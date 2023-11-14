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Анастасия Жукова

В Ставропольском крае готовят еду из сверчков

Наука » Экология » Природа

Альтернативные источники пищи обретают всё большую популярность. Россия — не исключение. На передовой кулинарных экспериментов — Ставропольский край, где запустили тестовое производство пищи… из сверчковой муки.

В Ставропольском крае готовят еду из сверчков
Фото: foto-onlain.ru by Неизвестен

Изумляться не стоит. 100 г муки, изготовленной из сверчков, содержат до 70 г белка — намного больше, чем в курятине (до 27 г) и говядине (до 21 г). Этот показатель не сравним с обычной мукой: если в сверчковой муке содержание белка достигает 75%, то в "классической" оно не превышает 5%! Железа в необычном сырье больше, чем в говяжьей печени. Также мука богата магнием, кальцием и различными витаминами. А вот углеводов в ней, наоборот, очень мало — что делает сверчковую еду безопаснее для потребителей с диабетом, у которых обычная мука может поднять содержание сахара в крови.

Компания "РосЭнерджи" делает из сверчков два разных вида лапши, печенье, снеки и энергетический порошок с ростками пшеницы. Предприятие работает над рецептом колбасы с добавлением сверчковой муки. Разработчики отмечают, что употребление таких продуктов поможет разнообразить повседневное меню.

Как сообщил "Вести ФМ" руководитель проекта Антон Стокоз, активную поддержку необычному бизнесу оказывают врачи, помогающие больным сахарным диабетом. Вместе с ними компания разрабатывает специальную линейку продуктов для диабетиков.

Сверчков для муки выращивают на специальной ферме. Насекомых кормят свежими овощами — тыквой, морковью и кабачками — а также пророщенной пшеницей и особым кормом, который производится по рецепту самой компании.

Предприятие способно выпускать до 500 кг муки из сверчков в неделю. Такого объёма хватит, чтобы изготовить две тонны печенья или 200 тыс. пачек лапши.

Необычная еда была представлена общественности в октябре на выставке INNOFOOD 2023 в Сочи. Пока продукция распространяется в рамках эксперимента.

"Сейчас мы отправляем продукцию совершенно бесплатно всем, кто захочет, поскольку сейчас мы некоммерческая организация, как бы социальный проект", — сообщил ТАСС руководитель необычного проекта Антон Стокоз.

Еда из насекомых — интересная идея. Однако у любого человека, мало-мальски знакомого с биологией, возникнет вопрос: а как же хитин? Это прочное соединение, которое лежит в основе панцирей членистоногих (в том числе и сверчков), не переваривается человеком.

Ответ на этот вопрос дал ИА "Красная Весна" минский исследователь пищевых насекомых Сергей Макаров. Рассказывая о разведении в качестве пищи насекомого чёрной львинки, учёный сообщил, что при изготовлении муки из львинки из насекомых извлекается чистый белок, хитиновые отходы при этом отсеиваются. Вероятно, такому же принципу следуют и ставропольские инноваторы.

Но что, если в готовую муку из насекомых всё же попадёт хитин в качестве побочного продукта? В той же беседе Сергей Макаров отметил, что хотя хитин не усваивается человеком, он работает как сорбент, поглощая и выводя из организма токсины. Ученый добавил, что если маленькое количество хитина задержится в желудочно-кишечном тракте, то на нём будут успешно размножаться бифидобактерии, что может способствовать улучшению пищеварения и похудению. С другой стороны, Макаров заметил, что хитин собирает не только токсины, но и жир — и это хорошо для организма только "в разумных пределах".

Из-за новизны и нестандартности пищи сверчковая мука пока проверяется на безопасность. В случае успеха проекта выдача официального разрешения на массовое производство ожидается в 2024-25 гг. Заинтересованность в изготовлении выпечки из сверчковой муки уже выразили несколько пекарен Ставрополья. Предполагается, что первоначально мука из сверчков будет стоить на 20% дороже, чем пшеничная, но с расширением производства цены на традиционный и новаторский продукт практически сравняются.

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Мука из насекомых: как выглядит первая в России сверчковая ферма
Автор Анастасия Жукова
Анастасия Жукова— журналист, автор Правды.Ру
Редактор Андрей Варов
Андрей Варов — выпускающий редактор Правды.Ру
Темы ставропольский край
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