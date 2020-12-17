Легко ли создать хит. Наблюдения артиста

В гостях у "Правды.Ру" знаменитый артист, певец Ярослав Сумишевский. Он поведает нашим читателям, насколько легко написать для него песню, чтобы та стала хитом, поделится собственными расходами на музыкальную деятельность и расскажет много интересного.

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От "Народного Махора" до сцены в Кремле. В гостях Ярослав Сумишевский

Сергей Каргашин: Ты готовишь к выпуску новый альбом под названием "Пластиночка", по одноименной песне, которую вы дуэтом записали с Алексеем Петрухиным. Дуэты ты любишь, и у тебя это хорошо получается. С кем ты планируешь их, с кем недавно записал, войдут ли они в новый альбом?

— Мне сейчас очень много присылают песен артисты, побывавшие на квартирнике онлайн. Сейчас я записываю дуэт с Евгением Григорьевым (Жекой), недавно с Катей Лель, потом с Александром Ломинским, с Игорем Корниловым. Но я пока не знаю, что войдет в новый альбом. Как показала практика, песни нужно представлять пореже. Что-то, может быть, войдет в альбом следующий.

— А я хотел спросить о судьбе песни "Не говори, что ты вне игры", в которой участвовали многие артисты — Катя Лель, Вика Цыганова, Кортнев, Жека… Хорошая песня, почему ее нет на радио?

— Сложно сказать, это надо, наверное, спрашивать у программных директоров. Хотя радио "Шансон" обещало поддержку, вполне возможно, она там звучала. Теперь, наверное, чтобы она полноценно на радио крутилась, нужно мне ее записать либо одному сольно, либо с кем-то дуэтом. Чем я и займусь, потому что многие спрашивают: "Почему вы ее не поете?"

— У меня корыстный интерес, так как автором слов являюсь я…

— Мы долго думали, куда бы эту песню пристроить, и как раз она оказалась в тему пандемии.

— У нее и у клипа достаточно просмотров.

— Да, я ее уже два раза выгружал в разные социальные сети. Скажи, а о чем ты думал, когда писал ее?

— Не знаю, я решил написать слова жизнеутверждающие. Жизнь, к сожалению, бывает, бьёт человека очень сильно, и если упал, надо подниматься и идти дальше.

— Все правильно, да.

— Тем более, что на наших глазах все меняется в мире, в стране, далеко не в лучшую сторону. Пандемия проверяет нас на прочность. Мы должны отвечать на все эти удары времени. И ты молодец, что, несмотря на все сложности, планируешь выпуск нового альбома. Я надеюсь, этот альбом выйдет в скором времени.

— А еще у меня есть такой проект — "Народный хит". Обещал я его закончить осенью, 18 октября должен был быть концерт в "Крокус Сити". Неизвестные (ну, и известные) авторы присылают песни, я их исполняю в этом проекте, лучшие беру в альбом. Но концерт перенесли на полгода из-за пандемии.

— Получается, что ты открыт для людей. Любой может написать песню, и если тебе понравится, она будет записана и услышана всей страной.

— Не обязательно мне понравится, у меня бывают сомнения. Иногда песня не нравится мне, а окружающим нравится. Я думаю: "Блин, вот что делать?" И решил — ладно, надо придумать какой-нибудь проект, пускай люди тоже сами вместе со мной выбирают песни".

— Потом твое отношение меняется, когда видишь, что люди песню хотят слушать?

— Конечно, меняется.

— Из разряда нелюбимых переходит в любимые?

— У меня такое с детства. Был педагог по вокалу, мы пели в основном классические песни. Мне вообще ничего не нравилось. Разучиваем — думаешь: "Что за ерунда?" Но когда начинаешь петь — уже и нравиться начинает.

Сколько артист тратит на музыку

— Вернемся к альбому "Пластиночка". Это же затратное дело — выпускать альбом. Сейчас пандемия, денег у артистов нет.

— Мы решили воспользоваться платформой Planeta.ru. Она собирает артистам деньги на разные проекты. За полгода нам надо собрать миллион рублей. Песни я не пишу, их надо покупать, делать аранжировки — все это немалые деньги.

— Сколько примерно стоит одна песня, учитывая все затраты на нее?

— Допустим, Сергей Каргашин мне продал песню за… Как ты оценишь свое творчество?

— Сто тысяч рублей.

— Плюс аранжировка. Пусть еще будет столько же. Пластиночку выпустить — это еще тысяч сто… В итоге на одну песню пускай будет тысяч 250.

— Немало. В альбоме больше 10 песен же?

— Да. Но это еще по минимуму. Песни продают и по 300 000 рублей. А еще же клип снять — плюс 50 000.

— А во сколько обошелся клип "Пластиночка"?

— Это недорогой клип. Если все собрать, то около 150 000. Работа операторов, монтаж — где-то тысяч 100, ну и плюс всех привезти, отвезти, покормить, переночевать. 150-200 тысяч, наверное. А вообще, клипы снимают за 100 000 не рублей, а долларов.

— Сколько тебе надо в месяц денег, чтобы прокормить семью, вообще нормально себя чувствовать?

— Лет шесть назад я жил где-то на 30 000 рублей в месяц. Плюс еще квартиру снимал. Сейчас другие затраты, на "просто покушать" сложно считать. Тот же "Квартирник", который мы снимаем — это тоже 100000 в месяц, плюс зарплата музыкантам за то, что они приходят. Плюс покормить их. Тысяч как минимум, наверное, 500 мне точно надо в месяц. Конечно, я могу забросить все проекты и опять жить на 30 тысяч.

— Сколько у тебя в этом году, несмотря на пандемию, было концертов?

— До пандемии было 30 или 40, а после 6-7, осенью, когда было послабление. И все, потом закрыли. Был концерт на Сахалине один и в Белорусси.

— Как планируешь провести Новый год? Где-то все-таки есть корпоративы, куда тебя зовут?

— Нет ничего такого, буду дома с семьей. Это и минус, и плюс — наконец-то, с семьей его отмечу. До того десять лет работал в ресторане и отмечал этот праздник на работе. Когда начались гастроли, мы стали отказываться от новогодних праздников, даже не помню, когда я последний раз в Новый год выступал.

— Что бы ты пожелал в Новый год стране, близким, самому себе?

— Мы часто говорим, что желаем счастья, здоровья, не вкладывая смысл в эти слова. А сейчас реально хотелось бы всем пожелать не болеть. Не знаю, насколько серьезная нынешняя зараза, я сам переболел, мои близкие тоже. Два дня температура, и все. Поэтому хочу, чтобы СМИ нам говорили правду. Хочу пожелать, чтобы люди были счастливы. А что себе пожелать... Всем деньги нужны, но может, пореже делать гастрольные туры, чтобы видеть, как твои дети растут.