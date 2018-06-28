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Автор Игорь Буккер

Где в Европе находится очаг паразитов?

Наука и техника » Экология » Природа

Как у себя дома, почувствовали себя в Европе два вида экзотических и потенциально опасных для человека паразитов. Что-то пошло не так?

Во второй половине 1980-х годов автор этих строк вместе со своим товарищем получили из военкомата предписания пройти медицинскую комиссию перед тем, как отправиться на военную службу. Каково же было удивление двух молодых лейтенантов, отправляющихся на работу переводчиками в группу советских войск в Германии, когда мы ознакомились с перечнем прививок.

В стандартном наборе для тех советских граждан, кто собирался служить в странах с тропическим или близким к тому климатом, были перечислены прививки против экзотических заболеваний. Перед нами извинились, сказав, что это для моряков дальнего плавания, в Европе они не понадобятся.

И вот ситуация резко вышла из-под контроля. Судя по информации, которую озвучили на последнем заседании общества естественной истории в Дрездене, в дельте протекающей по каталанским рисовым полям полноводной реки Эбро "высадился десант" промежуточных хозяев опасных болезней.

В данном случае промежуточным хозяином являются Austropeplea viridis — пресноводные лёгочные моллюски семейства прудовиков (Lymnaeidae), традиционное место обитания которых в Китае, в Монголии и в странах Юго-Восточной Азии. И пресноводные лёгочные моллюски семейства прудовиков Galba cubensis, которые обитают в некоторых районах Южной Америки, Мексики, в Карибском бассейне и на Кубе.

Эти моллюски в большом количестве кишат в хорошо прогреваемых мелких (зачастую временных) водоемах со стоячей водой, на низменных заболоченных лугах и пастбищах, на которых обычно и пасутся травоядные сельскохозяйственные животные.

Брюхоногие моллюски названы лёгочными, поскольку они дышат атмосферным воздухом. Попадая в желудок животных при поедании травы на выпасе, свежескошенного сена с заболоченных участков и при заглатывании с водой, эти моллюски являются потенциальными возбудителями такого заболевания, как фасциолёз (fasciolosis).

Фасциолёз — это гельминтозное заболевание животных и человека, характеризуется поражением печени и желчевыделительной системы. Возбудителем является, в частности, Fasciola hepatica, печёночная двуустка, и Fasciola gigantica.

Наименование отсылает нас к латинскому слову fascia — "тесемочка", "повязка", "ленточка". Фасциола гигантская внешне похожа на ленточку. Печёночная двуустка, или печёночная фасциола, — вид плоских червей из класса трематод.

Человек заражается не только от крупного и мелкого рогатого скота, но и через употребление в пищу загрязненных салатных трав, водяного кресса, кок-сагыза, щавеля, огородной зелени. Человек заражается при употреблении в немытом виде салатных трав, при питье прудовой воды, использовании ее для мытья зелени, фруктов, овощей, ягод, проглатывании адолескарий во время купания.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в мире сейчас насчитывается более двух с половиной миллионов человек, зараженных при посредстве Fasciola hepatica.

Наиболее значительно распространен фасциолёз у животных на территории стран тропического и субтропического климата. Например, в Эфиопии от 47 до 100 процентов коров, овец и коз в некоторых провинциях инвазированы фасциолами. В высокогорных плато Боливии до 15 процентов местного населения страдает от этого заболевания.

Безусловно, фасциолёз поражает животных и людей также и в Европе — чаще всего в жарких районах Франции, Португалии и Испании. Так, в период с 1970-го по 1982 год в девяти французских больницах были зарегистрированы в общей сложности 5863 случая заражения людей фасциолами. Экспортируемая из этих мест зелень и кресс-салаты попадают порой на столы прочих жителей Евросоюза.

В качестве основной меры профилактики данного вида заболевания врачи называют кипячение или фильтрование воды для питья, а подаваемую к столу зелень необходимо хорошо промыть или даже обдать кипятком.

Что касается статистики, то наиболее редко заболевания фасциолёзом среди населения зарегистрированы в Австралии (официально всего 12 случаев). В Новой Зеландии случаев заражения людей Fasciola hepatica никогда не было.

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Темы ВОЗ печень Европа паразиты моллюски здоровье фасциолез
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