образец стрельбы.

Правда, очкарик-убийца несколько не подходил для роли профессионального киллера. Значит, должен быть ещё один стрелок. Есть версия, что в здании "Дакота" работал кто-то под прикрытием американских спецслужб. К тому же, а это отмечали многие, полицейское расследование было проведено поверхностно. И все доводы обвинения строились на словах Чепмена: "Я убил Джона Леннона".

Второе, Леннон был в чёрном списке американского истеблишмента, попав под колпак ФБР ещё в конце 1960-х годов. Его отнюдь не агрессивные взгляды на устройство мира, а вернее, лозунг "Власть народу", потрясли каркас здания правых в США своей позицией против войны во Вьетнаме, кампанией пацифизма и социальными речами.

Может быть, ФБР и сговорилось с ЦРУ, "заказав" убийство Леннона неуравновешенному Чепмену? К этому выводу когда-то пришёл и сын Леннона и Йоко Оно — Шон. Он не исключает причастности американских спецслужб к смерти отца.

"Влияние отца, как властителя дум молодёжи, правительство США не могло игнорировать", — говорил Шон.

По его словам, если бы Джон Леннон "пожелал взорвать Белый дом, то назавтра десять тысяч человек пришли бы к нему с динамитом. Он был опасен для власти". Такие революционеры в США обычно уничтожались физически.

Тем более, полиция так и не доказала, что Чепмен "работал" в одиночку.

Некоторые эксперты сравнивают убийство Леннона с "нераскрытым" убийством американского президента Джона Кеннеди. И там, и здесь нити тянутся к кубинским эмигрантам, которых когда-то курировали как в ЦРУ, так и в ФБР. В частности, подчёркивается, что охранником в доме Джона во время его убийства являлся кубинский антикастровский эмигрант Хосе Пердомо.

Так может быть, не так уж был далек от истины Шон Леннон.

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Темы сша закон война музыка история нью-йорк шоу-бизнес джон кеннеди
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