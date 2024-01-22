В будущем человечество полностью перейдёт на искусственные продукты питания — мнение диетолога Алексея Кабанова

Диетолог рассказал о продуктах питания, произведённых на основе микробов

3:12 Your browser does not support the audio element. Наука Экология

Инновационные пищевые продукты вышли за пределы лабораторий и начали появляться на рынке. Однако предоставят ли пищевые технологии реальную возможность для системных изменений?

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Всё будет зависеть от многих факторов:

результатов исследований,

ценовой политики

и спроса покупателей, —

отметил в интервью Pravda.Ru диетолог-консультант, заместитель директора АНО НИЦ "Здоровое питание" Алексей Кабанов.

Будущее продуктов питания

Уже сейчас легко представить, как вы садитесь ужинать стейком, напечатанным на 3D-принтере, с оптимизированным по питательным веществам гарниром, потягивая стакан растительного молока. При этом сегодня более трёх миллиардов человек во всём мире не могут позволить себе здоровое сбалансированное питание. Более того, многие из наших процессов производства продуктов питания оказывают пагубное воздействие на климат.

Разрабатываются биотехнологические и биоинженерные инструменты для решения некоторых из этих экологических проблем путём создания растений, клеток млекопитающих и микроорганизмов для производства продуктов питания и пищевых ингредиентов устойчивым, безвредным для окружающей среды способом без участия в этом производстве миллионов сельскохозяйственных животных.

"Всё более совершенные технологии, такие как редактирование генома, клеточное земледелие и производство продуктов питания на основе микробов, могут применяться для производства более здоровых, устойчивых и качественных продуктов питания с меньшими затратами и более низким влиянием на окружающую среду. Всё это создаёт необходимые условия для формирования модели рационального питания", — отмечает эксперт.

Как подчеркивает Алексей Кабанов, продукты животного происхождения ответственны за большинство негативных последствий для

землепользования,

водопользования,

биоразнообразия

и выбросов парниковых газов

в глобальных продовольственных системах.

Фактически современное животноводство построено на парадигме максимального использования ресурсов планеты.

Однако к инновационным продуктам питания часто относятся скептически из-за неопределённости, которая неизбежно возникает при использовании современных технологий. Следовательно, формирование более активного общественного диалога будет важно для укрепления доверия, изменения менталитета.

Ещё одним немаловажным фактором является цена конечного продукта. Именно сейчас инновационные продукты стали доступны. Это ключевое событие, которое позволяет смотреть смело в будущее всей отрасли, считает эксперт.

"Определение роли, которую инновационные биотехнологии могут сыграть в будущем производства продуктов питания, требует широкой концептуализации продовольственной безопасности, экономической целесообразности и сельскохозяйственной практики, чтобы гарантировать, что технологические достижения приведут к созданию широкодоступных и экологически чистых продуктов питания, которые будут приняты потребителем", — подчеркивает Алексей Кабанов.

Конечно, инновационные продукты уже прочно заняли своё место на полках магазинов. Но пока речь идёт только о нескольких категориях продуктов. Остаётся ждать, будет ли будущее у индустрии, которая в состоянии изменить жизнь на планете и дать новый шанс человечеству.