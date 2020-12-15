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Автор Сергей Каргашин

От "Народного Махора" до сцены в Кремле. В гостях Ярослав Сумишевский

Шоу-бизнес

Ярослав Сумишевский — певец и музыкант, за плечами которого многомиллионная армия поклонников. Его по праву можно назвать народным артистом интернета и не только. В прошлом году он собрал главную концертную площадку нашей страны — Кремлевский дворец. И вот он в гостях у "Правды.Ру".

Сергей Каргашин: Буквально на днях у тебя появилось очередное достижение. Тебе вручили "Золотую кнопку Youtube".

— Да, это награда, которую дают за миллион подписчиков на канале Youtube. Серебряную кнопку за 100 тысяч подписчиков я получил, наверное, года четыре назад. Я очень этому всему рад, я осознанно шел к этому. Это работа моя и моей команды, моей супруги, моего директора. Я думаю, что это прямое признание моего творчества зрителем. Спасибо всем, кто следит за моим творчеством. Надеюсь, что дойдем и до бриллиантовой кнопки, до 10 миллионов.

— Я знаю, что ты очень дружишь с интернетом, и твой успех во многом основан на сетевом. Ты же размещал ролики на Youtube, у тебя замечательный проект "Народный Махор". Как ты добился здесь успеха?

— Долгое время я считал, что для того, чтобы добиться успеха, нужен хороший продюсер, который будет подбирать репертуар, образ. Что нужно ходить на всяческие телевизионные кастинги, что я и делал. И когда мне стукнуло тридцать лет, я не прошел на первый сезон проекта "Голос" и подумал, что надо либо продолжать, но придумать что-то другое, либо менять профессию.

И супруга, Наташа, подсказала, что есть еще вариант — интернет. Решили записывать ролики с моей работы в ресторане и выгружать их в Сеть. А чтобы люди голосовали, как-то сопереживали, решили сделать конкурс "Народный Махор", то есть крутой ресторанный музыкант. И вот стали ездить по ресторанам, записывать талантливых ребят, петь с ними и выгружать в интернет.

Примерно через полгода набрали первый миллион просмотров, через год стали на улице узнавать — я подумал, что "правильно все делаем". А через полтора года или два начались первые сольные концерты.

— И в 2016 году твой проект признали лучшим в России интернет-проектом по версии Рунета.

— Да, получили премию Рунета.

Опять без концертов

— Тебе сейчас в условиях пандемии, когда живые концерты отменяются, дружба с интернетом помогает?

— Конечно, помогает. Артистам, которые через радио и телевидение раскручиваются, сложнее, потому что они сидят дома и ждут снятия запретов. А мы придумали в первый же день локдауна проект "Квартирный онлайн", где приглашаем уже известных артистов и поем всеми любимые песни, что мне дало много знакомств, друзей.

С финансовой стороны сейчас очень тяжело все-таки, много сотрудников, которых надо поддерживать. Интернет какую-то копейку дает, но это несравнимо с тем временем, когда были концерты.

— У тебя же весь год до пандемии был расписан, по 20 концертов в месяц, и все слетело — это безумно жалко. Ярослав, а что для тебя сцена?

— Сцена для меня — это смысл жизни, то, к чему всегда шел. В течение года каждый день давали концерт. Пока был молодой, думал: "Ох, сейчас всех порвем!" Но прошел год, первый состав музыкантов не выдержал и ушел.

И сейчас я чуть поменял позицию: три концерта, один выходной. Хотя это тоже тяжело, но пока силы есть и возможность, надо пользоваться.

— За все в жизни надо платить, и за успех, популярность тоже. Скажи, чем ты заплатил?

— Наверное, тем, что редко бываю дома и редко вижу своего маленького сына. Дочери 18 лет, она уже живет отдельно, а вот сын… Но сейчас мы каждый день вместе.

— Пандемия пошла на пользу для семьи, выходит?

— Да.

Ценные знакомства

— Я знаю, что у тебя много известных друзей, дружишь с космонавтами, Герман Греф тебя катал на личной машине. Как у тебя получается находить таких друзей?

— С космонавтом не я подружился. Позвонила супруга Алексея Овчинина, попросила, чтобы я по прямой связи поздравил его с днем рождения и спел для него несколько песен, так как Алексей мой поклонник. Я сразу согласился, потому что это необычно, я только в кино до этого видел — Центр управления полетами, куча людей за компьютерами. Я даже не знаю, для кого был больший сюрприз.

Потом мы с Алексеем встретились уже на земле, даже на рыбалку с ним сходить успели. Он после рыбалки в бане сидел минут пятнадцать, даже банщик не выдержал, через десять минут из парилки выскочил. Космонавтов, видимо, тренируют так.

— Кстати, о рыбалке. Ты же с Сахалина родом. У вас, как я знаю, там отлично рыба ловится.

— Да, не хвастаюсь, но сахалинская корюшка самая вкусная, не сравнится с питерской, это точно.

— А рыбалка в Подмосковье тебе не очень нравится по сравнению с сахалинской?

— Ну, на бесплатных рыбалках вообще делать нечего, либо не клюет, либо рыба слишком уж мелкая. Да, можно сходить на платную, поймать хорошего осетра или форель — но это все равно не то. Как будто внизу водолаз плавает и рыбу тебе цепляет. А вот когда ты в природных условиях, там, на Сахалине, понимаешь, что может клюнуть, а может нет, нужно найти какую-то лунку, где много рыбы — это, конечно, интересней.

— А с Германом Грефом ты как познакомился?

— Познакомился он со мной. Мы ехали с женой на дачу, и нас пригласили выступить. Мы сперва решили не ехать, далеко же, а потом уточнили, что это на правительственном уровне. До последнего не знали, где выступать. Ехали по Новой Риге, и почти каждые два километра был пост ДПС. Приехали в корпоративный университет Сбербанка.

Организатор сказал, что Герман Греф устраивает встречу с министрами, и он хотел бы лично познакомиться. Потом появился сам Греф с сотрудниками и сказал: "О, Ярослав, привет". Походили с ним по каким-то выставкам, потом сели в его автомобиль и стали кататься по территории университета, причем вел он сам. Потом он показал площадку, сказал, что приедут все министры и Дмитрий Медведев.

Это было первое подобное мое мероприятие. Даже местами, по-моему, не очень хорошо спел от волнения, может, они и не заметили… Это было первое знакомство, потом еще много раз выступал, вместе с Грефом на Алтай ездил.

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Редактор: Михаил Закурдаев
Темы музыка шансон герман греф сергей каргашин ярослав сумишевский
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