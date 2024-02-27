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Анастасия Жукова
Заполярные технологии: чем уникален новый зимовочный комплекс станции "Восток" в Антарктиде

В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда

5:15
Наука » Технологии

28 января 2024 года в Антарктиде открылся новый зимовочный комплекс российской антарктической станции "Восток". О том, почему это событие выводит отечественные полярные исследования на новый уровень, читайте в нашем материале.

В Антарктиде готовится миссия по поиску древнего льда
Фото: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт is licensed under public domain

На станции "Восток" проводятся важные научные работы, в числе которых наблюдение за солнечной активностью и другими переменами космической погоды, которые оказывают влияние на технику и жизнь людей, а также исследование роли ледяного континента в глобальном потеплении. При этом внешние условия на землях, где располагается "Восток", далеки от благоприятных: высота около 3500 м над уровнем океана, очень сухой разреженный воздух, губительное ультрафиолетовое излучение, дальность от берега — около 1,5 км и почти полугодовая полярная ночь. Открытие нового комплекса позволит сделать работу в суровых антарктических условиях удобнее и продуктивнее. 

 

Интерьер зимовочного комплекса. Кабинет руководства

Открывая комплекс по видеосвязи, президент России Владимир Путин отметил, что до настоящего момента условия на станции "Восток" "были далеки от современного уровня и комфорта". Последний капитальный ремонт в помещениях проводился более 40 лет назад. Кроме того, старые постройки были скрыты под толстым слоем снега. Благодаря открытию нового комплекса ситуация кардинально изменилась: станция "Восток" стала одной из самых высокотехнологичных и хорошо оснащённых на ледяном континенте.

Предполагается, что улучшение условий откроет путь к активному международному сотрудничеству на станции "Восток". Так, здесь будет вестись работа по совместным научным программам России и Белоруссии.

 

Жилые помещения зимовочного комплекса включают тренажёрный зал

Новый зимовочный комплекс станции занимает площадь более 3000 кв. м и включает пять блоков-модулей:

  • два служебно-жилых помещения, где располагаются современный медицинский центр с операционной, научные лаборатории, личные комнаты, кухня, столовая и зона отдыха с кинотеатром и спортивным залом;
  • служебное здание с дизель-генераторными установками и системой очищения и хранения запасов воды;
  • склад с запасным дизель-генератором;
  • гараж.

Общая длина комплекса достигает 140 м, ширина — 13,5 м, максимальная высота — 17,5 м. В зимовочный период в помещениях могут с комфортом разместиться 15 человек, в сезонный — 35.

 

В новом зимовочном комплексе располагаются высокотехнологичные лаборатории

Все системы жизнеобеспечения зданий существуют в нескольких экземплярах, чтобы свести к минимуму возможность сбоя. Фасад комплекса изготовлен из композитных морозостойких панелей, стены покрыты минераловатным утеплителем, толщина которого достигает 95 см. Энергетическая установка новых помещений отличается высокой мощностью.

Высокие технологии позволят исследователям полностью автономно работать на станции на протяжении полярной зимы. Склад комплекса рассчитан на двухлетний запас пищи и топлива. Чтобы новый комплекс в течение долгого времени не заносило снегом, его расположили на 36 опорах высотой 3 м.

 

Современные технологии комплекса обеспечат комфортное автономное проживание полярников на протяжении полярной зимы

Новые помещения созданы по современным энергосберегающим технологиям. Например, поступающий извне воздух подогревается в системе вентиляции за счёт уже отработанного, а тепло газов из дизель-генераторов помогает отапливать помещения. Техническая вода в системе водоснабжения очищается и отправляется на повторное использование. Для внутреннего и внешнего освещения в новом комплексе используются только светодиоды. Предполагается, что в перспективе на станции будет создана солнечная энергетическая установка.

"В Антарктиде у России пять сезонных и пять круглогодичных станций, но "Восток" — самая южная и уникальная среди всех, а теперь она будет ещё и самой современной", — отметил Леонид Михельсон, председатель правления компании ПАО "Новатэк", которая участвовала в возведении комплекса. 

В силу того, что возведение новых зданий станции "Восток" велось в сложнейших условиях, участники строительства предварительно проходили специальную подготовку, включая восхождение на Эльбрус. 

 

Помимо помещений для работы, в комплексе располагается зона отдыха

Как рассказал на открытии комплекса министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, на станции готовится важнейшая миссия по проникновению в подледниковое озеро Восток и поиску древнего льда. В исследованиях планируют принять участие

  • Горный университет,
  • Курчатовский институт,
  • ВНИИОкеангеология,
  • Институт географии РАН,
  • эксперты Сибирского отделения РАН
  • и полярная морская экспедиция Роснедр.

Фото предоставлены Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом и ОАО "Запсибгазпром".

Зачем Россия построила новейшую станцию ВОСТОК в Антарктиде
Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Темы антарктида владимир путин
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