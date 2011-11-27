Паразиты - незримые хозяева Земли

Поведение большинства людей на земле контролируется паразитами. Есть определенная ирония в том, что венец эволюции управляется простейшими организмами, которые могут заставлять своих носителей выполнять действия необходимые для реализации жизненного цикла паразита. При этом сам носитель предпринимает эти действии как бы по собственной воле.

Возможности паразитов по управлению своими носителями хорошо известны из докладов специалистов. Например, ланцетовидный печеночный сосальщик (Dicrocoelium dendriticum) меняет трех хозяев: жвачное животное — корову или овцу, улитку и муравья.

Попав в тело муравья, сосальщик начинает управлять поведением насекомого, химически воздействуя на его нервные центры. На закате сосальщик заставляет муравья подняться на высокую травинку и ждать, максимально повышая его шансы быть съеденным пасущимся скотом.

Если муравья в этот день не съедят, он проследует в муравейник, а вечером повторит процедуру сначала. И так до "победного" конца…

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Больше того, паразиты способны управлять своими носителями на расстоянии, утверждают ученые из университета Амстердама (Universiteit van Amsterdam) и бразильского федерального университета Висозы (Universidade Federal de Viçosa).

Самка осы-паразита из рода Glyptapanteles отыскивает гусеницу пяденицы Thyrinteina leucocerae, которая становится носительницей порядка 80 яиц. Личинки насекомого вырастают, поедая внутренности гусеницы, затем прогрызают себе выход, крепятся на ветке или листе и формируют вокруг себя кокон. Но при этом полусъеденная гусеница остается возле кокона и защищает его.

Гусеница-зомби сохраняет жизнедеятельность в течение всей стадии окукливания ос и погибает одновременно с "вылуплением" взрослых насекомых. Почему это происходит? В теле гусеницы остаются одно-два яйца, которые и управляют своей живой кормушкой, пока вышедшие наружу особи приступают к окукливанию

Похожим образом ситуация развивается и в том случае, когда осы Dinocampus coccinellae откладывают личинок в хорошо известных всем божьих коровок. Жук работает в качестве "живых консервов", а после выхода личинок наружу они крепят свой кокон между ног божьей коровки. Жук своей активностью защищает личинку от посягательств хищников.

Подобных вариантов поведения описано множество. Вся речная рыба заражена различными паразитами, некоторые из них заставляют ее выпрыгивать из воды. Рыба становится питанием для другого хищника, а хищник — питанием для паразита.

Различная червеобразная "гадость" (например, круглые черви из группы Mermithidae), живущая в кузнечиках, заставляют этих сухопутных насекомых прыгать в воду с той же целью — паразиту нужен новый хозяин.

Как известно, человеческий организм подходит для обитания и развития множества паразитов. Паразиты могут жить не только в кишечнике человека, но и в глазах, мозге, они селятся в лимфоузлах, могут перемещаться в легкие, суставы, мозг. В общем, практически все человеческое тело является потенциальной площадкой для массового вселения "пришельцев".

А учитывая то, каких невероятных эволюционных успехов достигли паразиты в деле управления своими "подопечными", впору задуматься о том, насколько контролируемы паразитами сами люди. И не являются ли, например, случаи суицида следствием воздействия паразитов на тело и сознание человека.

Например, ученые Оксфордского университета обнаружили, что распространенный одноклеточный паразит токсоплазма (Toxoplasma gondii), носителем которого является и человек, также контролирует поведение своих хозяев.

Как сообщает интернет-издание Live Science, крысы, чей мозг поражен токсоплазмами, по примеру насекомых, стремятся быть съеденными следующим носителем — кошками… Здоровые крысы обходят помеченным кошачьей мочой места. Крысы, зараженные токсоплазмами, проявляют неестественный интерес к этому запаху и становятся добычей кошек. А кошки очень любят соседство с человеком…

Доктор Фуллер Торри из Медицинского исследовательского института Стэнли установил, что существует связь между заражением токсоплазмами и развитием шизофрении у человека. Жизнедеятельность паразита внутри человека уничтожает астроциты — клетки, которые окружают и поддерживают нейроны. Аналогичные изменения фиксируются и при шизофрении.

Инфицированные токсоплазмами пациенты демонстрируют замедленные реакции по сравнению с незараженными людьми. Отмечается их склонность к потере самоконтроля и совершению неуправляемых поступков. Ученые предполагают, что также паразиты способны перепрограммировать жизненный цикл человека. Отметим, что, только по официальным данным, токсоплазмами заражено свыше половины населения земли…

Многие физиологи и врачи отмечают, что великолепные возможности человеческого тела позволяют жить, по крайней мере, до 150 лет. Но люди живут в 2-2,5 раза меньше, как признает ряд экспертов, в первую очередь, из-за паразитов, которые живут в их организмах и провоцируют массу болезней, которые безуспешно лечит медицина.

Нетрудно понять, что медбизнес такая ситуация вполне устраивает. Регулярно или хронически болеющий человек, сохраняющий при этом определенную работоспособность, — это самый выгодный клиент этой отрасли.

Немало шуму в свое время наделало заявление ВОЗ, которая признала, что до 80 процентов всех существующих заболеваний человека либо напрямую вызываются паразитами, либо являются следствием их жизнедеятельности в нашем организме. А носителями является практически все население Земли. Особенно высока степень заражения аскаридами (Ascaris lumbricoides), острицами (Enterobiusvermicularis) и всеми видами ленточных червей (Cestoda). Грибковыми инфекциями заражено более 25 процентов населения.

К слову, об уровне глобального заражения человечества паразитами зачастую заявляют врачи-инфекционисты. Однако почему-то эту информацию "не слышат".

В 2005 году Главный детский инфекционист Минздрава Украины Сергей Крамарев заявил о том, что в стране, только по официальным данным, зафиксировано 400 тысяч зараженных гельминтами людей. В основном, глисты обнаруживаются у детей, в телах которых их вредоносная деятельность более заметна.

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Согласно же статистике продажи противогельминтовых препаратов на 2005 год, на Украине было, как минимум, четыре миллиона зараженных. И это только те, кто знали об инфицировании. Большинство же людей по-прежнему растит в себе паразитов и лечится от несуществующих болезней.

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